«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ
Ο Λανουά, στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, τόνισε ότι ο Γερμανός Περλ δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή μετά το λάθος κατά του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο έκανε λάθος και κατά του Παναθηναϊκού στο «Κλ. Βικελίδης»
Τη δυσαρέσκειά του, εμμέσως πλην σαφώς, για τον Γερμανό VAR Γκούντερ Περλ εξέφρασε ο Στεφάν Λανουά στη τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, όπου έγινε ανάλυση των φάσεων της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο λόγος είναι ότι ο Περλ εξέτασε σε 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο, τη φάση της ανατροπής του Γερεμέγεφ από τον Ρόουζ και ότι κακώς συμφώνησε με τον διαιτητή Τσβάιερ, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος και να μη δοθεί πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Αρη στο «Κλ. Βικελίδης». Μάλιστα, ο Λανουά ανέφερε ότι ο Περλ δεν πρόκειται να ξανάρθει στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, για τον Περλ, τον οποίο δεν κατονόμασε αλλά φωτογράφισε, ο Λανουά ανέφερε: «Σαν επιτροπή είμαστε δυσαρεστημένοι από κάποιους ξένους διαιτητές VAR και δεν έχουν συνέπεια στις αποφάσεις τους. Δεν πρόκειται να ξανάρθουν στην Ελλάδα». Η ΚΕΔ θεωρεί ότι ο Περλ εξέτασε πολύ γρήγορα τη φάση και δεν άφησε περιθώριο να παρέμβει ο Τζήλος (Λάρισας) που ήταν AVAR στον αγώνα Αρης-Παναθηναϊκός 1-1. Ο Τζήλος προσπάθησε αλλά δεν πρόλαβε.
Αξίζει να αναφέρουμε, με βάση όσα είπε ο Λανουά ότι ο Γάλλος καταλογίζει στον Περλ και το λάθος ως VAR του Αϊτεκίν, στο ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, όπου έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Καμπελά. Και στο συγκεκριμένο ματς ο Περλ επέδειξε την ίδια βιασύνη, καθώς όταν ο AVAR Κουμπαράκης είχε ρωτηθεί από τον Λανουά γιατί δεν μίλησε στον Περλ, ο Ελληνας ρέφερι απάντησε ότι δεν πρόβαλε.
Εκτός από το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο σχολίασε και στο βίντεο της τηλεκριτικής του, στην τηλεδιάσκεψη με τους διαιτητές ο Λανουά ανέφερε ότι σωστά ο Τσακαλίδης κλήθηκε από τον Φωτιά και πήρε πίσω πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ.
