Για το 3-0 και το Final-4 στο «σπίτι» του ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Τετάρτης (6/5, 21:15) τη Βαλένθια στο «T-Center», για το Game 3 των play offs της Euroleague, με το «τριφύλλι» να προηγείται 2-0 και να θέλει να τελειώσει με… σκούπα την υπόθεση-πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει του Game 3 για τα play offs και μεταξύ άλλων ανέφερε πως δεν ξέρει τι θα συμβεί στο αποψινό ματς: «Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο, για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στιλ», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, ο Τούρκος τεχνικός πρόσθεσε: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει».

Μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα για τον κόουτς Αταμάν είναι η απουσία του Κώστα Σλούκα, που χειρουργήθηκε στο γόνατα πριν την έναρξη της σειράς και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Final Four.