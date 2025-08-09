sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Παρασκήνιο: Χόρευαν μαζί οι διαιτητές και οι ξένοι της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 09 Αυγούστου 2025 | 19:08

Παρασκήνιο: Χόρευαν μαζί οι διαιτητές και οι ξένοι της ΚΕΔ

Το σεμινάριο των διαιτητών της Super League είχε μια πρωτοτυπία. Ο Λανουά έριξε βάρος στη διαμόρφωση οικογενειακού κλίματος, οι διαιτητές να γίνουν η 15η ομάδα της Stoximan Super League

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Είχαμε γράψει ότι είναι πονοκέφαλος για τον Λανουά η έλλειψη συνεργασίας των διαιτητών και ο επικεφαλής της ΚΕΔ φρόντισε να εκμεταλλευτεί το σεμινάριο της Super League, το διάστημα 4-7/8 στην Ξάνθη, προκειμένου να ενισχύσει το καλό κλίμα μεταξύ των ρέφερι, των βοηθών αλλά και μεταξύ της ΚΕΔ και των διαιτητών. Η μεγάλη έκπληξη είχε να κάνει με το δείπνο, μια μέρα (6/8) πριν ολοκληρωθεί το σεμινάριο, το οποίο οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΚΕΔ.

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και ο Αλόνσο, οι τρεις ξένοι παράγοντες της ΚΕΔ, φρόντισαν να ξεφύγουν από τα τυπικά. Επιβάλλονταν, πριν από την (αναμενόμενη) πίεση των επίσημων υποχρεώσεων. Για αυτό προέτρεψαν τους διαιτητές να το ρίξουν στον χορό, ενώ δεν λείπει και σχετική… ιστορία ότι μέχρι και ο Λανουά χόρεψε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Ετσι, για να πάει καλά η αγωνιστική περίοδος 2025/26, που ξεκινά σε λίγες μέρες, καθώς τα σεμινάρια θεωρούνται τα προεόρτια, υπό την έννοια ότι σε αυτά μπαίνουν οι βάσεις, με τα μαθήματα που γίνονται αλλά και με τις γραπτές εξετάσεις και τις αγωνιστικές δοκιμασίες που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της προετοιμασίας. Οσον αφορά στο επίπεδο των μαθημάτων οι διαιτητές και οι βοηθοί έλεγαν ότι ήταν υψηλότερο από κάθε άλλη φορά!

Παραμένει άγνωστο πόσο θα βοηθήσει αυτή η κίνηση (με το δείπνο) της ΚΕΔ, προκειμένου οι διαιτητές να γίνουν η 15η ομάδα του πρωταθλήματος της Stoximan Super League. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Οι διαιτητές, ειδικά οι διεθνείς, είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα, οι περισσότεροι βοηθοί φοβούνται, στη διάρκεια του αγώνα, να βοηθήσουν τους διαιτητές ακόμη και για φάσεις που γίνονται μπροστά τους.

Οι ξένοι της ΚΕΔ προσπάθησαν να ανοίξουν νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ των διαιτητών, μεταξύ των διαιτητών-βοηθών και μεταξύ των βοηθών. Στην πορεία θα φανεί αν και τι πέτυχαν, ενώ απομένουν άλλα τρία σεμινάρια διαιτησία στη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Οι ξένοι της ΚΕΔ έριξαν ιδιαίτερο βάρος και στην ένταξη των νέων διαιτητών και των νέων βοηθών στο… σύνολο της Super League. Οσον αφορά στους διαιτητές επιστρέφουν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας που ήταν με την ΕΠΣ Αιτ/νιας, όταν υποβιβάστηκε). Οι άλλοι τέσσερις νέοι είναι οι εξής: Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Παράλληλα, οι τέσσερις νέοι βοηθοί είναι οι εξής: Μάτσας (Ηρακλείου), Κλεπετσάνης (Κορινθίας), Βαλιώτης (Λάρισας), Παγουρτζής (Πειραιά).

World
Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

World
Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Αθλητική Ροή
Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο (74′) και ετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι και Ίντερ.

Σύνταξη
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
«Κλείνει πόρτες» 09.08.25

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους [βίντεο]
Βίντεο-ντοκουμέντο 09.08.25

Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους

Δραματική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο. Διασώθηκαν και γονείς που παγιδεύτηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Σύνταξη
Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ
Hybrids 09.08.25

Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ

Ο Νόα Χόλεϊ συνεχίζει τη μακρά παράδοση του κινηματογραφικού έπους Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ με μια νέα τηλεοπτική σειρά γεμάτη σπλάτερ και υπαρξιακά ερωτήματα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ
Από την Αίγυπτο 09.08.25

Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ

Ο Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο καταδίκασε τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου, ως μέρος της «γενοκτονικής πολιτικής» του Ισραήλ. Ανακοίνωσε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σερβία
Μπάσκετ 09.08.25

LIVE: Ελλάδα – Σερβία

LIVE: Ελλάδα – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Planet Travel 09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
Τον προειδοποιεί 09.08.25

«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
