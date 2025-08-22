Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Συνολικά 39 ξένους διαιτητές όρισε ο Λανουά σε ισάριθμους αγώνες της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Betsson. Σε 13 ήταν από την ελίτ κατηγορία και σε 18 από την πρώτη. Στους υπόλοιπους οκτώ από την δεύτερη κατηγορία ή μη διεθνείς (Μπριχ, Αϊτεκίν) αλλά με μεγάλη εμπειρία και διεθνή καριέρα. Ο Μπριχ σταμάτησε, ενώ ο Αϊτεκίν παραμένει στη λίστα και για φέτος.

Ηδη, ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά προανάγγειλε ότι και την αγωνιστική σεζόν 2025-26 θα εξακολουθήσουν να έρχονται ξένοι διαιτητές. Την προηγούμενη περίοδο (2024-25) ο Γάλλος βασίστηκε σε Γερμανούς καθώς ο επικεφαλής της διαιτησίας στη Bundesliga Κνουτ Κίρτσερ είναι φίλος του.

Η λίστα από όπου ο πρόεδρος της ΚΕΔ μπορεί να φέρει διαιτητές περιλαμβάνει 37 άτομα και αναφερόμαστε στους 25 ρέφερι της ελίτ κατηγορίας της UEFA και στους 12 ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA οι οποίοι σφυρίζουν σε προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Όμως, ο Λανουά δεν επιλέγει μόνο από την συγκεκριμένη λίστα καθώς ορίζει και διαιτητές πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας από κατώτερα πρωταθλήματα, έφερε Ιταλούς και Γερμανούς δεύτερης κατηγορίας, μέχρι και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία. Επίσης, για πρώτη φορά, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τον απολογισμό Τούρκος διαιτητής σφύριξε ματς μεταξύ ελληνικών ομάδων. Εννοείται ότι οι επιλογές του Λανουά απέχουν μακράν προς το καλύτερο, σε σχέση με αυτές των προκατόχων του Μπένετ και Φρόιντφελντ.

Οι 25 της ελίτ κατηγορίας, τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο Λανουά, είναι οι: Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Ολιβερ, Τέιλορ (Αγγλία), Μανθάνο, Ερνάντεθ Ερνάντεθ, Μαρτίνεθ (Ισπανία), Μπαστιέν, Λετεξιέ, Τουρπέν (Γαλλία), Ζίμπερτ, Στίλερ, Τσβάιερ (Γερμανία), Γκούιντα, Μαριάνι (Ιταλία), Γκοζομπουγιούκ, Μακέλι (Ολλανδία), Εσκάς (Νορβηγία), Μαρτσίνιακ (Πολωνία), Πινέιρο (Πορτογαλία), Γιοβάνοβιτς (Σερβία), Σέρερ (Ελβετία), Κρούζλιακ (Σλοβακία), Βίντσιτς (Σλοβενία), Νίμπεργκ (Σουηδία), Μέλερ (Τουρκία). Εξαιρούμε τους Μάσα (Ιταλία), Γκρίνφελντ (Ισραήλ) που προκάλεσαν στο παρελθόν, τον Ρουμάνο Κόβατς που έχει αρχιδιαιτητή τον Βασάρα και τον Σιδηρόπουλο που θα μπαίνει σε ντέρμπι, εφόσον οι ομάδες συμφωνήσουν να μπαίνουν και Ελληνες, κάτι που φαίνεται πολύ δύσκολο.

Ακολουθούν οι 12 διαιτητές της πρώτης κατηγορίας της UEFA από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που είναι οι: Μπροκς, Καβανάγχ (Αγγλία), Μπενγκοεχέα, Μανουέρα (Ισπανία), Μπρισάρ, Ντελαζό (Γαλλία), Γιαμπλόνσκι, Οσμερς, Στέγκεμαν (Γερμανία), Σότσα (Ιταλία). Σε αυτούς μπορούμε να προσθέσουμε τους Ολλανδούς Λιντάουτ και Βαν Ντερ Εϊκ.

Και περνάμε στον απολογισμό του Λανουά: Κακά τα ψέματα είναι δύσκολο, εως απίθανο να έρθουν ρέφερι από την Premier League, ενώ ο Λανουά δήλωσε ότι δεν ορίζει συμπατριώτες του, ούτε πρόκειται.

Αρα, από τους «37» κορυφαίους επιλογές του Λανουά για να σφυρίξουν παιχνίδια στην Ελλάδα για το πρωτάθλημα της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League της προηγούμενης σεζόν ήταν οι Γερμανοί Οσμερς, Τσβάιερ, Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Στέγκεμαν, Στίλερ, ο Σλοβένος Βίντσιτς, ο Νορβηγός Εσκάς και ο Σουηδός Νίμπεργκ.

Ο Δανός Κρογκ είναι πρώτης κατηγορίας, όπως και ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς αλλά δεν είναι από κορυφαία πρωταθλήματος.

Ο Ιταλός Παϊρέτο ήταν δεύτερης κατηγορίας, όπως και ο Πορτογάλος Βερίσιμο.

Στα πλέι οφ της Stoiximan Super League της προηγούμενης περιόδου ο Λανουά δεν απέφυγε τα ρίσκα. Εφερε τον Αλβανό Ενέα Τζόρντι και τον Λετονό Τρεϊμάνις, οι οποίοι είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας αλλά από υποδεέστερα πρωταθλήματα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Πολωνός Σίλβεζστρακ που δεν είχε ξανάρθει στην Ελλάδα.

Για πρώτη φορά Τούρκος διαιτητής σφύριξε αγώνα μεταξύ ελληνικών ομάδων και ήταν ο ελίτ Χαλίλ Ομούτ Μέλερ. Στις 27 Απριλίου 2025 διαιτήτευσε ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2 για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ.

Οι άλλοι διαιτητές που ήρθαν επί Λανουά για τα πλέι οφ είναι οι Γερμανοί Μπριχ, Αϊτεκίν (μη διεθνείς αλλά με μεγάλη καριέρα), ξανάρθαν οι Τσβάιερ, Οσμερς, Στέγκεμαν, νέο πρόσωπο ο 36χρονο Γερμανός Στόρκς που δεν είναι διεθνής. Επίσης, ένα ματς σφύριξε και ο Ιταλός Κολόμπο που είναι δεύτερης κατηγορίας.

Ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson σφύριξαν οι Ιταλοί Σότσα (1η κατηγορία) , ο Κροάτης Πάγιατς (1η), ο Ισπανός Μουνουέρα (1η), ο Γερμανός Μπριχ και ο Νορβηγός Σάγκι (1η κατηγορία),

Το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Ολυμπιακός-ΟΦΗ 2-0 σφύριξε ο Πολωνός ελίτ, εκ των κορυφαίων διαιτητών, Σιμόν Μαρτσίνιακ που είχε έρθει και για τον προημιτελικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.