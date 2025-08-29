Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Φαντάζει και… διπλωματική η τιμωρία του Φώτη Πολυχρόνη για το ματς της 1ης αγωνιστικής ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0 αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Ποιά είναι η ουσία; Ο Λανουά έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα είναι αμείλικτος καθώς προανάγγειλε τιμωρίες στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League στην Ξάνθη, παρότι στο δείπνο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών του σεμιναρίου, χόρεψαν μαζί παράγοντες της ΚΕΔ και διαιτητές, και με το… καλημέρα της αγωνιστικής περιόδου της Stoiximan Super League έδειξε ότι το εννοεί.

Ο Λανουά άφησε εκτός ορισμών της 2ης αγωνιστικής τον Φώτη Πολυχρόνη (Πιερίας). Στην τηλεκριτική του ο πρόεδρος της ΚΕΔ διέψευσε ακόμη και τον εαυτό του για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ, παίρνοντας θέση ότι σωστά καταλογίστηκε, κάτι που μπέρδεψε τους διαιτητές. Παρόλα αυτά τιμώρησε τον ρέφερι γιατί δεν έβγαλε και κίτρινη κάρτα και, παράλληλα, επειδή σε άλλη φάση έπρεπε να δώσει πέναλτι και μετά να το πάρει πίσω επειδή προηγούνταν οφσάιντ!

Μπερδευτήκατε; Κάπως έτσι πρέπει να είναι ο Λανουά. Κατά τα άλλα ο στόχος του Γάλλου ήταν ξεκάθαρος. Εκείνο που τον ενδιέφερε, πρώτα από όλα, ήταν να δείξει ότι άλλαξαν οι εποχές. Ενώ την προηγούμενη σεζόν, την πρώτη του στην Ελλάδα, οι ρέφερι είχαν ασυλία, αυτό δεν ισχύει την αγωνιστική περίοδο που μόλις ξεκίνησε.

Φέτος ο Λανουά άρχισε τις «καμπάνες» με το… καλημέρα, τιμωρώντας τον Πολυχρόνη την 1η αγωνιστική. Σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες τιμωρίες επιβάλλονταν προς το τέλος του πρώτου γύρου και μόνο για χοντρά λάθη.

Για να υπάρχει περιθώριο για τιμωρίες άρχισαν να «επιστρατεύουν» διαιτητές από την Super League 2, με σκοπό να ορίζονται ως AVAR. Πιο συγκεκριμένα για εκπαίδευση τη Δευτέρα (1/9) κλήθηκαν δέκα ρέφερι, οι Μπακογιάννης (Αθηνών), Γιαννουκάς (Δωδεκανήσου), Τσιοφλίκη (Λάρισας), Καλατζής (Θεσσαλίας), Μπούτσικος (Μακεδονίας), Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων), Μυλοπούλου (Καβάλας), Δρακίδης (Ξάνθης), Μαχαίρας (Αθηνών), Μπεκιάρης (Κορίνθου). Να ξέρετε ότι θα αρχίσουν και προσωρινή υποβιβασμοί διαιτητών στην Super League 2.

Ο Λανουά, παραμονές της σέντρας της Stoiximan Super League, με επιστολή του επέπληξε τους παρατηρητές της Super League και της Super League 2 επειδή διέρρευσε έκθεση παρατηρητή για τιμωρία διαιτητή σε αγώνα Κυπέλλου Betsson που ο ίδιος δεν τιμώρησε και πήγε πολύ καλά στο μετέπειτα ματς πρωταθλήματος! Πριν από την τηλεκριτική του Λανουά, την 1η αγωνιστική, αποτελούσε κοινό μυστικό, τι θα έλεγε για την απόφαση του Πολυχρόνη.