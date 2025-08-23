sports betsson
Ιδια συνταγή στη διαιτησία αλλά και νέο αίμα από τον Λανουά
On Field 23 Αυγούστου 2025 | 12:25

Ιδια συνταγή στη διαιτησία αλλά και νέο αίμα από τον Λανουά

Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά υποβίβασε τρεις διαιτητές και ανέβασε έξι από την Super League 2. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαιτησία της νέας σεζόν. Η ακτινογραφία των διαιτητών

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

«Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», λένε όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και προφανώς ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας Στεφάν Λανουά είναι γνώστης του άγραφου ποδοσφαιρικού νόμου, με αποτέλεσμα να τον προσαρμόσει και στα επίπεδα της ελληνικής διαιτησίας. Επειδή και οι διαιτητές ενός αγώνα είναι ομάδα, τουλάχιστον έτσι τους θέλει ο Λανουά και έτσι τους αντιμετωπίζει, ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν της Stoiximan Super League ο Γάλλος κράτησε τον κορμό του προηγούμενου πίνακα διαιτητών της πρώτης κατηγορίας, της πρώτης του εν Ελλάδι αγωνιστικής περιόδου. Καθόλου τυχαία η πανοραμική εικόνα από το σεμινάριο της Ξάνθης.

Διαιτητές Super League

Παράλληλα έβαλε «νέο αίμα» καθώς ανέβασε συνολικά έξι ρέφερι από την Super League 2, με το βλέμμα στην ανάπτυξη της ελληνικής διαιτησίας.

Πιο συγκεκριμένα, επιστρέφουν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας που ήταν με την ΕΠΣ Αιτ/νιας, όταν υποβιβάστηκε). Ο Ματσούκας υποβιβάστηκε επί Λανουά και επέστρεψε επί Λανουά!

Οι άλλοι τέσσερις νέοι διαιτητές επιλογής του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι οι εξής: Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Αυτοί είναι οι πρώτοι διαιτητές που ανέβασε ο Λανουά, πέρσι δεν προβίβασε κανέναν. Αντίθετα, υποβιβάστηκαν στην Super League 2 οι Τσέτσιλας (Γρεβενών), Τσαγκαράκης (Χανίων) και Τσιάρας (Καβάλας).

Οι διαιτητές της Super League, σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο, αυξήθηκαν από 18 σε 19. Παράλληλα, υπάρχει και ο πίνακας των «ειδικών VAR» που τον στελεχώνουν οι εξής δυο: Κουμπαράκης (Κυκλάδων) και Πουλικίδης (Δράμας).

Παρένθεση: Υπεύθυνος για το VAR είναι ο Ιταλός αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι και για τους βοηθούς ο Ισπανός, μέλος της ΚΕΔ, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ.

Οι δέκα εντολές του Λανουά

Λανουά, Βαλέρι και Παπαπέτρου

Τι περισσότερο θέλει να δει ο Γάλλος Στεφάν Λανουά από τους διαιτητές της Super League; Ας το αναλύσουμε μέσα από δικά του λόγια στο σεμινάριο και από ομιλίες του προς τους ρέφερι:

1) «Οι διαιτητές γνωρίζουν τους κανονισμούς, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνονται βαθύτερα το ποδόσφαιρο».

2) «Χρειάζονται βελτίωση σε τομείς, όπως η φυσική κατάσταση και η πνευματική προετοιμασία». Για αυτό και οι 25 προπονήσεις το μήνα, οι οποίες καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, είναι υποχρεωτικές, ενώ δρομολογείται και η συνεργασία με ψυχολόγο.

3) Ο Λανουά ζήτησε από τους διαιτητές «να έχετε κοντά τους αρχηγούς των ομάδων και να εξηγείτε τις αποφάσεις σας. Πρέπει να υπάρχει σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης».

4) «Να κρατάτε σε τάξη τους πάγκους στη διάρκεια των αγώνων. Δεν μου αρέσει η εικόνα που βλέπω, να σηκώνονται όρθιοι και να διαμαρτύρονται. Να βγάζετε κόκκινες κάρτες σε όσους χαλάνε την εικόνα».

5) «Να σφυρίζετε αυτά που βλέπετε στο γήπεδο, έτσι θα μπορούμε να σας προστατεύσουμε. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχετε πρόβλημα τόσο εσείς όσο και εμείς σαν ΚΕΔ».

6) «Μεγάλο ρόλο παίζει και η σωστή διαχείριση των αγώνων». Στο σεμινάριο της Super League στην Ξάνθη ο Λανουά και τα μέλη της ΚΕΔ επέμειναν πολύ σε αυτό…

7) «Θα κάνουμε ένα σεμινάριο διαιτησίας κάθε τρεις μήνες» για έλεγχο φυσικής κατάστασης και για εντατική εκπαίδευση στους κανονισμούς.

8) «Ως διαιτητές πρέπει πρώτοι να σεβόμαστε την ομοσπονδία, τις ομάδες, τους ιδιοκτήτες των ομάδων και τους παίκτες. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος αν θέλουμε να έχουμε τον σεβασμό που μας αξίζει».

9) «Κάθε Τρίτη ανεβάζουμε υλικό από τους αγώνες, ενώ παράλληλα ζητάμε από τους διαιτητές μέσω αυτοαξιολόγησης και ερωτηματολογίων για τους αγώνες που σφύριξαν να είναι ειλικρινείς για να βλέπουμε την άποψη για την απόδοση που έχουν. Και να βγάζουμε συμπεράσματα για την προσωπικότητά τους».

10) «Θα υπάρχει τιμωρία των  διαιτητών αν δεν κάνουν καλά παιχνίδια και θα κάθονται στον… πάγκο»!

Σε επαγγελματικά πρότυπα

Ο Στεφάν Λανουά λειτουργεί με πρότυπα επαγγελματικής διαιτησίας. Όπως έχει δηλώσει στόχος του είναι να γίνει πρώτα ημιεπαγγελματική και μετά επαγγελματική. Καθημερινά οι διαιτητές θα είναι σε κατάσταση συναγερμού. Μέσω ειδικής πλατφόρμας ο Λανουά θα τους ζητεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς διαιτησίας ή να απαντήσουν σε τεστ με βίντεο για το ποια απόφαση θα έπαιρναν αν τους τύχαινε η φάση που τους προβάλλουν. Αυτά τα τεστ δεν θα είναι μόνο ομαδικά αλλά γίνονται και ατομικά.

Εκείνο που δεν ξέρουν οι διαιτητές και οι βοηθοί είναι ότι οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο τους πέρασαν από «ακτινογραφία» και τους τοποθετούσαν σε υπο-κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδό τους. Δηλαδή, υπάρχουν ειδικοί πίνακες, μέσα στον μεγάλο πίνακα! Για αυτό πάνε συνέχεια στα γήπεδα, για να παρακολουθούν διαιτητές δια ζώσης. Θέλουν να έχουν προσωπική άποψη.

Οσον, αφορά στους ξένους δεν αλλάζει κάτι. Ηδη, ο Λανουά δήλωσε ότι θα εξακολουθήσουν να έρχονται για τα ντέρμπι, πέρσι στηρίχθηκε περισσότερο στους Γερμανούς και όρισε αλλοδαπούς σε 39 αγώνες της Stoiximan Super Leage και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το ποσοστό των ξένων (σ.σ στην επόμενη φωτογραφία ο Γερμανός Στίλερ) που ήρθαν ανήλθε στο 17 %. Ο Λανουά θεωρεί ότι θα πρέπει να περάσουν 3-4 χρόνια για να δούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.

Επίσης, δεν αλλάζει κάτι σχετικά με δημόσια τηλεκριτική του Λανουά σε επίμαχες φάσεις, κάθε Δευτέρα ή Τρίτη μετά από αγώνες, ενώ παράλληλα θα τις συζητά και με τους διαιτητές σε εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη, εννοείται, κάνοντας τις ανάλογες παρατηρήσεις. Η καινοτομία φέτος θα είναι ότι στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχουν και όλοι οι παρατηρητές της Super League.

Εκείνο που σκέφτεται ο Λανουά είναι αν θα προχωρήσει και στην Stoiximan Super League η δημόσια αναγγελία των αποφάσεων των διαιτητών μετά από έλεγχο φάσεων στο VAR, όπως γινόταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Θα το δει στη διάρκεια της σεζόν.

Αυτός είναι ο πίνακας και οι… ταυτότητες των διαιτητών

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2025/26

1) Αγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Ηλικία: 42

1η χρονιά στην SL: 2015-16

Αγώνες στην SL: 109

Διεθνής στο VAR

Αγγελος Ευαγγέλου

2) Κώστας Κατοίκος (Αθηνών)

Ηλικία: 33

1η χρονιά στην SL: 2022-23

Αγώνες στην SL:  26

3) Τάσος Παπαπέτρου

Ηλικία: 40

1η χρονιά στην SL:  2013-14

Αγώνες στην SL:  130

Διεθνής

4) Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Ηλικία: 32

1η χρονιά στην SL:  2022-23

Αγώνες στην SL:  7

5) Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Ηλικία: 46

1η χρονιά στην SL:  2009-10

Αγώνες στην SL: 211

Διεθνής

6) Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Ηλικία:  36

1η χρονιά στην SL:  2022-23

Αγώνες στην SL: 32

Διεθνής

7) Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Ηλικία: 32

1η χρονιά στην SL:  2021-22

Αγώνες στην SL: 29

Διεθνής στο VAR

8) Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Ηλικία: 40

1η χρονιά στην SL: 2016-17

Αγώνες στην SL: 41

9) Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Ηλικία: 35

1η χρονιά στην SL: 2022-23

Αγώνες στην SL: 20

10) Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Ηλικία: 41

1η χρονιά στην SL:  2015-16

Αγώνες στην SL: 97

Διεθνής στο VAR

11) Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Ηλικία:  30

1η χρονιά στην SL:  2025-26

Αγώνες στην SL: –

12) Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)

Ηλικία: 33

1η χρονιά στην SL:  2021-22

Αγώνες στην SL: 2

13) Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Ηλικία:  43

1η χρονιά στην SL: 2015-16

Αγώνες στην SL:  105

Διεθνής

14) Μελέτης Γιουματζίδης (Πέλλας)

Ηλικία: 34

1η χρονιά στην SL:  2025-26

Αγώνες στην SL:  –

15) Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Ηλικία:  36

1η χρονιά στην SL:  2018-19

Αγώνες στην SL:  88

Διεθνής

Βασίλης Φωτιάς

16) Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)

Ηλικία: 31

1η χρονιά στην SL: 2025-26

Αγώνες στην SL: –

17) Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Ηλικία: 31

1η χρονιά στην SL:  2022-23

Αγώνες στην SL:  25

18) Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Ηλικία: 28

1η χρονιά στην SL:  –

Αγώνες στην SL:  –

19) Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Ηλικία: 32

1η χρονιά στην SL: 2021-22

Αγώνες στην SL: 29

Διεθνής

Ο πίνακας των βοηθών

Τέσσερις είναι οι νέοι βοηθοί της Super League. Ανέβηκαν οι Μάτσας (Ηρακλείου), Κλεπετσάνης (Κορινθίας), Βαλιώτης (Λάρισας), Παγουρτζής (Πειραιά). Ο Παγουρτζής επέστρεψε.

Ο νέος πίνακας περιλαμβάνει 35 βοηθούς. Οκτώ βοηθοί υποβιβάστηκαν στην SL 2 και είναι οι εξής: Νιδριώτης (Αθηνών), Σαμοΐλης (Αθηνών), Τριανταφύλλου (Αρκαδίας), Καραλής (Ηλείας), Λιόντος (Ηπείρου), Τζιουβάρας (Κοζάνης), Τοροσιάδης (Μακεδονίας) Σάββας (Σερρών).

