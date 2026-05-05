Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Η Euroleague όρισε τους τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν το Game 3 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.
- Μπλακάουτ δεδομένων – Χωρίς Διαδίκτυο τα κινητά στη Μόσχα ενόψει στρατιωτικής παρέλασης
- Youth Pass: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ για την Δυναμική των Πληθυσμών: Ζούμε περισσότερο, γεννάμε λιγότερο
- Η ενημέρωση αλλάζει, μπορούμε να την εμπιστευτούμε; – Διεθνές Συνέδριο «Η Ενημέρωση σε Μετάβαση»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός, μετά τα δυο μεγάλα break που έκανε στη «Roig Arena» την περασμένη βδομάδα κόντρα στη Βαλένθια και προηγείται με 2-0 στη σειρά, πλέον ψάχνει μόλις μια νίκη στο ΟΑΚΑ για να βρεθεί στο Final Four της Euroleague για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα έχουν δύο ευκαιρίες για να τελειώσουν τη δουλειά και να βρεθούν στο Final Four στο γήπεδο τους, όπου και αυτόματα θα γίνουν φαβορί για να κατακτήσουν την Euroleague.
Οι διαιτητές που όρισε η Euroleague
Στο πλαίσιο αυτό η Euroleague όρισε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης (06/05, 21:15).
Την αναμέτρηση στο «Τ-Center» θα σφυρίξουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σερβία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία). Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως Γιαβόρ και Νέντοβιτς ήταν και στο Game 1 της σειράς στη «Roig Arena».
- «Έφυγε» ο Πορτορικανός θρύλος του μπάσκετ, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
- Η Σακίρα τραγουδάει και 2 εκατ. κόσμου… βρίζει τον Πικέ! (vid)
- Ολυμπιακός σε Πολονάρα: «Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα που έδωσες με τη δύναμη και το πνεύμα σου»
- Τενίστας δέχθηκε ποινή που του κόστισε το ματς και τα… διέλυσε όλα (vid)
- Εμμανουήλ Καραλής: Από την Κίνα ξεκινά και η θερινή σεζόν του 2026
- Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
- Τσιτσιπάς: «Με την οικογένειά μου νιώθω πιο ελεύθερος» (vid)
- Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις