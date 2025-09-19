sports betsson
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Λανουά ψάχνει διαιτητές για να στηριχθεί
19 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:56

Ο Λανουά ψάχνει διαιτητές για να στηριχθεί

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά βλέπει ότι δεν… τραβάνε οι περισσότεροι διεθνείς και οι υποψήφιοι διεθνείς

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Διέξοδο για να βρει τον… δρόμο για την άνοδο της ελληνικής διαιτησίας αναζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Όμως, βρίσκεται σε λαβύρινθο καθώς δεν βρίσκει διαιτητές για να στηριχθεί. Ο Γάλλος επικεφαλής βλέπει ότι δεν… τραβάνε οι περισσότεροι διεθνείς, όπως και οι υποψήφιοι διεθνείς. Όταν γίνονται λάθη σε αγώνες μικρότερης σημασίας, πώς θα ανέβουν οι ρέφερι στο επίπεδο να σφυρίζουν ντέρμπι της Stoiximan Super League;

Είναι η απάντηση που ψάχνει ο Λανουά καθώς βλέπει ότι οι διαιτητές της Super League δεν μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάσκονται στη θεωρία κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ή όταν έχουν τηλεκπαίδευση μετά από κάθε αγωνιστική της Super League. Ισως για αυτό να έχει εισηγηθεί την πρόσληψη ψυχολόγου!

Ο Λανουά βλέπει ότι ο παλιότερος από τους διεθνείς, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) οδεύει στο τέλος της καριέρας του και δεν κάνει εμφανίσεις επιπέδου. Ειδικά η προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ήταν γεμάτη με λάθη, ενώ την τρέχουσα τον τιμώρησε για λάθος ως VAR του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0. Το Σάββατο (20/9) θα τον δοκιμάσει ξανά, καθώς τον όρισε διαιτητή στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός.

Ο δεύτερος παλιότερος των διεθνών, ο Παπαπέτρου (Αθηνών) είναι τιμωρημένος από τον ίδιο τον Λανουά, καθώς στο ματς Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1 δεν άφησε πλεονέκτημα σε επίθεση των γηπεδούχων, η οποία κατέληξε σε γκολ. Μια απόφαση που είναι κόντρα σε οδηγία της UEFA και δεν συνάδει με τη φιλοσοφία του 50-50.

Παράλληλα, ο τρίτος διεθνής σε παλαιότητα, ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) προτιμάται από τον Λανουά περισσότερο ως VAR και όχι ως διαιτητής στο χορτάρι. Απόδειξη ότι τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές σφύριξε μόνο ένα παιχνίδι πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Καλή πορεία στην Ευρώπη έχει ο Φωτιάς (Πέλλας), τον οποίο ο Λανουά αρχίζει να εμπιστεύεται και στην Ελλάδα, όμως είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Όπως φαίνεται και από τους ορισμούς, ο Λανουά θεωρεί ότι ο Βεργέτης (Αρκαδίας) δεν έχει φτάσει σε επίπεδο που θέλει, ενώ ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) ήταν καλύτερος πριν γίνει διεθνείς και κάνει περισσότερα λάθη, από τις περίοδο που έγινε (στις αρχές του 2025)!

Υποψήφιοι για διεθνείς είναι οι Πολυχρόνης (Πιερίας), Κατοίκος (Αθηνών), Ζαμπαλάς (Ηπείρου) και Τσιμεντερίδης (Κοζάνης). Όμως, οι τρεις πρώτοι τιμωρήθηκαν (από τον ίδιο τον Λανουά) για λάθη στο χορτάρι, ο Πολυχρόνης για το παιχνίδι ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0, ο Κατοίκος για τον αγώνα Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2 και ο Ζαμπαλάς για τον αγώνα Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0 επειδή χρειάστηκε VAR για να βγάλει κόκκινη κάρτα σε παίκτη του Πανσερραϊκού, ενώ ο βοηθός υπέδειξε το πέναλτι υπέρ των ερυθρόλευκων! Ο δε Τσιμεντερίδης θα τιμωρούνταν ως VAR του αγώνα Παναιτωλικός-Βόλος 1-2, καθώς τον άδειασε στην τηλεκριτική, όμως ο Λανουά θα ξέμενε από διαιτητές! Το ίδιο ισχύει και για τον Τζήλο (Λάρισας), ο οποίος σφύριξε το ματς στο Αγρίνιο και είναι ένας από τους παλιότερους διαιτητές.

Αν αυτοί είναι οι καλύτεροι, φανταστείτε τους χειρότερους. Η ελληνική διαιτησία εξακολουθεί να έχει πολλά θέματα.

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκηματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)

Η La Liga δημοσίευσε τα μισθολογικά όρια, με τη Μπαρτσελόνα να υφίστατο μείωση και τη Σεβίλλη αύξηση αλλά να είναι ακόμη στα χαμηλά! Μακράν πρώτη η Ρεάλ, με διπλάσιο όριο από τη Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Δημοσκόπηση Gallup 19.09.25

Περπατώντας στην πόλη, όταν ο φόβος δεν είναι εδώ - Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς;

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
