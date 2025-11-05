Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Με ένα μεγάλο λάθος σημαδεύτηκε η διαιτησία του Γερμανού διαιτητή Ντάνιελ Ζίμπερτ στον αγώνα Ολυμπιακός-Αρης 2-1, για τη 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Αναφερόμαστε στο μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού (45+3’), συγκεκριμένα σε τράβηγμα διαρκείας της φανέλας του Ταρέμι από τον Αλβάρο, με αποτέλεσμα ο Ιρανός όχι μόνο να μην μπορέσει να διεκδικήσει τη μπάλα αλλά να βρεθεί στο έδαφος.

Για την παράβαση αυτή ο Λανουά πήρε θέση στην εβδομαδιαία τηλεκριτική του και τόνισε ότι ο Ζίμπερτ έπρεπε να καταλογίσει το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Ήταν λογικό ο Γάλλος αρχιδιαιτητής που ήταν στο Καραϊσκάκη και με τη ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας, να ρωτήσει τον Γερμανό ρέφερι της ελίτ κατηγορίας γιατί έκανε αυτό το μεγάλο λάθος.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Λανουά στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, ο Ντάνιελ Ζίμπερτ απάντησε ότι «θεώρησα πως δεν υπάρχει παράβαση από τον τρόπο που έπεσε ο ποδοσφαιριστής». Δηλαδή, ο Ζίμπερτ δεν κοιτούσε την παράβαση, περίμενε τον τρόπο που θα πέσει ο Ταρέμι! Πρόκειται για απίθανη δικαιολογία.

Ο Λανουά έφερε το συγκεκριμένο… παράδειγμα προς αποφυγή στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των διαιτητών της Super League. «Ο τρόπος που πέφτει ένας παίκτης είναι άσχετος με την παράβαση, εκεί θα πρέπει να εστιάζεται», ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος της ΚΕΔ στους διαιτητές της Super League.

Στην τηλεκριτική του Λανουά επεσήμανε πως ο Ζίμπερτ έπρεπε να κληθεί στο VAR από το συμπατριώτη του, τον Κόρτους. Όμως, ποιός Γερμανός VAR καλεί συμπατριώτη του διαιτητή σε ανασκόπηση φάσης; Έχει παρατηρηθεί, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει σύμπλευση απόψεων. Μήπως ο Λανουά πρέπει να φέρνει VAR από άλλη χώρα και όχι από την ίδια με τον διαιτητή του αγώνα; Είναι ένα ενδεχόμενο που πρέπει να εξεταστεί, εκτός αν δεν μπορεί επειδή αρνούνται άλλες ομοσπονδίες.

Οι εκθέσεις του Λανουά, καθώς συνήθως αυτός είναι παρατηρητής διαιτησίας στους ξένους διαιτητές που φέρνει αποστέλλονται τόσο στην ομοσπονδία της χώρας του κάθε διαιτητή (στην περίπτωση του Ζίμπερτ στην ΠΟ Γερμανίας) όσο και στην UEFA. Όμως, αποτελεί κοινό μυστικό ότι δεν λαμβάνονται υπόψη.