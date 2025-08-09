Παρασκήνιο: Χόρευαν μαζί οι διαιτητές και οι ξένοι της ΚΕΔ

Είχαμε γράψει ότι είναι πονοκέφαλος για τον Λανουά η έλλειψη συνεργασίας των διαιτητών και ο επικεφαλής της ΚΕΔ φρόντισε να εκμεταλλευτεί το σεμινάριο της Super League, το διάστημα 4-7/8 στην Ξάνθη, προκειμένου να ενισχύσει το καλό κλίμα μεταξύ των ρέφερι, των βοηθών αλλά και μεταξύ της ΚΕΔ και των διαιτητών. Η μεγάλη έκπληξη είχε να κάνει με το δείπνο, μια μέρα (6/8) πριν ολοκληρωθεί το σεμινάριο, το οποίο οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΚΕΔ.

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και ο Αλόνσο, οι τρεις ξένοι παράγοντες της ΚΕΔ, φρόντισαν να ξεφύγουν από τα τυπικά. Επιβάλλονταν, πριν από την (αναμενόμενη) πίεση των επίσημων υποχρεώσεων. Για αυτό προέτρεψαν τους διαιτητές να το ρίξουν στον χορό, ενώ δεν λείπει και σχετική… ιστορία ότι μέχρι και ο Λανουά χόρεψε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Ετσι, για να πάει καλά η αγωνιστική περίοδος 2025/26, που ξεκινά σε λίγες μέρες, καθώς τα σεμινάρια θεωρούνται τα προεόρτια, υπό την έννοια ότι σε αυτά μπαίνουν οι βάσεις, με τα μαθήματα που γίνονται αλλά και με τις γραπτές εξετάσεις και τις αγωνιστικές δοκιμασίες που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της προετοιμασίας. Οσον αφορά στο επίπεδο των μαθημάτων οι διαιτητές και οι βοηθοί έλεγαν ότι ήταν υψηλότερο από κάθε άλλη φορά!

Παραμένει άγνωστο πόσο θα βοηθήσει αυτή η κίνηση (με το δείπνο) της ΚΕΔ, προκειμένου οι διαιτητές να γίνουν η 15η ομάδα του πρωταθλήματος της Stoximan Super League. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Οι διαιτητές, ειδικά οι διεθνείς, είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα, οι περισσότεροι βοηθοί φοβούνται, στη διάρκεια του αγώνα, να βοηθήσουν τους διαιτητές ακόμη και για φάσεις που γίνονται μπροστά τους.

Οι ξένοι της ΚΕΔ προσπάθησαν να ανοίξουν νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ των διαιτητών, μεταξύ των διαιτητών-βοηθών και μεταξύ των βοηθών. Στην πορεία θα φανεί αν και τι πέτυχαν, ενώ απομένουν άλλα τρία σεμινάρια διαιτησία στη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Οι ξένοι της ΚΕΔ έριξαν ιδιαίτερο βάρος και στην ένταξη των νέων διαιτητών και των νέων βοηθών στο… σύνολο της Super League. Οσον αφορά στους διαιτητές επιστρέφουν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας που ήταν με την ΕΠΣ Αιτ/νιας, όταν υποβιβάστηκε). Οι άλλοι τέσσερις νέοι είναι οι εξής: Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Παράλληλα, οι τέσσερις νέοι βοηθοί είναι οι εξής: Μάτσας (Ηρακλείου), Κλεπετσάνης (Κορινθίας), Βαλιώτης (Λάρισας), Παγουρτζής (Πειραιά).