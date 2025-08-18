Ο Γάλλος Λανουά υπογράφει το γερμανικό μοντέλο με τις ηλικίες των διαιτητών

Από τη Γερμανία, όπου είναι φίλος του ο αριχιδιαιτητής Κνουτ Κίρχερ, εμπνεύστηκε ο Γάλλος Στεφάν Λανουά και κατάργησε τα όρια ηλικίας για την άνοδο ενός διαιτητή ή βοηθού σε ανώτερη κατηγορία ή για το τέλος της καριέρας ενός ρέφερι, εφόσον βγάζει τα αγωνιστικά τεστ. Όπως στη Γερμανία δεν υπάρχει όριο ηλικίας, πλέον το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Φέλιξ Μπριχ, ο οποίος ερχόταν και για ντέρμπι της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Betsson. Αν και έπαυσε να είναι διεθνής, κάνοντας σπουδαία καριέρα, κρέμασε την σφυρίχτρα του τον Μάιο σε ηλικία 50 ετών. Άλλο παράδειγμα ο Ντενίζ Αϊτεκίν, επίσης πρώην διεθνής. Ο τουρκικής καταγωγής ρέφερι συνεχίζει στη Bundesliga, ενώ ανακοίνωσε ότι κρεμάει την σφυρίχτρα του στο τέλος της σεζόν. Το επόμενο καλοκαίρι θα είναι 48 ετών.

Εκτός από τον Αϊτεκίν, το καλοκαίρι του 2026 θα αποχωρήσουν δυο ακόμη διαιτητές της Μπουντεσλίγκας, ο 48χρονος Τομπίας Βέλτζ και ο 46χρονος Φρανκ Γουίλενμποργκ.

Οσον αφορά στην Ελλάδα ο νέος κανονισμός «ακουμπά» τον Τάσο Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου). Αν δεν ήταν στην ελίτ κατηγορία της UEFA θα ήταν εκτός πίνακα της Super League καθώς είναι 46 ετών, όμως με το νέο κανονισμό δεν έχει πρόβλημα να συνεχίσει, ακόμη κι αν δεν παραμείνει διεθνής.

Πιο συγκεκριμένα η παράγραφος 1, του άρθρου 28 για τα όρια ηλικίας των διαιτητών αναφέρει τα εξής: «Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές των εθνικών ποδοσφαιρικών κατηγοριών δύναται να προάγονται σε οποιαδήποτε ηλικία, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαραίτητες εξετάσεις και αγωνιστικά τεστ που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό».

Εννοείται ότι όποιος είναι κακός διαιτητής βγαίνει από τον πίνακα, ή υποβιβάζεται αν είναι μικρός σε ηλικία. Σε αυτό δεν γίνονται εκπτώσεις!

Αξίζει να αναφέρουμε ότι για τους διαιτητές VAR δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Πλέον, θα βλέπουμε να «αλλάζουν φανέλα» όσοι σταματάνε και να φορούν αυτή για την καρέκλα του VAR.

Μια ακόμη καινοτομία του Λανουά στον κανονισμό διαιτησίας είναι ότι καταργήθηκαν η «προϋπηρεσία» δυο ετών στην προηγούμενη κατηγορία για άνοδο στην ανώτερη. Πλέον αρκεί και το ένα έτος, εφόσον η ΚΕΔ πειστεί για την αξία του διαιτητή.

Σύμφωνα με τον κανονισμό «τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επίδοση, η προσωπικότητα, η διαθεσιμότητα, η πρόοδος, διοικητικοί παράμετροι, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και των αγωνιστικών τεστ. Ο μέσος όρος βαθμολογίας από τους παρατηρητές διαιτησίας δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Θα πρέπει να δίδονται ευκαιρίες ταχέος προβιβασμού, ειδικά σε ταλαντούχους αξιωματούχους αγώνα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα mentoring».