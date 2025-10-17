Λανουά: «Ελληνες διαιτητές και VAR στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ»

Στον τελικό Κυπέλλου Betsson ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-2, που διεξήχθη στις 17 Μαΐου 2025, υπήρξε διαρροή ότι ο Στεφάν Λανουά ήθελε να ορίσει Ελληνες διαιτητές, όμως οι δυο ομάδες ζήτησαν ξένο ρέφερι και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής επέλεξε τον Πολωνό Σίμον Μαρτσίνιακ. Ενόψει του Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο, ο Λανουά προανήγγειλε Ελληνες διαιτητές τόσο στο χορτάρι όσο και VAR. Προφανώς, για να προλάβει τις όποιες εξελίξεις και να «περάσει» η επιλογή του.

Με αυτή την ανακοίνωση έπεσε η αυλαία του σεμιναρίου των διαιτητών και των βοηθών της Super League, το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Την Πέμπτη (16/10) στους διαιτητές μίλησε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος επανέλαβε ότι στα ντέρμπι του Κυπέλλου Betsson θα ορίζονται Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο VAR, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόθεση των αρμοδίων είναι στον τελικό Κυπέλλου Betsson, στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ, να σφυρίξει Ελληνας διαιτητής. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα πρέπει να δεχθούν οι δυο φιναλίστ. Τα λένε από τώρα για να καλλιεργήσουν έδαφος.

Ο Λανουά με την προαναγγελία ότι θα ορίσει «Ελληνες διαιτητές και VAR στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ» προσπαθεί να τους δώσει ένα κίνητρο για να πάνε καλύτερα. Με έμμεσο τρόπο θέλει να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στους ρέφερι της Super League, ενώ αποτελεί κοινό μυστικό ότι η διαιτησία, υπό την καθοδήγηση του Λανουά, δεν πάει καλά.

Επίσης, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ανακοίνωσε στους διαιτητές ότι θα μικρύνει ο χρόνος των τηλεδιασκέψεων μετά από κάθε αγωνιστική, που συνήθως διαρκεί μια ώρα. Ο λόγος είναι ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν χωριστές τηλεδιασκέψεις με την κάθε διαιτητική ομάδα των επτά αγώνων της Stoiximan Super League.

Στους διαιτητές μίλησε και ο Πάολο Βαλέρι με θέμα τα λάθη στο VAR. Ο Ιταλός αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ έκανε σύγκριση με περσινές περιπτώσεις που έδιναν πέναλτι σε τραβήγματα και με φετινές που οι διαιτητές και οι VARs δεν υπέδειξαν τις παραβάσεις. «Πιστεύω σε εσάς, μπορείτε να ανεβάσετε την απόδοσή σας. Την προηγούμενη σεζόν ήσασταν καλύτεροι, άρα είναι στο χέρι σας να βελτιωθείτε», επεσήμανε ο Βαλέρι.