Ο Λανουά ψάχνει διαιτητές για να στηριχθεί

Διέξοδο για να βρει τον… δρόμο για την άνοδο της ελληνικής διαιτησίας αναζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Όμως, βρίσκεται σε λαβύρινθο καθώς δεν βρίσκει διαιτητές για να στηριχθεί. Ο Γάλλος επικεφαλής βλέπει ότι δεν… τραβάνε οι περισσότεροι διεθνείς, όπως και οι υποψήφιοι διεθνείς. Όταν γίνονται λάθη σε αγώνες μικρότερης σημασίας, πώς θα ανέβουν οι ρέφερι στο επίπεδο να σφυρίζουν ντέρμπι της Stoiximan Super League;

Είναι η απάντηση που ψάχνει ο Λανουά καθώς βλέπει ότι οι διαιτητές της Super League δεν μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάσκονται στη θεωρία κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ή όταν έχουν τηλεκπαίδευση μετά από κάθε αγωνιστική της Super League. Ισως για αυτό να έχει εισηγηθεί την πρόσληψη ψυχολόγου!

Ο Λανουά βλέπει ότι ο παλιότερος από τους διεθνείς, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) οδεύει στο τέλος της καριέρας του και δεν κάνει εμφανίσεις επιπέδου. Ειδικά η προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ήταν γεμάτη με λάθη, ενώ την τρέχουσα τον τιμώρησε για λάθος ως VAR του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0. Το Σάββατο (20/9) θα τον δοκιμάσει ξανά, καθώς τον όρισε διαιτητή στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός.

Ο δεύτερος παλιότερος των διεθνών, ο Παπαπέτρου (Αθηνών) είναι τιμωρημένος από τον ίδιο τον Λανουά, καθώς στο ματς Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1 δεν άφησε πλεονέκτημα σε επίθεση των γηπεδούχων, η οποία κατέληξε σε γκολ. Μια απόφαση που είναι κόντρα σε οδηγία της UEFA και δεν συνάδει με τη φιλοσοφία του 50-50.

Παράλληλα, ο τρίτος διεθνής σε παλαιότητα, ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) προτιμάται από τον Λανουά περισσότερο ως VAR και όχι ως διαιτητής στο χορτάρι. Απόδειξη ότι τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές σφύριξε μόνο ένα παιχνίδι πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Καλή πορεία στην Ευρώπη έχει ο Φωτιάς (Πέλλας), τον οποίο ο Λανουά αρχίζει να εμπιστεύεται και στην Ελλάδα, όμως είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Όπως φαίνεται και από τους ορισμούς, ο Λανουά θεωρεί ότι ο Βεργέτης (Αρκαδίας) δεν έχει φτάσει σε επίπεδο που θέλει, ενώ ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) ήταν καλύτερος πριν γίνει διεθνείς και κάνει περισσότερα λάθη, από τις περίοδο που έγινε (στις αρχές του 2025)!

Υποψήφιοι για διεθνείς είναι οι Πολυχρόνης (Πιερίας), Κατοίκος (Αθηνών), Ζαμπαλάς (Ηπείρου) και Τσιμεντερίδης (Κοζάνης). Όμως, οι τρεις πρώτοι τιμωρήθηκαν (από τον ίδιο τον Λανουά) για λάθη στο χορτάρι, ο Πολυχρόνης για το παιχνίδι ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0, ο Κατοίκος για τον αγώνα Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2 και ο Ζαμπαλάς για τον αγώνα Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0 επειδή χρειάστηκε VAR για να βγάλει κόκκινη κάρτα σε παίκτη του Πανσερραϊκού, ενώ ο βοηθός υπέδειξε το πέναλτι υπέρ των ερυθρόλευκων! Ο δε Τσιμεντερίδης θα τιμωρούνταν ως VAR του αγώνα Παναιτωλικός-Βόλος 1-2, καθώς τον άδειασε στην τηλεκριτική, όμως ο Λανουά θα ξέμενε από διαιτητές! Το ίδιο ισχύει και για τον Τζήλο (Λάρισας), ο οποίος σφύριξε το ματς στο Αγρίνιο και είναι ένας από τους παλιότερους διαιτητές.

Αν αυτοί είναι οι καλύτεροι, φανταστείτε τους χειρότερους. Η ελληνική διαιτησία εξακολουθεί να έχει πολλά θέματα.