Αυτή είναι η διαδικασία για το συμβόλαιο του Λανουά

Μπορεί να άνοιξε συζήτηση για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Στεφάν Λανουά στην προεδρία της ΚΕΔ, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026, όμως ο δρόμος είναι μακρύς. Σύμφωνα με πληροφορίες κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2026, μπορεί να… τραβήξει και μέχρι τον Μάιο, κάτι που δεν θα είναι έκπληξη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον θέλουν ούτε πως τον θέλουν! Ο Λανουά και οι συνεργάτες του (Βαλέρι, Αλόνσο) θα κριθούν από το έργο τους στη διαιτησία. Για αυτό και τέτοια απόφαση είναι δύσκολο να παρθεί από τη στιγμή που το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο δρόμος για την παραμονή ή μη του Λανουά, ή αν προτιμάστε ο δρόμος για τον όποιο αρχιδιαιτητή περνάει μέσα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ερωτηθεί και η UEFA.

Θυμίζουμε ότι ο Λανουά είναι επιλογή της UEFA, η οποία με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ στη Νιόν, για να διαμαρτυρηθεί και να καταγγείλει τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, τόνισε ότι τον στηρίζει, όπως και την ΕΠΟ. Επίσης, είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι του 2024 ο Γάλλος είναι ο μόνος που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, μετά από αίτημα του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση. Δεν προτάθηκε άλλος αρχιδιαιτητής όπως είχε συμβεί με τον Κλάτενμπεργκ που ήταν συνυποψήφιος με τον Σουηδό Φρόιντφελντ και επέλεξαν οι ομάδες. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν επιλογές της UEFA ο Αγγλος Μπένετ και ο Φρόιντφελντ, αυτός την χρονιά που ανέλαβε και ήρθε για λίγο στην Ελλάδα επειδή ήταν δημοτικός υπάλληλος και δεν μπορούσε να πάρει άδεια από το δήμο της πόλης του.

Όταν έρθει η ώρα να ληφθεί απόφαση για τον επόμενο αρχιδιαιτητή θα συνεδριάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Στη συνέχεια η εισήγηση-απόφασή της θα σταλεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Συνήθως, συνεδριάζουν την ίδια μέρα. Όλα αυτά σε ανοιχτή γραμμή με την UEFA που ήδη έχει αποφασίσει για ξένο αρχιδιαιτητή και μετά τη λήξη του συμβολαίου του Λανουά.

Ο Γάλλος θέλει να μείνει. Δεν το έχει πει δημόσια, όμως προκύπτει από το περιβάλλον του.