Ο Λανουά απέφυγε τις κακοτοπιές στα σεμινάρια διαιτητών

Αναλύσεις φάσεων, πολλές αναλύσεις και μόνο αναλύσεις φάσεων περιείχε το εκπαιδευτικό μενού των σεμιναρίων των διαιτητών της Super League και της Super League 2, όπου ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά απέφυγε τις κακοτοπιές. Παρότι η εκπαίδευση ήταν σε εντατικούς ρυθμούς, παρότι οι διαιτητές και οι βοηθοί δεν προλάβαιναν να κρίνουν φάσεις, αναλύοντας και τις αποφάσεις που θα έπαιρναν με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού ο Λανουά απέφυγε να ρίξει λάδι στη φωτιά καθώς δεν πρόβαλε στιγμιότυπα από τις ελληνικές διοργανώσεις (Stoiximan Super League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson).

Τα σεμινάρια των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών των δυο επαγγελματικών κατηγοριών έγιναν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Με δεδομένη την εβδομαδιαία τηλεκπαίδευση, ας μην ξεχνάμε ότι ο Λανουά ανέλυε τις επίμαχες φάσεις κάθε αγωνιστικής, κάποιος θα περίμενε να προβληθούν και αντίστοιχες από το Πρωτάθλημα ή το Κύπελλο, ακόμη και από παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας, όχι μόνο από τα βίντεο της UEFA. Όμως, ο Λανουά ήξερε ότι ένα τέτοιο «μενού» θα μπορούσε να αποτελέσει… στόχο και να ασχοληθεί ο κόσμος με θέματα που δεν έχουν σχέση με τα σεμινάρια, το αντικείμενο των οποίων είναι αποκλειστικά η εκπαίδευση.

Τα σεμινάρια ενόψει της τρέχουσας σεζόν είχαν μια ακόμη ιδιαιτερότητα. Ο Λανουά και οι συνεργάτες του τα προετοίμαζαν εδώ και καιρό. Είχαν ξεκινήσει πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος, επειδή θεωρούν ότι η σωστή εκπαίδευση των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών θα ανεβάσει το επίπεδό τους.

Εγιναν σεμινάρια με ενεργή, περισσότερο από ποτέ, τη συμμετοχή των διαιτητών και των βοηθών. Για να μην ακούνε μόνο, ή αν προτιμάτε για να μην βαριούνται, είχε ζητηθεί από τους ρέφερι να φέρουν μαζί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και, μέσω της διαδικτυακτής πλατφόρμας, με τους κωδικούς τους, απαντούσαν σε ερωτήματα σχετικά με τις παραβάσεις που προβάλλονταν (για φάουλ, πέναλτι, κάρτες κτλ), ενώ μεγάλο βάρος (πάντα με απόφαση του Λανουά) δόθηκε και στη διαχείριση των αγώνων, όπως και στη συνεργασία που πρέπει να έχουν οι αρχηγοί των ομάδων.

Για να δείξει ο Λανουά ότι δίνει βάρος στην εκπαίδευση ανακοίνωσε από τώρα τις ημερομηνίες των επόμενων τριών σεμιναρίων: 15-17 Οκτωβρίου 2025, 7-9 Ιανουαρίου 2026, 1-3 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, όπως έχουμε γράψει, στις 21 Αυγούστου ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά θα αναλύσει τους νέους κανονισμούς διαιτησίας τόσο στους παράγοντες των ομάδων όσο και στους δημοσιογράφους.