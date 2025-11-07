sports betsson
Ο Λανουά αγχώνεται επειδή θέλει «νέο αίμα» στη διαιτησία
On Field 07 Νοεμβρίου 2025 | 20:08

Ο Λανουά αγχώνεται επειδή θέλει «νέο αίμα» στη διαιτησία

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά προσπαθεί να προωθήσει διαιτητές που να «χρεωθούν» ως δική του επιτυχία και δεν αρκείται σε συνταγές των προκατόχων του

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια ματιά στους ορισμούς των διαιτητών της Stoxiiman Super League για τα ματς της 10ης αγωνιστικής, αρκεί για να καταδείξει ότι ο Λανουά αγχώνεται για να αναδείξει νέους διαιτητές. Οι νέοι διεθνείς διαιτητές, ο Βεργέτης (Αρκαδίας) και ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) ορίστηκαν ο μεν πρώτος στον αγώνα Κηφισιά-Ολυμπιακός ο δε δεύτερος στο παιχνίδι ΟΦΗ-ΑΕΚ, δηλαδή στα παιχνίδια που «καίνε», καθώς στο δύσκολο παιχνίδι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ έφερε τον Γερμανό Σλάγκερ.

Πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια: Ο Μόσχου (Λασιθίου) που ανέβηκε το καλοκαίρι θα σφυρίξει Παναιτωλικός-Λάρισα. Καθόλου τυχαίο ότι είναι το τέταρτο παιχνίδι του ρέφερι από την Κρήτη, ενώ ο Τσακαλίδης ορίζεται διαιτητής σε έκτο παιχνίδι και ο Βεργέτης σε πέμπτο.

Ο Ζαμπαλάς ορίστηκε διαιτητής στο ματς Αρης-Αστέρας Τρίπολης. Είναι ένας διαιτητής που στηρίζει ο Λανουά, τον έκανε και διεθνή στο VAR, άσχετα αν δεν τον δικαιώνει, παρόλα αυτά τού δίνει ευκαιρίες.

Ο Ματσούκας (Εύβοιας) ορίστηκε Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός. Ενας ακόμη διαιτητής που ανέβηκε το καλοκαίρι και παίρνει τέταρτο ορισμό στο χορτάρι σε αγώνα της Stoiximan Super League.

Ο Λανουά «βρήκε» τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης), είχε ανέβει πριν έρθει στην Super League, όμως ο Γάλλος είναι αυτός που τού δίνει ευκαιρίες, ενώ εξέτασε να τον κάνει μέχρι και διεθνή. Ο Τσιμεντερίδης (σ.σ. στην φωτογραφία) θα σφυρίξει Ατρόμητος-Βόλος, το τέταρτο φετινό παιχνίδι του στο χορτάρι, ένα ματς μεταξύ ομάδων που έχουν κάνει παράπονα για κακές διαιτησίες. Όμως, ο Λανουά εμπιστεύεται έναν διαιτητή που δεν τον λες και έμπειρο αλλά, όπως αναφέραμε, ο Τσιμεντερίδης παίρνει ευκαιρίες με τον Λανουά στην ΚΕΔ, άρα έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο Λανουά θέλει να βάλει «νέο αίμα» στη διαιτησία για να δείξει ότι παράγει έργο και να πείσει να τον κρατήσουν και για τα δυο επόμενες σεζόν (2026-27 και 2027-28), δηλαδή μετά τη λήξη του συμβολαίου του. Βλέπουμε ότι ο Λανουά κάνει προσπάθεια να «ξεφύγει» από τις… πεπατημένες επιλογές των προκατόχων του, κάτι που ήδη έχει καταφέρει με τους ξένους διαιτητές, όμως εκτός κάποιων εξαιρέσεων, ανέβασε τον πήχη!

Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 07.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυπιακός: Ο Θεός του ποδοσφαίρου και το 2-0 που δεν ήρθε
On Field 05.11.25

Ο Θεός του ποδοσφαίρου και το 2-0 που δεν ήρθε

Μια ποδοσφαιρική «κλοπή», ένα «ψέμα», μια αδικία από τις λίγες για έναν εξαιρετικό Ολυμπιακό που «αφόπλισε» την PSV αλλά δεν την «τελείωσε» όπως έπρεπε και όπως μπορούσε…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί
Παναθηναϊκός 02.11.25

Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε
On Field 02.11.25

Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος θέλει σαν… τρελός να σκοράρει και στο Champions League και δείχνει πανέτοιμος για τον μεγάλο αγώνα με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 07.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε
Σαφείς βολές 07.11.25

Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

«Η Αμερική έχει αποτύχει παταγωδώς στο ζήτημα των όπλων και της εγκληματικότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται
Τόσο στοιχειωτική 07.11.25

Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται

Από σκληρές φωτογραφίες ηλικιωμένων χηρών γυναικών έως μια συγκλονιστική εικόνα της μητρότητας, η ιδιοφυΐα της Αμερικανίδας φωτογράφου αναδεικνύεται πλήρως σε μια νέα έκθεση, όπου ανακαλύπτει την ασχήμια που την περιβάλλει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
Για γενοκτονία 07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
OT FORUM – Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος
OT FORUM 07.11.25

Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)
Hellenic Championship 07.11.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Πρωθυπουργός, ο προπονητής, αλλά και παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού παρακολούθησαν από κοντά τη νίκη του Τζόκοβιτς επί του Χάνφμαν με 2-0 στο Hellenic Championship.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
Και την Ουγγαρία 07.11.25 Upd: 20:39

«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους

Πρωτοποριακή κίνηση από τη σκωτσέζικη ομάδα της πέμπτης κατηγορίας, που καλεί τους τετράποδους φίλους των φιλάθλων να γίνουν επίσημα μέλη της ποδοσφαιρικής της οικογένειας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
«Καυτή πατάτα» 07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο
Ελλάδα 07.11.25

Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ο άνδρας ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες - Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία

Σύνταξη
Αϊβαζόγλου: «Αυτή θα είναι η μορφή του NBA Europe: Οι 12 μόνιμες ομάδες και μία από την Αθήνα»
Μπάσκετ 07.11.25

NBA Europe: 12 μόνιμες ομάδες, μία από την Αθήνα - Πότε κάνει τζάμπολ

Ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου, αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το φιλόδοξο πρότζεκτ. Τζάμπολ το 2027, με 12 μόνιμες ομάδες, 4 ανοικτές θέσεις και ομάδα από την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
Σκληρή 07.11.25

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
