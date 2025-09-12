Η μυστικότητα του Λανουά με την επιλογή των διεθνών διαιτητών

Πού το πάει ο Λανουά με τους διεθνείς διαιτητές; Απορίες προκαλεί η μυστικότητα με την οποία κινείται ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, ο οποίος δεν έχει ενημερώσει ούτε τους ρέφερι αν η ΕΠΟ έχει ξανακερδίσει τη θέση του έβδομου διεθνή, ή αν θα αντικαταστήσει κάποιον από τους έξι που είναι δηλωμένοι στη λίστα και σφυρίζουν διεθνείς αγώνες, συγκεκριμένα οι: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Βεργέτης (Αρκαδίας) και Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).

Δύσκολο να συμβεί το τελευταίο, να αλλάξει η ΚΕΔ κάποιον από τους προαναφερόμενους. Ο Σιδηρόπουλος, με την κατάργηση του ορίου ηλικίας (είναι άνω των 45 και ούτως ή άλλως δεν τον «έπιανε» όσο ήταν στην ελίτ κατηγορία), θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Επίσης, δεν διαφαίνεται περίπτωση αντικατάστασης του Παπαδόπουλου (Μακεδονίας), ο οποίος είναι διεθνής από το 2017 και παραμένει στάσιμος στην δεύτερη (και τελευταία κατηγορία), επειδή θα πληγεί η ΕΠΣ Μακεδονίας καθώς το περασμένο καλοκαίρι δεν ανέβηκε διαιτητής της στoν πίνακα της Super League.

Από κει και πέρα ο Λανουά «μυστικά» κάλεσε για την Τετάρτη (17/9) τέσσερις διαιτητές για να τρέξουν το FIFA TEST. Αυτοί οι ρέφερι είναι οι Πολυχρόνης (Πιερίας), Κατοίκος (Αθηνών), Ζαμπαλάς (Ηπείρου) και Τσιμεντερίδης (Κοζάνης). Τώρα, τι νόημα έχει να τρέξουν όλοι, ενώ βοά ο τόπος ότι φαβορί είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας) είναι άλλη κουβέντα. Ο 31χρονος Φώτης Πολυχρόνης δηλώθηκε στο Core, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UEFA για αυτούς που προορίζονται για διεθνείς και λέγεται ότι δεν είναι εμπόδιο να πάρει και το σήμα, ταυτόχρονα με την «φοίτηση», προκειμένου να βελτιωθεί.

Κανονικά, για τους διεθνείς πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. «Μία (01) τουλάχιστον εβδομάδα πριν την επίσημη ημερομηνία υποβολής που ορίζει η FIFA, η ΚΕΔ/ΕΠΟ υποχρεούται να υποβάλλει στον πρόεδρο της ΕΠΟ ξεχωριστούς πίνακες διαιτητών και βοηθών διαιτητών από τους οποίους γίνεται η επιλογή για τους πίνακες FIFA / UEFA», αναφέρει ο κανονισμός διαιτησίας που προσθέτει: «4. Οι πίνακες υποβάλλονται στον πρόεδρο της ΕΠΟ και κατόπιν κοινοποιούνται στην ΕΕ της ΕΠΟ, 5. Με την υποβολή των πινάκων, συνυποβάλλεται προς την ΕΕ της ΕΠΟ αιτιολογημένη πρόταση της ΚΕΔ/ΕΠΟ αναφορικά με τους διαιτητές – βοηθούς διαιτητές που θα πρέπει να επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας ως διεθνείς διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού».

Μεγάλες αλλαγές αναμένονται στους διεθνείς βοηθούς διαιτητές. Από τους δέκα, θα φύγουν τουλάχιστον οι τρεις.