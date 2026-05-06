Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία

Από τη μια πλευρά, ο Λανουά ζητεί από τους διαιτητές να μην φοβούνται τίποτα και κανέναν και να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για δύσκολες και «καυτές» φάσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έχει… εξαφανιστεί από τις ευθύνες του!

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΕΔ προκάλεσε σκοτάδι και χάος στη διαιτησία. Αρχικά, με απόφαση που ανακοινώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 κατάργησε την τηλεκριτική των επίμαχων φάσεων μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League και σα να μην έφτανε αυτό, όταν κλήθηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ (30/12/25) απέρριψε ομόφωνο αίτημα των ΠΑΕ να την επαναφέρει.

Για το τελευταίο ο Λανουά δεν πήρε πάνω του την ευθύνη. Ο Γάλλος ζήτησε από τις ΠΑΕ να περιμένουν απόφαση της ΚΕΔ, την οποία δεν ανακοίνωσε ποτέ και εκ του αποτελέσματος απορρίφθηκε καθώς παρέμεινε το σκοτάδι και το χάος στη διαιτησία αντί για διαφάνεια.

Θυμίζουμε ότι κάποιες αναλύσεις του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είχαν προκαλέσει σάλο και για αυτό κατάργησε την τηλεκριτική. Ειδικότερα, γελούσε ο κόσμος επειδή στην ανάλυσή του «έβγαζε» διαφορετικές αποφάσεις για παρόμοιες φάσεις.

Έτσι ο Λανουά γλιτώνει την απολογία. Δεν θα εξηγήσει πως γίνεται να μετρήσει το γκολ του Γερεμέγεφ του ΠΑΟΚ κατά του Ολυμπιακού, ενώ ο εκτεθειμένος (= οφσάιντ) Μπάμπα επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Τζολάκη και πιο πριν να ακυρωθεί του Γιαζίτσι κατά της ΑΕΚ, επειδή κρίθηκε ότι ο Πιρόλα επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσια.

Υποτίθεται ότι οι ξένοι διαιτητές έρχονται για να ανεβάσουν και το επίπεδο των Ελλήνων ρέφερι. Όμως, με τα πισωγυρίσματα του Λανουά γίνονται βήματα προς τα πίσω. Οι ρέφερι μπερδεύονται επειδή ο Σότσα (με VAR τον Παϊρέτο) έπρεπε να ακυρώσουν το γκολ του Γερεμέγεφ, αν θεωρήσουμε ότι οι Γερμανοί (Στίλερ και Χάνσλμπαουερ) πήραν σωστή απόφαση στο γκολ του Γιαζίτσι.

Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Λανουά κατάργησε τα βίντεο της τηλεκριτικής που ανέβαιναν στο κανάλι της ΕΠΟ στο Youtube για να αποφεύγει να στριμώχνεται για παρόμοιες περιπτώσεις σαν την προαναφερόμενη χωρίς να τον ενδιαφέρει η πρόοδος των διαιτητών, παρά οι δημόσιες σχέσεις του. Το… μυστικό είναι ότι ο Λανουά αναγκαζόταν να πει τα ίδια (σ.σ. διαφορετικές απόψεις για παρόμοιες φάσεις) και στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των διαιτητών και των βοηθών της Super League, με αποτελέσματα να ξέρει ότι προκαλεί θυμηδία. Δυσκολευόταν να απαντήσεις στις ερωτήσεις των διαιτητών.

Συνεπώς δεν φαίνεται να ισχύει η δικαιολογία ότι κατέβασε τον διακόπτη της τηλεκριτικής επειδή «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης», όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ. Την απολογία του ήθελε να γλιτώσει ο Λανουά.