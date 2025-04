Οι άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «δεν έχουν κανένα νόημα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε άμεσες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα ενώ παράλληλα απειλεί να βομβαρδίσει τη χώρα σε περίπτωση που αποτύχει η διπλωματία.

«Άμεσες διαπραγματεύσεις με μια πλευρά που απειλεί συνεχώς να καταφύγει στη βία (…) και η οποία εκφράζει αντικρουόμενες θέσεις από διάφορους αξιωματούχους δεν θα είχαν κανένα νόημα», εκτίμησε ο Αραγτσί, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο του.

«Όμως παραμένουμε δεσμευμένοι στη διπλωματία και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε την οδό των έμμεσων διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

