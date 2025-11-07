Ο Λανουά αγχώνεται επειδή θέλει «νέο αίμα» στη διαιτησία
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά προσπαθεί να προωθήσει διαιτητές που να «χρεωθούν» ως δική του επιτυχία και δεν αρκείται σε συνταγές των προκατόχων του
Μια ματιά στους ορισμούς των διαιτητών της Stoxiiman Super League για τα ματς της 10ης αγωνιστικής, αρκεί για να καταδείξει ότι ο Λανουά αγχώνεται για να αναδείξει νέους διαιτητές. Οι νέοι διεθνείς διαιτητές, ο Βεργέτης (Αρκαδίας) και ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) ορίστηκαν ο μεν πρώτος στον αγώνα Κηφισιά-Ολυμπιακός ο δε δεύτερος στο παιχνίδι ΟΦΗ-ΑΕΚ, δηλαδή στα παιχνίδια που «καίνε», καθώς στο δύσκολο παιχνίδι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ έφερε τον Γερμανό Σλάγκερ.
Πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια: Ο Μόσχου (Λασιθίου) που ανέβηκε το καλοκαίρι θα σφυρίξει Παναιτωλικός-Λάρισα. Καθόλου τυχαίο ότι είναι το τέταρτο παιχνίδι του ρέφερι από την Κρήτη, ενώ ο Τσακαλίδης ορίζεται διαιτητής σε έκτο παιχνίδι και ο Βεργέτης σε πέμπτο.
Ο Ζαμπαλάς ορίστηκε διαιτητής στο ματς Αρης-Αστέρας Τρίπολης. Είναι ένας διαιτητής που στηρίζει ο Λανουά, τον έκανε και διεθνή στο VAR, άσχετα αν δεν τον δικαιώνει, παρόλα αυτά τού δίνει ευκαιρίες.
Ο Ματσούκας (Εύβοιας) ορίστηκε Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός. Ενας ακόμη διαιτητής που ανέβηκε το καλοκαίρι και παίρνει τέταρτο ορισμό στο χορτάρι σε αγώνα της Stoiximan Super League.
Ο Λανουά «βρήκε» τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης), είχε ανέβει πριν έρθει στην Super League, όμως ο Γάλλος είναι αυτός που τού δίνει ευκαιρίες, ενώ εξέτασε να τον κάνει μέχρι και διεθνή. Ο Τσιμεντερίδης (σ.σ. στην φωτογραφία) θα σφυρίξει Ατρόμητος-Βόλος, το τέταρτο φετινό παιχνίδι του στο χορτάρι, ένα ματς μεταξύ ομάδων που έχουν κάνει παράπονα για κακές διαιτησίες. Όμως, ο Λανουά εμπιστεύεται έναν διαιτητή που δεν τον λες και έμπειρο αλλά, όπως αναφέραμε, ο Τσιμεντερίδης παίρνει ευκαιρίες με τον Λανουά στην ΚΕΔ, άρα έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο Λανουά θέλει να βάλει «νέο αίμα» στη διαιτησία για να δείξει ότι παράγει έργο και να πείσει να τον κρατήσουν και για τα δυο επόμενες σεζόν (2026-27 και 2027-28), δηλαδή μετά τη λήξη του συμβολαίου του. Βλέπουμε ότι ο Λανουά κάνει προσπάθεια να «ξεφύγει» από τις… πεπατημένες επιλογές των προκατόχων του, κάτι που ήδη έχει καταφέρει με τους ξένους διαιτητές, όμως εκτός κάποιων εξαιρέσεων, ανέβασε τον πήχη!
