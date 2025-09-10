Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Η αρχή με τις τιμωρίες του Στεφάν Λανουά έγινε με τον διαιτητή Φώτη Πολυχρόνη (Πιερίας) ο οποίος μπήκε στο «ψυγείο» την πρώτη αγωνιστική για τη διαιτησία του στο παιχνίδι ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0. Μετά τα ματς της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπως προκύπτει από τους ορισμούς του Σαββατοκύριακου (3η αγωνιστική), ακολούθησαν οι Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου) και Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), διαιτητής και VAR, αντίστοιχα, στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0.

Το μήνυμα, ή αν προτιμάτε το συμπέρασμα, είναι ξεκάθαρο. Ο Λανουά δεν πρόκειται να χαριστεί σε λάθη διαιτητών. Όμως, το ερώτημα αν θα πράξει το ίδιο και για φάλτσα σε βάρος ή υπέρ άλλων ομάδων (ακόμη και των ίδιων) θα απαντηθεί στην πορεία, επειδή με τις τιμωρίες των Πολυχρόνη, Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλου ο Γάλλος πήγε κόντρα στον εαυτό του και στην κοινή λογική (διαβάστε παρακάτω τι εννοούμε), με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει μπερδέψει μέχρι και τους διαιτητές.

Ο Πολυχρόνης έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ αλλά πέρσι σε παρόμοια φάση, ο Λανουά είχε αναλύσει στην εβδομαδιαία τηλεκριτική του ότι δεν υπήρχε παράβαση. Στην ντρίμπλα γύρω από τον εαυτό του, για το πέναλτι υπέρ του Ζίνι της ΑΕΚ, ο Γάλλος γνωμάτευσε ότι «από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η επιτροπή διαιτησίας συμφωνεί, έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα, πράγμα που δεν έκανε». Για άλλη περίπτωση, αυτό κι αν είναι παράδοξο, θεώρησε λάθος που δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ το οποίο, ούτως ή άλλως, θα το έπαιρνε πίσω επειδή προηγούνταν οφσάιντ!

Εξίσου «μυστήρια» και η τιμωρία των Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλου. Ο πρώτος, στο ματς ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0, απέβαλε με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη τον Μπάκου της φιλοξενούμενης ομάδας, όμως ο Λανουά μέσω της τηλεκριτικής του αποφάνθηκε ότι έπρεπε να αποβληθεί νωρίτερα με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Παβλένκα, κάτι που δεν φαίνεται ξεκάθαρα από τα ριπλέι που έδειξε.

Εφόσον τιμωρήθηκε ο Πολυχρόνης για πέναλτι που δεν έδωσε, άσχετα αν έπρεπε να το πάρει πίσω, γιατί δεν τιμωρήθηκε και ο Μόσχου (Λασιθίου), ο οποίος στο ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Λεβαδειακός-Κηφισιά 3-2 χρειάστηκε VAR για να δώσει πέναλτι υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας; Είναι δικαιολογία ότι ο αγώνας είχε πολλές δύσκολες φάσεις και στις υπόλοιπες έκρινε σωστά;

Η πολιτική με τις τιμωρίες διαιτητών, και μάλιστα με το… καλημέρα, είναι καινούρια για τον Στεφάν Λανουά. Την προηγούμενη σεζόν (2024-25), που ήταν η πρώτη του στην Super League, οι διαιτητές είχαν ασυλία άνευ προηγουμένου και τιμωρούνταν μόνο σε επαναλαμβανόμενα λάθη. Να δούμε πως θα του πάει το νέο σύστημα με τις τιμωρίες.