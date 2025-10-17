sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Λανουά: «Ελληνες διαιτητές και VAR στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ»
Ποδόσφαιρο 17 Οκτωβρίου 2025

Λανουά: «Ελληνες διαιτητές και VAR στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έκανε αυτή την ανακοίνωση στο σεμινάριο των διαιτητών για το ματς της 3ης Ιανουαρίου

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Στον τελικό Κυπέλλου Betsson ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-2, που διεξήχθη στις 17 Μαΐου 2025, υπήρξε διαρροή ότι ο Στεφάν Λανουά ήθελε να ορίσει Ελληνες διαιτητές, όμως οι δυο ομάδες ζήτησαν ξένο ρέφερι και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής επέλεξε τον Πολωνό Σίμον Μαρτσίνιακ. Ενόψει του Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο, ο Λανουά προανήγγειλε Ελληνες διαιτητές τόσο στο χορτάρι όσο και VAR. Προφανώς, για να προλάβει τις όποιες εξελίξεις και να «περάσει» η επιλογή του.

Με αυτή την ανακοίνωση έπεσε η αυλαία του σεμιναρίου των διαιτητών και των βοηθών της Super League, το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Την Πέμπτη (16/10) στους διαιτητές μίλησε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος επανέλαβε ότι στα ντέρμπι του Κυπέλλου Betsson θα ορίζονται Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο VAR, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόθεση των αρμοδίων είναι στον τελικό Κυπέλλου Betsson, στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ, να σφυρίξει Ελληνας διαιτητής. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα πρέπει να δεχθούν οι δυο φιναλίστ. Τα λένε από τώρα για να καλλιεργήσουν έδαφος.

Ο Λανουά με την προαναγγελία ότι θα ορίσει «Ελληνες διαιτητές και VAR στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ» προσπαθεί να τους δώσει ένα κίνητρο για να πάνε καλύτερα. Με έμμεσο τρόπο θέλει να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στους ρέφερι της Super League, ενώ αποτελεί κοινό μυστικό ότι η διαιτησία, υπό την καθοδήγηση του Λανουά, δεν πάει καλά.

Επίσης, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ανακοίνωσε στους διαιτητές ότι θα μικρύνει ο χρόνος των τηλεδιασκέψεων μετά από κάθε αγωνιστική, που συνήθως διαρκεί μια ώρα. Ο λόγος είναι ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν χωριστές τηλεδιασκέψεις με την κάθε διαιτητική ομάδα των επτά αγώνων της Stoiximan Super League.

Στους διαιτητές μίλησε και ο Πάολο Βαλέρι με θέμα τα λάθη στο VAR. Ο Ιταλός αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ έκανε σύγκριση με περσινές περιπτώσεις που έδιναν πέναλτι σε τραβήγματα και με φετινές που οι διαιτητές και οι VARs δεν υπέδειξαν τις παραβάσεις. «Πιστεύω σε εσάς, μπορείτε να ανεβάσετε την απόδοσή σας. Την προηγούμενη σεζόν ήσασταν καλύτεροι, άρα είναι στο χέρι σας να βελτιωθείτε», επεσήμανε ο Βαλέρι.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Αθλητική Ροή
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
