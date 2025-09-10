sports betsson
10.09.2025 | 16:27
Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η αρχή με τις τιμωρίες του Στεφάν Λανουά έγινε με τον διαιτητή Φώτη Πολυχρόνη (Πιερίας) ο οποίος μπήκε στο «ψυγείο» την πρώτη αγωνιστική για τη διαιτησία του στο παιχνίδι ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0. Μετά τα ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπως προκύπτει από τους ορισμούς του Σαββατοκύριακου (3η αγωνιστική), ακολούθησαν οι Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου) και Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), διαιτητής και VAR, αντίστοιχα, στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0.

Το μήνυμα, ή αν προτιμάτε το συμπέρασμα, είναι ξεκάθαρο. Ο Λανουά δεν πρόκειται να χαριστεί σε λάθη διαιτητών. Όμως, το ερώτημα αν θα πράξει το ίδιο και για φάλτσα σε βάρος ή υπέρ άλλων ομάδων (ακόμη και των ίδιων) θα απαντηθεί στην πορεία, επειδή με τις τιμωρίες των Πολυχρόνη, Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλου ο Γάλλος πήγε κόντρα στον εαυτό του και στην κοινή λογική (διαβάστε παρακάτω τι εννοούμε), με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει μπερδέψει μέχρι και τους διαιτητές.

Ο Πολυχρόνης έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ αλλά πέρσι σε παρόμοια φάση, ο Λανουά είχε αναλύσει στην εβδομαδιαία τηλεκριτική του ότι δεν υπήρχε παράβαση. Στην ντρίμπλα γύρω από τον εαυτό του, για το πέναλτι υπέρ του Ζίνι της ΑΕΚ, ο Γάλλος γνωμάτευσε ότι «από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η επιτροπή διαιτησίας συμφωνεί, έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα, πράγμα που δεν έκανε». Για άλλη περίπτωση, αυτό κι αν είναι παράδοξο, θεώρησε λάθος που δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ το οποίο, ούτως ή άλλως, θα το έπαιρνε πίσω επειδή προηγούνταν οφσάιντ!

Εξίσου «μυστήρια» και η τιμωρία των Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλου. Ο πρώτος, στο ματς ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0, απέβαλε με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη τον Μπάκου της φιλοξενούμενης ομάδας, όμως ο Λανουά μέσω της τηλεκριτικής του αποφάνθηκε ότι έπρεπε να αποβληθεί νωρίτερα με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Παβλένκα, κάτι που δεν φαίνεται ξεκάθαρα από τα ριπλέι που έδειξε.

Εφόσον τιμωρήθηκε ο Πολυχρόνης για πέναλτι που δεν έδωσε, άσχετα αν έπρεπε να το πάρει πίσω, γιατί δεν τιμωρήθηκε και ο Μόσχου (Λασιθίου), ο οποίος στο ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Λεβαδειακός-Κηφισιά 3-2 χρειάστηκε VAR για να δώσει πέναλτι υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας; Είναι δικαιολογία ότι ο αγώνας είχε πολλές δύσκολες φάσεις και στις υπόλοιπες έκρινε σωστά;

Η πολιτική με τις τιμωρίες διαιτητών, και μάλιστα με το… καλημέρα, είναι καινούρια για τον Στεφάν Λανουά. Την προηγούμενη σεζόν (2024-25), που ήταν η πρώτη του στην Super League, οι διαιτητές είχαν ασυλία άνευ προηγουμένου και τιμωρούνταν μόνο σε επαναλαμβανόμενα λάθη. Να δούμε πως θα του πάει το νέο σύστημα με τις τιμωρίες.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη
On Field 09.09.25

Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη

Η Εθνική μας ομάδα γράφει ιστορία με την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης βάζει την «σφραγίδα» του, θριαμβεύοντας και στην άκρη του πάγκου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη
On Field 09.09.25

«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη

Ο Αργεντίνος αμυντικός χαφ έχει «τρελάνει» κόσμο με την παρουσία του - Το πλάνο του Μέντι για τον 20χρονο άσο και η συνύπαρξη στην εντεκάδα με τον Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η απλή μέθοδος των τριών
On Field 09.09.25

Η απλή μέθοδος των τριών

Οι τρεις χαφ της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» στο Καραϊσκάκη κάνοντας την (μεγάλη) διαφορά…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο
On Field 09.09.25

Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο

Οι Λιθουανοί θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον δρόμο του Γιάννη προς το καλάθι κι αυτό σημαίνει πως τα εύστοχα σουτ από τα 6.75 είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
ΣΥΡΙΖΑ 10.09.25

Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
«Infidels Motorcycle Club» 10.09.25

Μία αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών υπεύθυνη για την «ασφάλεια» στα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
Eurobasket 2025 10.09.25

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φινλανδία – Γεωργία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
Άνευ προηγουμένου 10.09.25

Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη για την άνευ προηγουμένου παχυσαρκία στους νέους φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Βασιλιάς 10.09.25

Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

H ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά», ανέφερε ο παραγωγός της, Αντρέα Ερβολίνο

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σπορ 10.09.25

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αρθρο που εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την πορεία της στο Eurobasket, φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
Super League 10.09.25

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Το «In» καταγράφει τι προηγήθηκε του ορισμού του Πανθεσσαλικού Στάδιου για το παιχνίδι Κηφισιά - Παναθηναϊκός και για τις άκαρπες επικοινωνίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Σύνταξη
«Τι στο καλό να φορέσω;» – Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα
Midlife crisis 10.09.25

«Τι στο καλό να φορέσω;» - Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα

«Οι βεβαιότητες της νιότης ξεγλιστρούν και βρίσκομαι σε μια κρίση ταυτότητας όσον αφορά την ενδυμασία. Το γεγονός ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να προσδιορίσεις τι είναι «κουλ» δεν βοηθάει. Πού στέκεται λοιπόν ένας μέσος άντρας που απλώς ελπίζει για το καλύτερο;» γράφει ο Larry Ryan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
