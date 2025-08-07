Ομιλία: Οι έξι οδηγίες του Λανουά στους διαιτητές

Επεσε η αυλαία στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League στην Ξάνθη και ο Λανουά αποχαιρέτησε τους ρέφερι με ομιλία, με την οποία έδωσε οδηγίες σχετικά με το τι θέλει να δει τη νέα αγωνιστική περίοδο. «Την προηγούμενη σεζόν, πήγατε καλά και τα παράπονα ήταν λίγα. Πιστεύω ότι την επόμενη θα πάτε καλύτερα. Να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να προσπαθείτε για το καλύτερο», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε έξι οδηγίες στους διαιτητές και περιμένει να δει πράγματα στα γήπεδα της Super League. Αναλυτικά:

1) Για την σωστή εφαρμογή των κανονισμών: Αλλωστε αυτό είναι ο θεμέλιος λίθος για να είναι καλή η διαιτησία. Ο Γάλλος πρόσθεσε ότι στο σεμινάριο έκαναν τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.

2) Για την διαχείριση των αγώνων: Ο Λανουά ως επικεφαλής της διαιτησίας ζήτησε από τους ρέφερι να προσέχουν και σε αυτόν τον τομέα και να είναι διπλωμάτες στα σφυρίγματά τους.

3) Να κρατούν σε τάξη τους πάγκους: Σε αυτό, περισσότερο αφορά τους τέταρτους διαιτητές, επέμεινε και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο επειδή δεν του άρεσε η εικόνα που έβλεπε. Ο Λανουά ζητούσε από τους διαιτητές να βγάζουν κάρτες, επειδή θεωρεί ότι οι φωνές από τους πάγκους ξεσηκώνουν την κερκίδα και αποπροσανατολίζουν το διαιτητή αλλά και τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται.

4) Ο Λανουά θέλει οι διαιτητές να έχουν συνεργασία με τους αρχηγούς των ομάδων και να εξηγούν τις αποφάσεις τους. Πρέπει να υπάρχει σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης.

5) Να σφυρίζουν στο πνεύμα του ποδοσφαίρου. Γενικά, αναφέρθηκε στο τι να προσέχουν οι διαιτητές και οι βοηθοί και τι ζητούν οι παίκτες και οι προπονητές από τους διαιτητές σε συνδυασμό με όσα αναγράφουν Κανόνες του Παιχνιδιού. Αυτό αφορά, κυρίως, φάσεις, εντός περιοχής πέναλτι, τα μαρκαρίσματα, τις παραβάσεις σκόπιμου παιξίματος της μπάλας με το χέρι και το οφσάιντ.

6) «Να σφυρίζετε αυτά που βλέπετε στο γήπεδο, έτσι θα μπορούμε να σας προστατεύσουμε. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχετε πρόβλημα τόσο εσείς όσο και εμείς σας ΚΕΔ», κατέληξε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.

Ο Λανουά δεν παρέλειψε να προσθέσει ότι είναι ευχαριστημένος από τον απολογισμό του σεμιναρίου, ενώ παρουσιάστηκε ικανοποιημένος από τις απαντήσεις των διαιτητών για το όσα έμαθαν στο σεμινάριο. Ακόμη, είχε μόνο καλά λόγια να πει από τη συνεργασία του με τον Βαλέρι και Αλόνσο. Παράλληλα, ανέφερε ότι «είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε πρόεδρο της ΕΠΟ τον Γκαγκάτση», με αφορμή χαιρετισμό του, που μεταδόθηκε μέσω βίντεο.