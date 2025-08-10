Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο είχαν την ευκαιρία να «ακτινογραφήσουν» τους διαιτητές και τους βοηθούς που στελεχώνουν τους πίνακες των επαγγελματικών κατηγοριών (Super League, Super League 2) καθώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος των σεμιναρίων. Το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) συμπληρώθηκε ένα «καυτό» δεκαήμερο για τη διαιτησία.

Τα σεμινάρια των προαναφερόμενων κατηγοριών έγιναν σε τρεις φάσεις, το διάστημα 1-3 Αυγούστου για τους διαιτητές της Super League 2 των ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας στην Ξάνθη, όπου μετά (4-7/8) συγκεντρώθηκαν και οι ρέφερι της Super League. Ακολούθησε (8-10/8), στο Βραχάτι Κορινθίας, το (χρονικά τελευταίο) σεμινάριο των διαιτητών της Super League 2 των ΕΠΣ της νότιας Ελλάδας.

Ο Λανουά και οι συνεργάτες του κρατούσαν σημειώσεις για το επίπεδο της φυσικής κατάστασης των διαιτητών και των βοηθών στη διάρκεια των αγωνιστικών τεστ. Επίσης, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους, όπως και για την γνώση των κανονισμών.

Εκείνο που δεν ήξεραν όσοι διαιτητές και βοηθοί έβγαλαν τα αγωνιστικά τεστ, νιώθοντας ανακούφιση, είναι ότι οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο τους περνούσαν από «ακτινογραφία» και τους τοποθετούσαν σε υπο-κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής κατάστασης. Οι κατηγορίες είναι έξι: Εξαιρετικό επίπεδο φυσικής κατάστασης, πολύ καλό, καλό, ανεκτό, οριακό και κακό. Στο τελευταίο συμπεριλαμβάνονται όσοι κόπηκαν στους οποίους δεν είπαν, αν και πότε θα δοκιμαστούν ξανά.

Ανάλογοι με το επίπεδο φυσικής κατάστασης του κάθε διαιτητή θα είναι και οι ορισμοί. Για παράδειγμα στα αγωνιστικά τεστ της Super League έμπειρος διαιτητής παρότρυνε συνάδελφό του, που έχει ξαναπαίξει στην κατηγορία, να αντέξει, καθώς έβλεπε ότι δυσκολευόταν. Αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση, ενώ αυτά δεν τα έβλεπαν μόνο οι διαιτητές, τα έβλεπαν και ο Λανουά με τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ. Οι δυο διαιτητές του παραδείγματος δεν θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση στους ορισμούς και αυτό ισχύει για όλους. Παρεμπιπτόντως, μπορεί να ανέχθηκαν κάποιους (ο νοών νοείτο) στα αγωνιστικά τεστ, όπως τα ονόματά τους είναι… υπογραμμισμένα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, ο αναπληρωτής του Πάολο Βαλέρι και το μέλος Φερνάντες Αλόνσο «ακτινογράφησαν» και το επίπεδο των αγγλικών των διαιτητών και των δυο κατηγοριών. Κάποιους τους έβαλαν να γράψουν γραπτές εξετάσεις στα αγγλικά. Οι παράγοντες της ΚΕΔ ενδιαφέρθηκαν για το επίπεδο των αγγλικών των διαιτητών της Super League για να δουν αν μπορούν να συνεννοούνται με τους ξένους που έρχονται για να σφυρίξουν στα ντέρμπι ή ποιοι έχουν τα προσόντα να γίνουν διεθνείς, αν αποφασίσουν να κάνουν αλλαγές.

Ο Λανουά, όπως και οι Βαλέρι, Αλόνσο βρέθηκαν προ εκπλήξεως. Μπορεί να άφησαν «χαλαρούς» τους διαιτητές στις γραπτές εξετάσεις γνώσης των κανονισμών, όμως τους αιφνιδίασαν, άλλους με ερωτήσεις εκτός ύλης (που όμως είχαν αναρτηθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα) άλλους με ερωτήσεις μόνο στα αγγλικά, ή βάζοντας χρονικό όριο για να δοθούν απαντήσεις.

Και κάτι τελευταίο. Οι διαιτητές και οι βοηθοί της Super League 2 των ΕΠΣ της νότιας Ελλάδας είχαν παράπονα, θεωρώντας ότι ο Λανουά τους δυσκόλεψε περισσότερο στα αγωνιστικά τεστ, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που έτρεξαν στην Ξάνθη.