Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Το είχαμε γράψει από τις 11 Δεκεμβρίου: «Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά». Αυτό έγινε με σημερινή (23/12) ανακοίνωση της ΚΕΔ, όλως τυχαίως μετά το ηχηρό φάλτσο του Ευαγγέλου (Αθηνών) στο ματς Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1, καθώς, με VAR το Κουμπαράκη (Κυκλάδων), δεν έδωσαν πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων» που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν.

Η δικαιολογία που βρήκαν είναι ότι τάχα «το βίντεο (σ.σ. που ο Λανουά έβγαζε μετά από κάθε αγωνιστική) έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης». Πρόκειται για αστεία δικαιολογία. Ανακάλυψαν καλλικάντζαρους για να βγάλουν τον Λανουά από τη δύσκολη θέση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο σάιτ της ΕΠΟ:

«Αντικείμενο αξιοποίησης και όχι εκμετάλλευσης»

Η ΚΕΔ ανακοινώνει την απόφασή της να διακόψει την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων από αγώνες της Super League 1.

Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης».

Με την απόφαση αυτή ρίχνουν περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία. Πάντως, η τηλεκριτική των επίμαχων φάσεων ήταν ένας από τους όρους της συμφωνίας για να αναλάβει ο Λανουά την ηγεσία της ΚΕΔ, το καλοκαίρι του 2024. Όμως, ο ίδιος ο Λανουά μετέτρεψε τα βίντεο σε δημόσιες σχέσεις, δικαιολογώντας λάθη υπέρ συγκεκριμένων ομάδων. Ακόμη, ο Λανουά έπαιρνε… ψαλίδι και δεν σχολίαζε όλες τις φάσεις, άρα αυτός οδηγούσε σε διάφορα συμπεράσματα.

«Αν κόψουν τα βίντεο του Λανουά η κατάσταση θα γίνει χειρότερη στη διαιτησία, θα είναι και πισωγύρισμα. Η λύση είναι να μπαίνουν όλες οι φάσεις στο «μικροσκόπιο» του Λανουά, ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες ή σκοτεινές γραμμές», γράφαμε στις 11/12/.