Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός, μετά τα δυο μεγάλα break που έκανε στη «Roig Arena» την περασμένη βδομάδα κόντρα στη Βαλένθια και προηγείται με 2-0 στη σειρά, πλέον ψάχνει μόλις μια νίκη στο ΟΑΚΑ για να βρεθεί στο Final Four της Euroleague για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα έχουν δύο ευκαιρίες για να τελειώσουν τη δουλειά και να βρεθούν στο Final Four στο γήπεδο τους, όπου και αυτόματα θα γίνουν φαβορί για να κατακτήσουν την Euroleague.

Οι διαιτητές που όρισε η Euroleague

Στο πλαίσιο αυτό η Euroleague όρισε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης (06/05, 21:15).

Την αναμέτρηση στο «Τ-Center» θα σφυρίξουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σερβία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία). Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως Γιαβόρ και Νέντοβιτς ήταν και στο Game 1 της σειράς στη «Roig Arena».