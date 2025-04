Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμμετέχουν σε απευθείας συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του, κρίνοντας ότι η διπλωματική οδός είναι «προτιμότερη», την επομένη της απόρριψης από την Τεχεράνη κάθε απευθείας διαλόγου με την Ουάσινγκτον.

«Έχουμε απευθείας συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες άρχισαν. Θα συνεχιστούν το Σάββατο, θα γίνει μια πολύ μεγάλη συνάντηση και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι θα ήταν προτιμότερο να επιτευχθεί μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο όπου συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Σάββατο θα έχουμε μια συνάντηση «σε πολύ υψηλό επίπεδο» με το Ιράν, μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, πρόσθεσε ότι το Ιράν θα βρισκόταν σε «μεγάλο κίνδυνο» εάν οι συνομιλίες αυτές αποτύχουν.

«Νομίζω ότι αν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν είναι επιτυχείς, νομίζω ότι το Ιράν θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και αν οι συνομιλίες δεν είναι επιτυχείς, πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι μια πολύ κακή μέρα για το Ιράν», επισήμανε ο Τραμπ.

