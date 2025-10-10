Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές

Απέφυγε ένα… σημαντικό ρίσκο ο μεσιέ Στεφάν Λανουά, ενόψει του σεμιναρίου των διαιτητών και των βοηθών της Super League που θα γίνει το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, αυτό αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για τους διαιτητές.

Παρότι ο Λανουά είχε εξαγγείλει ότι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο οι διαιτητές θα περάσουν από τέσσερα αγωνιστικά τεστ σε ισάριθμα σεμινάρια, τελικά έκανε πίσω. Ο Γάλλος επικεφαλής της ΚΕΔ δεν θέλησε να τους βάλει τη συγκεκριμένη παγίδα και προτίμησε οι ρέφερι να κάνουν προπόνηση παρά να περάσουν από αγωνιστικά τεστ. Σκοπός; Υπήρξε φόβος μην προκύψουν δυσάρεστες εκπλήξεις για την ΚΕΔ, με το κλίμα στη διαιτησία να είναι ήδη βαρύ μετά τα πολλά λάθη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ξένοι παράγοντες της ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο) ρίχνουν μεγάλο βάρος στη γενική εικόνα τους και δεν θέλουν να δίνουν δικαιώματα ότι υπάρχει πρόβλημα για αυτό και ζορίζονται μετά από τα πολλά λάθη τόσο σε διαιτησίες αγώνων όσο και στο VAR.

Τι εννοούμε με το «δυσάρεστες εκπλήξεις»; Θυμίζουμε ότι στο περσινό σεμινάριο, τον Ιανουάριο, στον έλεγχο φυσικής κατάστασης έτρεξαν δέκα διαιτητές και κόπηκαν οι πέντε, ενώ οι εννέα δεν πήραν μέρος για διάφορους λόγους. Βέβαια, η ΚΕΔ έχει δικαίωμα να προκαλέσει έκτακτο έλεγχο φυσικής κατάστασης, όμως δεν αναμένεται αυτό καθώς αν ήθελε θα μπορούσε να το βάλει και στο πρόγραμμα.

Πάντως, υπάρχει τρόπος και οι ρέφερι ελέγχονται στις προπονήσεις τους. Από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν φορούν πόλαρ και αποστέλλουν τα δεδομένα στη διαδικτυακή πλατφόρμα ref house. Επίσης, υποχρεωτικές είναι οι 25 προπονήσεις το μήνα.

Αν έχουν πρόβλημα φυσικής κατάστασης οι διαιτητές της Super League; Ο καθένας βλέπει και κρίνει, όταν κάποιοι δεν …υπάρχουν στο τηλεοπτικό πλάνο. Ο Λανουά δεν θα ήθελε να χάσει άλλους διαιτητές, επειδή όσοι ξεμείνουν στα αγωνιστικά τεστ, αν υπήρχαν τέτοιοι, θα πρέπει να μείνουν εκτός μέχρι να ξανατρέξουν, να τα περάσουν και να επανέλθουν. Πάντως, τον περασμένο Ιανουάριο ο Λανουά δεν εφάρμοσε τον κανονισμό και τα «αναβάθμισε» έλεγχο φυσικής κατάστασης, ώστε να μην ξεμείνει από διαιτητές.