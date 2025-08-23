Ιδια συνταγή στη διαιτησία αλλά και νέο αίμα από τον Λανουά

«Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», λένε όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και προφανώς ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας Στεφάν Λανουά είναι γνώστης του άγραφου ποδοσφαιρικού νόμου, με αποτέλεσμα να τον προσαρμόσει και στα επίπεδα της ελληνικής διαιτησίας. Επειδή και οι διαιτητές ενός αγώνα είναι ομάδα, τουλάχιστον έτσι τους θέλει ο Λανουά και έτσι τους αντιμετωπίζει, ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν της Stoiximan Super League ο Γάλλος κράτησε τον κορμό του προηγούμενου πίνακα διαιτητών της πρώτης κατηγορίας, της πρώτης του εν Ελλάδι αγωνιστικής περιόδου. Καθόλου τυχαία η πανοραμική εικόνα από το σεμινάριο της Ξάνθης.

Παράλληλα έβαλε «νέο αίμα» καθώς ανέβασε συνολικά έξι ρέφερι από την Super League 2, με το βλέμμα στην ανάπτυξη της ελληνικής διαιτησίας.

Πιο συγκεκριμένα, επιστρέφουν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας που ήταν με την ΕΠΣ Αιτ/νιας, όταν υποβιβάστηκε). Ο Ματσούκας υποβιβάστηκε επί Λανουά και επέστρεψε επί Λανουά!

Οι άλλοι τέσσερις νέοι διαιτητές επιλογής του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι οι εξής: Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Αυτοί είναι οι πρώτοι διαιτητές που ανέβασε ο Λανουά, πέρσι δεν προβίβασε κανέναν. Αντίθετα, υποβιβάστηκαν στην Super League 2 οι Τσέτσιλας (Γρεβενών), Τσαγκαράκης (Χανίων) και Τσιάρας (Καβάλας).

Οι διαιτητές της Super League, σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο, αυξήθηκαν από 18 σε 19. Παράλληλα, υπάρχει και ο πίνακας των «ειδικών VAR» που τον στελεχώνουν οι εξής δυο: Κουμπαράκης (Κυκλάδων) και Πουλικίδης (Δράμας).

Παρένθεση: Υπεύθυνος για το VAR είναι ο Ιταλός αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι και για τους βοηθούς ο Ισπανός, μέλος της ΚΕΔ, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ.

Οι δέκα εντολές του Λανουά

Τι περισσότερο θέλει να δει ο Γάλλος Στεφάν Λανουά από τους διαιτητές της Super League; Ας το αναλύσουμε μέσα από δικά του λόγια στο σεμινάριο και από ομιλίες του προς τους ρέφερι:

1) «Οι διαιτητές γνωρίζουν τους κανονισμούς, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνονται βαθύτερα το ποδόσφαιρο».

2) «Χρειάζονται βελτίωση σε τομείς, όπως η φυσική κατάσταση και η πνευματική προετοιμασία». Για αυτό και οι 25 προπονήσεις το μήνα, οι οποίες καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, είναι υποχρεωτικές, ενώ δρομολογείται και η συνεργασία με ψυχολόγο.

3) Ο Λανουά ζήτησε από τους διαιτητές «να έχετε κοντά τους αρχηγούς των ομάδων και να εξηγείτε τις αποφάσεις σας. Πρέπει να υπάρχει σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης».

4) «Να κρατάτε σε τάξη τους πάγκους στη διάρκεια των αγώνων. Δεν μου αρέσει η εικόνα που βλέπω, να σηκώνονται όρθιοι και να διαμαρτύρονται. Να βγάζετε κόκκινες κάρτες σε όσους χαλάνε την εικόνα».

5) «Να σφυρίζετε αυτά που βλέπετε στο γήπεδο, έτσι θα μπορούμε να σας προστατεύσουμε. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχετε πρόβλημα τόσο εσείς όσο και εμείς σαν ΚΕΔ».

6) «Μεγάλο ρόλο παίζει και η σωστή διαχείριση των αγώνων». Στο σεμινάριο της Super League στην Ξάνθη ο Λανουά και τα μέλη της ΚΕΔ επέμειναν πολύ σε αυτό…

7) «Θα κάνουμε ένα σεμινάριο διαιτησίας κάθε τρεις μήνες» για έλεγχο φυσικής κατάστασης και για εντατική εκπαίδευση στους κανονισμούς.

