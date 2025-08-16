Η ενότητα της ΚΕΔ ήταν μήνυμα στους διαιτητές

Μπορεί κάποιοι να προσπάθησαν να διασπείρουν «ζιζάνια», όμως η ΚΕΔ τα εξολόθρευσε! Ο πρόεδρός της Στεφάν Λανουά, ο αναπληρωτής του Πάολο Βαλέρι και το μέλος της ΚΕΔ Φερνάντες Αλόνσο φρόντισαν να διαψεύσουν, πανηγυρικά, στα σεμινάρια των διαιτητών και των βοηθών της Super League και της Super League 2 τις δήθεν κακές σχέσεις μεταξύ τους, καθώς ήταν και είναι άριστες, παρά τη φήμη που κυκλοφορούσε στους κόλπους της διαιτησίας.

Σας μεταφέρουμε μια σημαντική σκηνή: «Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε και υπερήφανοι ως ΚΕΔ», τόνισε ο Λανουά στην ομιλία του, με την οποία έκλεισε το σεμινάριο των διαιτητών της μεγάλης κατηγορίας. Ακολούθησαν χειροκροτήματα από τους ίδιους και τους διαιτητές αλλά και αγκαλιές μεταξύ τους.

Ηταν μια εικόνα που πρόσεξαν αρκετοί διαιτητές και τη σχολίαζαν στα «πηγαδάκια» μεταξύ τους. Ηταν μια εικόνα κόντρα στη φημολογία ότι οι παράγοντες της ΚΕΔ, Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο (κυρίως οι δυο πρώτοι) έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Όμως, μετά την σκηνή της αυλαίας των σεμιναρίων έκλεισαν και τα στόματα.

Δεν πέρασε απαρατήρητο και το δείπνο της ΚΕΔ στους διαιτητές και στους βοηθούς της Super League, προκειμένου να έρθουν πιο κοντά όλοι με όλους. Όπως δεν πέρασε απαρατήρητο ότι φρόντισαν να μην αισθάνονται «ξένα σώματα» οι νέοι διαιτητές, είναι δεδομένο ότι έριξαν βάρος και στην προσαρμογή τους. Οι διαιτητές και οι βοηθοί δούλευαν ανά ομάδες και ήταν ανακατεμένοι οι νέοι με τους παλιούς.

Ας «μπούμε» στα εσωτερικά της ΚΕΔ. Από την αρχή οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο διέψευδαν και έδειχναν ότι δεν έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Αλλωστε οι ρόλοι τους είναι διακριτοί, ο καθένας είναι ειδικός στον τομέα του και δεν μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου.

Ξέρουν καλά πως λειτουργεί η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA, οι διακριτοί ρόλοι που αναφέρουμε πιο πάνω είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της, και «αντιγράφουν» τον τρόπο λειτουργία της. Επίσης, αν υπάρχει ένα θέμα για το οποίο πρέπει να πάρουν απόφαση, τότε ψηφίζουν. Αυτό, περί ψηφοφοριών της ΚΕΔ, ισχύει και για τις επίμαχες φάσεις, ακόμη και για τις φάσεις που πρέπει να δείξουν στο βίντεο της τηλεκριτικής.

Οσον αφορά στα μαθήματα των σεμιναρίων, οι παράγοντες της ΚΕΔ μοίρασαν τις ώρες ανάλογα με την κατηγορία. Ο Λανουά είχε το πάνω χέρι στην Super League, ο Βαλέρι στην Super League 2 και στους παρατηρητές και ο Αλόνσο στους βοηθούς.

Η τωρινή ΚΕΔ είναι πρόταση της UEFA και έχει τη στήριξή της, καθόλου τυχαίο ότι ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διαιτησίας Ρομπέρτο Ροσέτι είχε έρθει στο χειμερινό σεμινάριο των διαιτητών της Super League. Αρα, θα ήταν αδιανόητο οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο να έχουν κόντρες μεταξύ τους επειδή θα εκτίθονταν και η UEFA. Πλέον, οι διαιτητές έχουν να λένε για τις καλές σχέσεις τους.

Παράλληλα, οι παράγοντες της ΚΕΔ αποφεύγουν τις επαφές με τους παράγοντες. Με τον μόνο που μιλάνε είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.