Τι αναφέρει ο κανονισμός για την υπόθεση ΑΕΚ-Λανουά

«Η δίωξη για τα αδικήματα που περιέρχονται σε γνώση του Υπεύθυνου άσκησης δίωξης (σ.σ. ποδοσφαιρικού εισαγγελέα) με έναν από τους ανωτέρω τρόπους, ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης ή καταγγελίας», αναφέρει ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ, ένα άρθρο (σ.σ. το 26) που καλύπτει την υπόθεση του προπηλακισμού του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, σύμφωνα με την καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ. Ο προπηλακισμός, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, έλαβε χώρα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2 για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με βάση τον προαναφερόμενο κανονισμό ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος αν κρίνει ότι συντρέχει λόγος, έχει προθεσμία πέντε ημερών για να ασκήσει δίωξη στην ΑΕΚ. Πάντως, όπως διέρρευσε, σε ρεπορτάζ που δεν διαψεύστηκε από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και από την ΕΠΟ, ο Λανουά ένιωσε ότι απειλείται και για αυτό έφυγε από το γήπεδο στην ανάπαυλα του αγώνα, αφού πέρασε από τα αποδυτήρια και ενημέρωσε τον Γερμανό διαιτητή Σάσα Στέγκεμαν. Επίσης, ο Λανουά, που είχε πάει στην «ΟΠΑΠ Αρένα», και με την ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας, κάτι που συνηθίζει όταν ορίζει ξένους διαιτητές, είδε το πρώτο ημίχρονο από την τηλεόραση (του VVIP Lounge), κάτι που επιβεβαιώνει ότι φοβήθηκε τα χειρότερα.

Η ΑΕΚ δεν κλήθηκε σε απολογία από τον αθλητικό δικαστή της Super League, σε πρώτη φάση αλλά αυτό θα συμβεί σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα της ΕΠΟ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομοσπονδία θα είναι σκληρή σχετικά με το ποινικό μέρος της υπόθεσης. Το καταγγελόμενο περιστατικό δεν γράφεται στην έκθεση του παρατηρητή αγώνα ή της Αστυνομίας, επειδή δεν ήταν παρόντες.

Αναλυτικά το άρθρο 26 του Πειθαρχικού Κώδικα για την διαδικασία άσκησης δίωξης από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα της ΕΠΟ:

«Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί υπηρεσία άσκησης πειθαρχικής δίωξης για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων που αφορούν το ποδόσφαιρο. Ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης είναι αρμόδιος:

Α) Να ασκεί πειθαρχική δίωξη για παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και να παραπέμπει τους παραβάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να δικαστούν ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών (της κατά περίπτωση διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο.) για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων, που δεν αναφέρονται σε φύλλο αγώνα και περιήλθαν στην γνώση του, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

i) Παραπομπή από την Ε.Π.Ο. (τον πρόεδρο ή την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. ή από υπηρεσία που έχει ορίσει ως αρμόδια ο Πρόεδρος ή η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.),

ii) Στοιχειοθετημένη επώνυμη καταγγελία από Ένωση, ομάδα (ΠΑΕ ή σωματείο), προπονητή, ποδοσφαιριστή ή διαμεσολαβητή ή από αξιωματούχους ομάδος για το αδίκημα του άρθρου 20 ή τα λοιπά ειδικά πειθαρχικά αδικήματα του παρόντος.

iii) Αυτεπάγγελτα από ίδια γνώση, για γεγονότα ή δηλώσεις που καλύπτονται από τα Μ.Μ.Ε..

Η εξουσία άσκησης δίωξης με βάση το οπτικό υλικό (ήτοι εκτός του Φ.Α.), στις περιπτώσεις που τούτο επιτρέπεται, δεν ανήκει στις Πειθαρχικές Επιτροπές, αλλά μόνο στον Υπεύθυνο Άσκησης δίωξης για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων που αφορούν το ποδόσφαιρο.

Η δίωξη για τα αδικήματα που περιέρχονται σε γνώση του Υπεύθυνου άσκησης δίωξης με έναν από τους ανωτέρω τρόπους, ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης ή καταγγελίας».