8) «Ως διαιτητές πρέπει πρώτοι να σεβόμαστε την ομοσπονδία, τις ομάδες, τους ιδιοκτήτες των ομάδων και τους παίκτες. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος αν θέλουμε να έχουμε τον σεβασμό που μας αξίζει».

9) «Κάθε Τρίτη ανεβάζουμε υλικό από τους αγώνες, ενώ παράλληλα ζητάμε από τους διαιτητές μέσω αυτοαξιολόγησης και ερωτηματολογίων για τους αγώνες που σφύριξαν να είναι ειλικρινείς για να βλέπουμε την άποψη για την απόδοση που έχουν. Και να βγάζουμε συμπεράσματα για την προσωπικότητά τους».

10) «Θα υπάρχει τιμωρία των διαιτητών αν δεν κάνουν καλά παιχνίδια και θα κάθονται στον… πάγκο»!

Σε επαγγελματικά πρότυπα

Ο Στεφάν Λανουά λειτουργεί με πρότυπα επαγγελματικής διαιτησίας. Όπως έχει δηλώσει στόχος του είναι να γίνει πρώτα ημιεπαγγελματική και μετά επαγγελματική. Καθημερινά οι διαιτητές θα είναι σε κατάσταση συναγερμού. Μέσω ειδικής πλατφόρμας ο Λανουά θα τους ζητεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς διαιτησίας ή να απαντήσουν σε τεστ με βίντεο για το ποια απόφαση θα έπαιρναν αν τους τύχαινε η φάση που τους προβάλλουν. Αυτά τα τεστ δεν θα είναι μόνο ομαδικά αλλά γίνονται και ατομικά.

Εκείνο που δεν ξέρουν οι διαιτητές και οι βοηθοί είναι ότι οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο τους πέρασαν από «ακτινογραφία» και τους τοποθετούσαν σε υπο-κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδό τους. Δηλαδή, υπάρχουν ειδικοί πίνακες, μέσα στον μεγάλο πίνακα! Για αυτό πάνε συνέχεια στα γήπεδα, για να παρακολουθούν διαιτητές δια ζώσης. Θέλουν να έχουν προσωπική άποψη.

Οσον, αφορά στους ξένους δεν αλλάζει κάτι. Ηδη, ο Λανουά δήλωσε ότι θα εξακολουθήσουν να έρχονται για τα ντέρμπι, πέρσι στηρίχθηκε περισσότερο στους Γερμανούς και όρισε αλλοδαπούς σε 39 αγώνες της Stoiximan Super Leage και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το ποσοστό των ξένων (σ.σ στην επόμενη φωτογραφία ο Γερμανός Στίλερ) που ήρθαν ανήλθε στο 17 %. Ο Λανουά θεωρεί ότι θα πρέπει να περάσουν 3-4 χρόνια για να δούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.

Επίσης, δεν αλλάζει κάτι σχετικά με δημόσια τηλεκριτική του Λανουά σε επίμαχες φάσεις, κάθε Δευτέρα ή Τρίτη μετά από αγώνες, ενώ παράλληλα θα τις συζητά και με τους διαιτητές σε εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη, εννοείται, κάνοντας τις ανάλογες παρατηρήσεις. Η καινοτομία φέτος θα είναι ότι στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχουν και όλοι οι παρατηρητές της Super League.

Εκείνο που σκέφτεται ο Λανουά είναι αν θα προχωρήσει και στην Stoiximan Super League η δημόσια αναγγελία των αποφάσεων των διαιτητών μετά από έλεγχο φάσεων στο VAR, όπως γινόταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Θα το δει στη διάρκεια της σεζόν.

