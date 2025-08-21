Λανουά: Πού χρειάζονται βελτίωση οι διαιτητές

Εκτός από την αναγγελία ότι και τα ντέρμπι της νέας αγωνιστικής σεζόν θα σφυρίξουν ξένοι διαιτητές, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, στο σεμινάριο διαιτησίας που διοργάνωσαν ΕΠΟ και ΚΕΔγια εκπροσώπους των ΠΑΕ και για τους δημοσιογράφους, αποκάλυψε τι πρέπει να πρέπει να προσέξουν οι ρέφερι. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα δυο σημεία που χρειάζονται βελτίωση που είναι η φυσική κατάσταση και η πνευματική προετοιμασία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι όσον αφορά στη φυσική κατάσταση κάθε προπόνηση των διαιτητών καταχωρείται σε πόλαρ και αποστέλλονται τα στοιχεία στη βάση δεδομένων. Οσον αφορά στην πνευματική προετοιμασία, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η εισήγηση της ΚΕΔ για πρόσληψη ψυχολόγου.

Ο Λανουά και τα άλλα μέλη της ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο) έκαναν μαθήματα διαιτησίας στους εκπροσώπους των ΠΑΕ και τους δημοσιογράφους και επικεντρώθηκαν σε ζητήματα οργάνωσης και εκπαίδευσης των διαιτητών. Ο Λανουά παραδέχθηκε ότι «οι διαιτητές γνωρίζουν τους κανονισμούς, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνονται βαθύτερα το ποδόσφαιρο. Χρειάζεται συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς προπονητές».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ, ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι ανέλυσε στατιστικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις του VAR στους αγώνες της σεζόν 2024-25, ενώ το μέλος της ΚΕΔ, ο Ισπανός Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά:

«Με οργανωτική ευθύνη της ΕΠΟ και της ΚΕΔ πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας, για πρώτη φορά, σεμινάριο ενημέρωσης προς τους εκπροσώπους του Τύπου για θέματα διαιτησίας, ενόψει της έναρξης των πρωταθλημάτων της νέας σεζόν. Στους δημοσιογράφους μίλησαν οι κκ Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο, που απάντησαν και σε ερωτήσεις. Ακολούθησε αντίστοιχο σεμινάριο ενημέρωσης για τις ΠΑΕ SL1 και SL2.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, Στεφάν Λανουά, μίλησε για ζητήματα οργάνωσης και εκπαίδευσης των διαιτητών και τις online συναντήσεις κάθε εβδομάδας και τόνισε τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, όπως η φυσική κατάσταση και η πνευματική προετοιμασία των διαιτητών: «Οι διαιτητές γνωρίζουν τους κανονισμούς, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνονται βαθύτερα το ποδόσφαιρο. Χρειάζεται συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς προπονητές γι’ αυτό στο τελευταίο σεμινάριο ήταν προσκεκλημένος και μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Νέων, Βαγγέλης Μόρας.»

Ο κ Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται τη νέα σεζόν, κυριότερες από τις οποίες είναι ότι πλέον ο τερματοφύλακας θα μπορεί να έχει την μπάλα στην κατοχή του μέχρι 8 δευτερόλεπτα. Στα πέντε δευτερόλεπτα ο διαιτητής θα υποδεικνύει ότι ο χρόνος τελειώνει αν ο γκολκίπερ δεν απομακρύνει έγκαιρα την μπάλα θα δίνεται κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση πέναλτι και τις περιπτώσεις που ο εκτελεστής αγγίζει κατά λάθος την μπάλα και με τα δύο πόδια ή όταν η μπάλα βρίσκει το πόδι στήριξης αμέσως μετά το χτύπημα, αν η εκτέλεση οδηγήσει σε γκολ το πέναλτι θα επαναλαμβάνεται.

Ο κ. Πάολο Βαλέρι ανέλυσε στατιστικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις του VAR στους αγώνες της σεζόν 2024-25 και στάθηκε στη σημασία του ρόλου των VAR specialists κκ Κουμπαράκη και Πουλικίδη. Αναφέρθηκε στη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ στη Superleague 1 και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson από τα προημιτελικά, για τη σεζόν 2025-26 και υπενθύμισε την κατευθυντήρια γραμμή της FIFA και της UEFA για μείωση των παρεμβάσεων του VAR, αλλά και μείωση της χρονικής διάρκειας των διακοπών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αντίστοιχο σεμινάριο για τις ΠΑΕ SL1 και SL2. Τα μέλη της ΚΕΔ εστίασαν κυρίως σε τεχνικά θέματα και στις αλλαγές που αποφάσισαν η FIFA και η UEFA. Ο βασικός στόχος, όπως συμβαίνει πάντα σε αντίστοιχες συναντήσεις με τις ομάδες, είναι να γίνουν κατανοητοί οι κανονισμοί από τους εκπροσώπους των ομάδων και να ενημερωθούν ανάλογα οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη των τεχνικών επιτελείων και οι παράγοντες».

*Για πρώτη φορά η διαιτησία θα έχει χορηγό: Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη συνεργασία με την εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων, Avance, η οποία θα είναι χορηγός διαιτησίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Avance είναι ήδη χορηγός της ΕΠΟ -και πλέον η συνεργασία επεκτείνεται στη διαιτησία. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ελληνική διαιτησία αποκτά δικό της χορηγό.