Σταμάτησε ο Χριστάκογλου (Χαλκιδικής).

Οι αμοιβές διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών

Μπορεί η διαιτησία να μην είναι επαγγελματική, όμως οι ρέφερι αμείβονται σαν επαγγελματίες (1.500 ευρώ καθαρά ο διαιτητής σε κάθε ματς, από 750 ο VAR και οι βοηθοί, από 375 ευρώ ο τέταρτος και ο AVAR – υπολογίστε και ότι αρκετοί παίρνουν διπλούς ορισμούς). Με 375 ευρώ αμείβεται και ο παρατηρητής διαιτησίας.

Εννοείται ότι οι ξένοι που έρχονται για τα ντέρμπι παίρνουν περισσότερα, σύμφωνα με πληροφορίες 4.000 ευρώ οι ρέφερι, 3.000 ο VAR και από 2.000 οι βοηθοί. Για κάθε παιχνίδι με ξένους διαιτητές, το κόστος της διαιτησίας (αμοιβές, μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή), φτάνει τις 10-15.000 ευρώ…

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

inStream - Ροή Ειδήσεων
Έρευνα: Τα κεράσια προλαμβάνουν το Αλτσχάιμερ και τη… σπατάλη τροφίμων
Έρευνα 23.08.25

Το καλοκαιρινό φρούτο που προλαμβάνει το Αλτσχάιμερ και τη... σπατάλη τροφίμων

Πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από τις ανθοκυανίνες τρώγοντας κεράσια και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων - Τι έδειξε η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κεντ

Σύνταξη
«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.08.25

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός

Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια που θα πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Βόλο.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μαμάκα μου…» – Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε
Στον Βόλο 23.08.25

«Μαμάκα μου...» - Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφόνησε ο σύζυγός της

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία, βρήκαν και τα τέσσερα παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Τραγωδία 23.08.25

Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς

Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στους Παξούς και ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρα τους

Σύνταξη
Coffee Prices in Greece Surge Ahead of a Costly Winter
English edition 23.08.25

Coffee Prices in Greece Surge Ahead of a Costly Winter

Once seen as an affordable daily treat, coffee has become a rising expense for Greek households, with forecasts warning of further price hikes in cafés, supermarkets, and even at home

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική
Δήλωση Θεοδωράκη 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις ΜΚΟ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο
Άλλα Αθλήματα 23.08.25

Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο

Πριμ 200 χιλιάδων ευρώ στις «χρυσές» εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και αντρών που κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γάζα: Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση – Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια
Όλες οι εξελίξεις 23.08.25

Πεθαίνοντας από την πείνα σε live μετάδοση - Το Ισραήλ προχωρά παρά τα εμπόδια - Σε ρόλο παρατηρητή η διεθνής κοινότητα

Το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης παρά τις εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις αλλά και τη δυσαρέσκεια στους στρατιώτες - Η διεθνής κοινότητα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή της κόλασης στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα

Ο στόχος των Πειραιωτών, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος που ξεκινά σήμερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καβάλα: Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε
Στην Καβάλα 23.08.25

Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

Η ιδιοκτήτρια του φουσκωτού θαλάσσιου πάρκου αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Καβάλα για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Στην Αλεξάνδρεια 23.08.25 Upd: 13:13

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Παρών ο πρωθυπουργος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
August in Athens
English edition 23.08.25

August in Athens

The August lull in Athens offers a rare pause from the city’s usual bustle. Behind the quiet streets and slow pace, residents discover moments of introspection, gentle melancholy, and the unexpected serenity of staying behind while the city hums at a slower rhythm

Σύνταξη
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν
Στην Αμμουδάρα 23.08.25

Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
