Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Βασικός όρος για να πάρει ο Λανουά τα κλειδιά της ελληνικής διαιτησίας στις επαφές του με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση ήταν να ορίζει ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι στα ντέρμπι της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αν και για το Κύπελλο έχουν πει ότι από φέτος ξένοι θα είναι μόνο στο VAR. Ο Λανουά, για να ανταπεξέλθει στους ορισμούς επιπέδου πόνταρε πολλά στην φιλία του με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε, αν λάβουμε ότι στη Super League ορίζονται Γερμανοί διαιτητές, με την ίδια ευκολία, όπως στη Bundesliga.

Φέτος και στα πέντε δύσκολα ματς ο Λανουά επέλεξε μόνο Γερμανούς, τους έχει σε προτεραιότητα επειδή καταφέρνουν να διαχειρίζονται τους παίκτες και δεν προκαλούν. Κατά σειρά έφερε τον πρώην διεθνή Αϊτεκίν στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, τον Οσμερς (1ης κατηγορίας) στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, τον ελίτ Τσβάιερ Αρης-Παναθηναϊκός 1-1, τον Στέγκεμαν (1ης κατηγορίας) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2, ενώ ο 44χρονος ελίτ Τομπίας Στίλερ (σ.σ. στη φωτογραφία) θα σφυρίξει την Κυριακή (26/10) τον αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η φιλία του Λανουά με τον Κίρχερ κτίστηκε το διάστημα που και οι δυο ήταν διεθνείς διαιτητές. Ο Κίρχερ είχε το σήμα της FIFA το διάστημα 2004-2012 και ο Λανουά για το διάστημα 2006-14. Δηλαδή, συνυπήρξαν από το 2006 μέχρι το 2012 δεν τα λες και λίγα τα έξι χρόνια.

Η συγκυρία για να αναλάβει ο Λανουά αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα ήταν ευνοϊκή για τον Γάλλο. Ηρθε στην Ελλάδα έναν μήνα αφότου ο Κνουτ Κίρχερ ανέλαβε (1/7/2024) ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Αθλητικών & Επικοινωνίας («Geschäftsführer Sport und Kommunikation») στην DFB Schiri GmbH, στην εταιρεία/φορέα που είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και εποπτεία της διαιτησίας στην Γερμανία. Δηλαδή έχει την κύρια ευθύνη για τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και την επικοινωνία της διαιτητικής ομάδας.

Γιατί όχι από τις χώρες τους

Ο Λανουά από την αρχή είχε πει στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση ότι δεν θα έφερνε διαιτητές από την Γαλλία επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με την επιτροπή διαιτησίας της χώρας του. Επίσης, δεν θέλει να χρεώνεται άμεσα τυχόν κακή διαιτησία. «Με εμένα σε αυτή τη θέση δεν θα έρθουν Γάλλοι διαιτητές να σφυρίξουν αλλά θα κοιτάξουμε στα παιχνίδια που είναι να οριστούν μη Έλληνες να έρθουν οι καλύτεροι από άλλες χώρες», είχε δηλώσει τον περασμένο Νοέμβριο, χωρίς να επεκταθεί περισσότερο.

Το ίδιο ισχύει και για τους συνεργάτες του τον υπεύθυνο VAR, τον Ιταλό Πάολο Βαλέρι και τον υπεύθυνο των βοηθών τον Ρομπέρτο Αλόνσο,. Δεν έρχονται ρέφερι από την Ιταλία ή την Ισπανία, αν και με τον πρώτο έγινε εξαίρεση και σε ένα ματς ήρθε Ιταλός (ο Παϊρέτο Αρης-Ολυμπιακός) που δεν πήγε καλά και έκτοτε «αποκλείστηκε» και η Ιταλία.