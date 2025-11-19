Λανουά vs Λανουά: Πάνω απ’ όλα οι δημόσιες σχέσεις

Σα να μην έφταναν οι απόψεις του Λανουά στον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων, μετά από κάθε αγωνιστική, οι οποίες μπερδεύουν τους διαιτητές, ο Γάλλος προκαλεί ερωτηματικά και με την ασυνέπεια λόγων και πράξεων! Ειδικότερα, προκαλεί ερωτηματικά ο μη ορισμός του διεθνή Αλέξανδρου Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) σε κάποιο από τα ματς της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αν και στο βίντεο της τηλεκριτικής του τον δικαίωσε, τονίζοντας ότι «σωστά ακυρώθηκαν» δυο γκολ της ΑΕΚ στον αγώνα της με τον ΟΦΗ, ξεκαθαρίζοντας ότι και στις δυο περιπτώσεις οι παίκτες της (Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς), αντίστοιχα, υπέπεσαν σε επιθετικά φάουλ. Αντίθετα, ο VAR του αγώνα, ο Λαρισαίος Τζήλος, ο οποίος συμφώνησε με τις άμεσες αποφάσεις του Τσακαλίδη, καθώς δεν τον κάλεσε σε on field review, πήρε ορισμούς τόσο ως VAR όσο και ως AVAR!

Άλλος ένας λόγος να μπερδεύονται οι διαιτητές. Να τιμωρούνται ρέφερι άνευ λόγου και αιτίας μόνο και μόνο επειδή φωνάζει κάποια ομάδα; Να τιμωρείται μόνο ο διαιτητής και όχι ο VAR, αν και από κοινού πήραν μια απόφαση; Δυο αποφάσεις (σωστές κατά τον Λανουά) στην περίπτωσή μας…

Ο Λανουά κάνει δημόσιες σχέσεις. Ο Γάλλος έχει ως πρώτο στόχο να παραμείνει στην ΚΕΔ και μετά το καλοκαίρι του 2026 και οι κακές γλώσσες λένε ότι, πρωτίστως, αυτό τον ενδιαφέρει. Για αυτό και τα «μπρος πίσω» στον σχολιασμό των φάσεων. Δεν είναι δυνατόν μια φάση που οι ρέφερι τη θεωρούν πέναλτι ο Λανουά να υποστηρίζει στην τηλεκριτική του ότι το χέρι είναι σε φυσική θέση ενώ δεν είναι!

Ο γιαλός δεν είναι στραβός, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έχει χάσει τον προορισμό του. Με κάτι τέτοια κινδυνεύει να χάσει και τους διαιτητές. Αν ο ίδιος λαμβάνει αποφάσεις με βάση του να μην φωνάζει κάποια ομάδα, τότε τίθεται θέμα αξιοπιστίας (μαζί μα κάποιες διαρροές ότι θα τιμωρηθούν συγκεκριμένοι διαιτητές που τελικά τιμωρούνται! Αυτά ποιός τα βγάζει από την ΚΕΔ;)

Μάλιστα, άλλαξε τακτική και στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις, όπερ σημαίνει ότι μπερδεύει περισσότερο. Πρώτα λέει την άποψή του για μια φάση και μετά ρωτάει τους διαιτητές! Ποιός θα… τολμήσει να διαφωνήσει αν ο Λανουά πει «ναι, υπάρχει πέναλτι»;

Μέχρι τώρα ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) είναι ο διαιτητής που έχει σφυρίξει τους περισσότερους αγώνες, σύνολο έξι και ακολουθεί ο Βεργέτης (Αρκαδίας) με πέντε. Μια χαρά στηρίζει ο Λανουά τους διαιτητές που πάνε καλά, κατά την άποψή του, επιβεβαιωμένα και με βάση τους ορισμούς.