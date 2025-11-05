Οι νέες εντολές του Λανουά στους διαιτητές

Σε κάθε ευκαιρία ο Λανουά δίνει εντολές στους διαιτητές, με στόχο τη βελτίωσή τους και παράλληλα επιμένει πολύ στην τήρησή τους. Για παράδειγμα, από την περασμένη αγωνιστική περίοδο έχει ζητήσει να μην ανέχονται τις διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους των πάγκων και σε κάθε ευκαιρία σχολιάζει καταστάσεις.

Τελευταίο παράδειγμα από την εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη της Τρίτης (4/11) όπου ο Λανουά απέδωσε τα εύσημα στον Παπαδόπουλο (Μακεδονίας) για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις διαμαρτυρίες στον πάγκο της ΑΕΚ, με αφορμή την ακύρωση του γκολ του Γιόβιτς στον αγώνα ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0. Ο διεθνής ρέφερι δεν χαρίστηκε, βγάζοντας δυο κόκκινες κάρτες και τρεις κίτρινες, κάτι που άρεσε στον Λανουά.

Όμως, αυτή είναι παλιά εντολή! Ο Λανουά είχε δώσει τέσσερις εντολές στους διαιτητές και στο πλαίσιο του πρόσφατου σεμιναρίου (15-17/10) στη Θεσσαλονίκη αλλά σε αυτές πρόσθεσε δυο ακόμη, με αφορμή την εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη της περασμένης Τρίτης (4/11), όπου σχολίασε τις διαιτησίες της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η πρώτη εντολή του Λανουά είναι όταν βλέπουν ότι υπάρχουν παίκτες ή παράγοντες που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, να μην στέκονται οι διαιτητές στο κέντρο του γήπεδο ή σε άλλο σημείο, αλλά να φεύγουν αμέσως για τα αποδυτήρια. Παράλληλα πρόβαλε και πλάνο με τις διαμαρτυρίες κατά του Κατοίκου (Αθηνών), μετά το τέλος του αγώνα Λάρισα-Λεβαδειακός 0-2, όπου ήταν διαιτητής. Θα έπρεπε να προβάλει και του Παπαδόπουλου (Μακεδονίας) να δέχεται τα παράπονα του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου.

Επίσης, ο Λανουά ζήτησε από τους διαιτητές να έχουν αυτοσυγκέντρωση και να μην προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα αλλά να φροντίζουν να έχουν άποψη για κάθε φάση, με σωστή θέση μέσα στο γήπεδο. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ ζήτησε αυτοσυγκέντρωση, εξαιτίας της απίθανης δικαιολογίας του Ζίμπερτ ότι ξεγελάστηκε από τον τρόπο που έπεσε ο Ταρέμι, ενώ έπρεπε να επικεντρωθεί στο παρατεταμένο τράβηγμα της φανέλας και να δώσει το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, στο ματς με τον Αρη.

Παρεμπιπτόντως, ρώτησε τον Κατσικογιάννη (Ηπείρου) την άποψή του για το αν υπάρχει παράβαση, ο οποίος απάντησε ότι είναι πέναλτι. Στα υπόψη ότι οι διαιτητές δεν βλέπουν το βίντεο της τηλεκριτικής, το οποίο αναρτάται όταν ξεκινά η τηλεδιάσκεψη.

Δεν έλειψε και αρνητική… έκπληξη του Λανουά προς τους διαιτητές, οι οποίοι κάπου μπερδεύτηκαν στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Όλοι απόρησαν γιατί παρατήρησε τον Ζαμπαλά (Ηπείρου), ο οποίος κάλεσε τον Ευαγγέλου (Αθηνών) σε on field review για πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου στον αγώνα με την Κηφισιά: «Εφόσον δεν ασχολήθηκε κανείς με την φάση, δεν έπρεπε να επιμείνεις τόσο». Να αναφέρουμε ότι ο Ευαγγέλου δεν καταλόγισε παράβαση-πέναλτι που ζήτησε ο Ατρόμητος.