Αυτός είναι ο πίνακας και οι… ταυτότητες των διαιτητών

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2025/26

1) Αγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Ηλικία: 42

1η χρονιά στην SL: 2015-16

Αγώνες στην SL: 109

Διεθνής στο VAR

2) Κώστας Κατοίκος (Αθηνών)

Ηλικία: 33

1η χρονιά στην SL: 2022-23

Αγώνες στην SL: 26

3) Τάσος Παπαπέτρου

Ηλικία: 40

1η χρονιά στην SL: 2013-14

Αγώνες στην SL: 130

Διεθνής

4) Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Ηλικία: 32

1η χρονιά στην SL: 2022-23

Αγώνες στην SL: 7

5) Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Ηλικία: 46

1η χρονιά στην SL: 2009-10

Αγώνες στην SL: 211

Διεθνής

6) Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Ηλικία: 36

1η χρονιά στην SL: 2022-23

Αγώνες στην SL: 32

Διεθνής

7) Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Ηλικία: 32

1η χρονιά στην SL: 2021-22

Αγώνες στην SL: 29

Διεθνής στο VAR

8) Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Ηλικία: 40

1η χρονιά στην SL: 2016-17

Αγώνες στην SL: 41

9) Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Ηλικία: 35

1η χρονιά στην SL: 2022-23

Αγώνες στην SL: 20

10) Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Ηλικία: 41

1η χρονιά στην SL: 2015-16

Αγώνες στην SL: 97

Διεθνής στο VAR

11) Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Ηλικία: 30

1η χρονιά στην SL: 2025-26

Αγώνες στην SL: –

12) Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)

Ηλικία: 33

1η χρονιά στην SL: 2021-22

Αγώνες στην SL: 2

13) Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Ηλικία: 43

1η χρονιά στην SL: 2015-16

Αγώνες στην SL: 105

Διεθνής

14) Μελέτης Γιουματζίδης (Πέλλας)

Ηλικία: 34

1η χρονιά στην SL: 2025-26

Αγώνες στην SL: –

15) Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Ηλικία: 36

1η χρονιά στην SL: 2018-19

Αγώνες στην SL: 88

Διεθνής

16) Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)

Ηλικία: 31

1η χρονιά στην SL: 2025-26

Αγώνες στην SL: –

17) Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Ηλικία: 31

1η χρονιά στην SL: 2022-23

Αγώνες στην SL: 25

18) Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Ηλικία: 28

1η χρονιά στην SL: –

Αγώνες στην SL: –

19) Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Ηλικία: 32

1η χρονιά στην SL: 2021-22

Αγώνες στην SL: 29

Διεθνής

Ο πίνακας των βοηθών

Τέσσερις είναι οι νέοι βοηθοί της Super League. Ανέβηκαν οι Μάτσας (Ηρακλείου), Κλεπετσάνης (Κορινθίας), Βαλιώτης (Λάρισας), Παγουρτζής (Πειραιά). Ο Παγουρτζής επέστρεψε.

Ο νέος πίνακας περιλαμβάνει 35 βοηθούς. Οκτώ βοηθοί υποβιβάστηκαν στην SL 2 και είναι οι εξής: Νιδριώτης (Αθηνών), Σαμοΐλης (Αθηνών), Τριανταφύλλου (Αρκαδίας), Καραλής (Ηλείας), Λιόντος (Ηπείρου), Τζιουβάρας (Κοζάνης), Τοροσιάδης (Μακεδονίας) Σάββας (Σερρών).

Σταμάτησε ο Χριστάκογλου (Χαλκιδικής).

Οι αμοιβές διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών

Μπορεί η διαιτησία να μην είναι επαγγελματική, όμως οι ρέφερι αμείβονται σαν επαγγελματίες (1.500 ευρώ καθαρά ο διαιτητής σε κάθε ματς, από 750 ο VAR και οι βοηθοί, από 375 ευρώ ο τέταρτος και ο AVAR – υπολογίστε και ότι αρκετοί παίρνουν διπλούς ορισμούς). Με 375 ευρώ αμείβεται και ο παρατηρητής διαιτησίας.

Εννοείται ότι οι ξένοι που έρχονται για τα ντέρμπι παίρνουν περισσότερα, σύμφωνα με πληροφορίες 4.000 ευρώ οι ρέφερι, 3.000 ο VAR και από 2.000 οι βοηθοί. Για κάθε παιχνίδι με ξένους διαιτητές, το κόστος της διαιτησίας (αμοιβές, μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή), φτάνει τις 10-15.000 ευρώ…