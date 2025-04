Όλο και περισσότερο διάσημοι προσθέτουν το όνομά τους στην λίστα με όσους αναρωτιούνται γιατί η αρραβωνιαστικιά του Τζέφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ πήρε τις διάσημες φίλες της και σπατάλησαν δισεκατομμύρια δολάρια για ένα 11λεπτο ταξίδι στο διάστημα.

«Tόσα πολλά χρήματα για να πας στο διάστημα, όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τα αυγά;» αναρωτήθηκε η ηθοποιός Ολίβια Μαν, η οποία συνέκρινε το ταξίδι αυτό με τρενάκι στην Disneyland.

«Δισεκατομμύρια δολάρια εξασφάλισαν μερικά καλά memes, υποθέτω» σχολίασε επίσης η ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ, ενώ το μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, χαρακτήρισε την συγκεκριμένη πτήση αηδιαστική.

Η αρραβωνιαστικιά του Μπέζος, απάντησε σε όλα αυτά τα σχόλια με κάπως αόριστο τρόπο.

Στις 14 Απριλίου, η ποπ σταρ Katy Perry η δημοσιογράφος του CBS Gayle King, η επιστήμονας πυραύλων Aisha Bowe, η ακτιβίστρια Amanda Nguyen, η παραγωγός ταινιών Kerianne Flynn και η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, καθώς και αρραβωνιαστικιά του Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ εκτοξεύτηκαν από το Τέξας στο διάστημα.

Οι έξι γυναίκες απόλαυσαν μόλις λίγα λεπτά χωρίς βαρύτητα πριν επιστρέψουν στη Γη, με την Πέρι μάλιστα να φιλάει το χώμα της ερήμου όταν προσγειώθηκαν ξανά.

We just completed our 11th human spaceflight and the 31st flight of the New Shepard program. The astronaut crew included Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez.

To date, New Shepard has flown 58 people to space. Read more:… pic.twitter.com/Qglt1p1Wc2

— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025