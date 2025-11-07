Ο Λανουά αγχώνεται επειδή θέλει «νέο αίμα» στη διαιτησία

Μια ματιά στους ορισμούς των διαιτητών της Stoxiiman Super League για τα ματς της 10ης αγωνιστικής, αρκεί για να καταδείξει ότι ο Λανουά αγχώνεται για να αναδείξει νέους διαιτητές. Οι νέοι διεθνείς διαιτητές, ο Βεργέτης (Αρκαδίας) και ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) ορίστηκαν ο μεν πρώτος στον αγώνα Κηφισιά-Ολυμπιακός ο δε δεύτερος στο παιχνίδι ΟΦΗ-ΑΕΚ, δηλαδή στα παιχνίδια που «καίνε», καθώς στο δύσκολο παιχνίδι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ έφερε τον Γερμανό Σλάγκερ.

Πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια: Ο Μόσχου (Λασιθίου) που ανέβηκε το καλοκαίρι θα σφυρίξει Παναιτωλικός-Λάρισα. Καθόλου τυχαίο ότι είναι το τέταρτο παιχνίδι του ρέφερι από την Κρήτη, ενώ ο Τσακαλίδης ορίζεται διαιτητής σε έκτο παιχνίδι και ο Βεργέτης σε πέμπτο.

Ο Ζαμπαλάς ορίστηκε διαιτητής στο ματς Αρης-Αστέρας Τρίπολης. Είναι ένας διαιτητής που στηρίζει ο Λανουά, τον έκανε και διεθνή στο VAR, άσχετα αν δεν τον δικαιώνει, παρόλα αυτά τού δίνει ευκαιρίες.

Ο Ματσούκας (Εύβοιας) ορίστηκε Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός. Ενας ακόμη διαιτητής που ανέβηκε το καλοκαίρι και παίρνει τέταρτο ορισμό στο χορτάρι σε αγώνα της Stoiximan Super League.

Ο Λανουά «βρήκε» τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης), είχε ανέβει πριν έρθει στην Super League, όμως ο Γάλλος είναι αυτός που τού δίνει ευκαιρίες, ενώ εξέτασε να τον κάνει μέχρι και διεθνή. Ο Τσιμεντερίδης (σ.σ. στην φωτογραφία) θα σφυρίξει Ατρόμητος-Βόλος, το τέταρτο φετινό παιχνίδι του στο χορτάρι, ένα ματς μεταξύ ομάδων που έχουν κάνει παράπονα για κακές διαιτησίες. Όμως, ο Λανουά εμπιστεύεται έναν διαιτητή που δεν τον λες και έμπειρο αλλά, όπως αναφέραμε, ο Τσιμεντερίδης παίρνει ευκαιρίες με τον Λανουά στην ΚΕΔ, άρα έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο Λανουά θέλει να βάλει «νέο αίμα» στη διαιτησία για να δείξει ότι παράγει έργο και να πείσει να τον κρατήσουν και για τα δυο επόμενες σεζόν (2026-27 και 2027-28), δηλαδή μετά τη λήξη του συμβολαίου του. Βλέπουμε ότι ο Λανουά κάνει προσπάθεια να «ξεφύγει» από τις… πεπατημένες επιλογές των προκατόχων του, κάτι που ήδη έχει καταφέρει με τους ξένους διαιτητές, όμως εκτός κάποιων εξαιρέσεων, ανέβασε τον πήχη!