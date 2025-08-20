sports betsson
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Λανουά και ΚΕΔ θέλουν επέκταση συμβολαίων για δυο χρόνια
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025

Λανουά και ΚΕΔ θέλουν επέκταση συμβολαίων για δυο χρόνια

Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες και δεν κρύβουν ότι επιθυμούν περισσότερη σιγουριά για το μέλλον

Με το βλέμμα στο μέλλον είναι οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο. Η τριπλέτα των ξένων της ΚΕΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ήθελε πρόωρη επέκταση των συμβολαίων τους, αν όχι για δυο, τουλάχιστον για έναν ακόμη χρόνο. Τα συμβόλαια των παραγόντων της ΚΕΔ λήγουν το καλοκαίρι του 2026, είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο θα ήθελαν να ρίξουν άγκυρα μέχρι το 2028.

Ο Λανουά σκοπεύει να δρομολογήσει την επαγγελματική διαιτησία. Ηδη, μπαίνουν οι βάσεις για να είναι ημιεπαγγελματική, με μικρό αριθμό διαιτητών στον πίνακα, υποχρεωτικές προπονήσεις κάθε μήνα και φουλ μαθήματα, μέχρι να εξελιχθούν και οι ρέφερι να γίνουν πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα, σε συνάφεια με τα παραπάνω, άλλη μια απόδειξη είναι ότι ο Λανουά έβαλε στον κανονισμό διαιτησίας ένα άρθρο με άρωμα επαγγελματικής διαιτησίας.

Αναλυτικά:

«ΑΡΘΡΟ 56: Εκπαίδευση και Εκγύμναση των Κορυφαίων (Elite) Διαιτητών

1. Οι διαιτητές που συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες υψηλού επιπέδου (1η Κατηγορία) συστήνεται να έχουν την υποστήριξη μιας ομάδας ειδικών η οποία αποτελείται –κατ’ ελάχιστον– από έναν εκπαιδευτή διαιτητών, έναν εκπαιδευτή φυσικής κατάστασης, έναν ειδικό πνευματικής προετοιμασίας, έναν προπονητή ποδοσφαίρου και έναν ιατρό·

2. Επίσης προετοιμάζονται ειδικά προγράμματα εκγύμνασης με τακτικές προπονήσεις και ανάλυση περιπτώσεων σε αγώνες. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα προγράμματα της FIFA και της UEFA για τους εκπαιδευτικούς κύκλους κορυφαίου (elite) επιπέδου, καθώς και σε επιμορφωτικές συναντήσεις. Η εκπαίδευση των διαιτητών είναι απαραίτητο να γίνεται τόσο στον αγωνιστικό χώρο (πρακτική) όσο και στην αίθουσα (θεωρητική)».

Πάντως, ο Λανουά και οι συνεργάτες του θέλουν οι διαιτητές να είναι από τώρα επαγγελματίες καθώς αμείβονται σαν επαγγελματίες. Κάποιοι θεώρησαν ότι η σεζόν δεν θα έβγαινε με μικρό αριθμό διαιτητών, συνολικά 18, όμως δεν υπήρξε πρόβλημα! Με φιλοσοφία… επαγγελματικής διαιτησίας ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πήρε την απόφαση να απαγόρευση τους διαιτητές να παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα για να μη ρισκάρει τραυματισμούς, ενόψει των πλέι και των πλέι άουτ της Super League. Ο πίνακας της νέας σεζόν περιλαμβάνει 19 διαιτητές για τη Super League συν δυο αποκλειστικά για το VAR.

Επιπλέον απαιτήσεις υπάρχουν και για τις προπονήσεις των διαιτητών. Όχι, μόνο είναι υποχρεωτικές οι 25 το μήνα αλλά πρέπει να βγάζουν και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για αυτό και οι ρέφερι έχουν εφοδιαστεί με πόλαρ, ώστε οι προπονήσεις τους καταχωρούνται σε βάση δεδομένων για να βγαίνουν και συμπεράσματα ποιοι είναι σε καλή κατάσταση.

Είναι εύκολο ή δύσκολο ο Λανουά, ο Βαλέρι και ο Αλόνσο να πάρουν από τώρα εγγυήσεις ή, αν προτιμάτε, νέα συμβόλαια; Προς το παρόν το θέμα δεν έχει τεθεί επίσημα, όμως απαντήσεις μπορούν να δώσουν η ΕΠΟ, ή ακόμα καλύτερα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου εκπροσωπείται η Super League και παίρνει τις αποφάσεις για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

