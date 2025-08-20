Η ΚΕΔ εισηγείται ψυχολόγο για τους Έλληνες διαιτητές

Καινοτομία για την ελληνική διαιτησία αποτελεί η εισήγηση της ΚΕΔ για πρόσληψη ψυχολόγου με σκοπό τη στήριξη των Ελλήνων διαιτητών! Σύμφωνα με πληροφορίες οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο πήραν την συγκεκριμένη απόφαση και εισηγήθηκαν σχετικά στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία αναμένεται να εγκρίνει.

Ήδη έγινε σχετική… δοκιμή, με ομιλία ψυχολόγου στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League για τη διαχείριση του άγχους και της πίεσης τόσο πριν όσο και μετά του αγώνες, έγινε στο σεμινάριο της Ξάνθης. Όμως, η ΚΕΔ θέλει μόνιμη συνεργασία με ψυχολόγο, το προανάγγειλαν και στην Ξάνθη, για να τον επισκέπτονται για ατομικές συνεδρίες όλοι οι διαιτητές.

Αξιο αναφοράς ότι η ψυχολογική στήριξη των διαιτητών θεωρείται επιβεβλημένη στην Premier League της Αγγλίας, όπου η διαιτησία είναι επαγγελματική. Οι οργανωμένες συνεδρίες με ψυχολόγους έχουν γίνει πλέον κανονικότητα για τη διαχείριση της πίεσης, των λαθών και της δημόσιας κριτικής. Ακόμη και στο σεμινάριο είχαν μόνιμη παρουσία ψυχολόγου για τετ α τετ με τους διαιτητές.

Κάτι ανάλογο θα γίνει και με τους διαιτητές της Super League. Οι αρμόδιοι της ΚΕΔ θεωρούν ότι εκτός των άλλων οι ρέφερι φοβούνται να πάρουν αποφάσεις ακόμη και για εξόφθαλμες παραβάσεις. Εννοείται ότι υπάρχει το άγχος και η πίεση, λόγω της δημόσιας κριτικής.

Όλα αυτά, σύμφωνα με την ΚΕΔ, είναι θέματα που πρέπει να διαχειριστούν οι ρέφερι, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης της ψυχολογίας μετά από λάθος που, εκ των υστέρων, έχουν διαπιστώσει και οι ίδιοι, καθώς στην περίπτωση αυτή δημιουργείται έλλειψη αυτοπεποίθησης. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι, κακά τα ψέματα, άλλωστε κι αυτοί άνθρωποι είναι, ένας διαιτητής μπορεί να επηρεαστεί και από κάποιο σοβαρό προσωπικό πρόβλημα, συνεπώς ο ψυχολόγος θα τον βοηθήσει να το διαχειριστεί.

Εφόσον, γίνει η εισήγηση της ΚΕΔ και προσληφθεί ψυχολόγος οι ατομικές συνεδρίες θα είναι υποχρεωτικές για τον κάθε διαιτητή. Θα είναι 2-4 τον μήνα στην διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και, τουλάχιστον, μια τον μήνα, όταν δεν υπάρχει αγωνιστική δράση.

Είναι ένα ακόμη βήμα για την επαγγελματική διαιτησία. Είναι και… προετοιμασία για να σφυρίζουν ντέρμπι της Stoiximam Super League και του Κυπέλλου Betsson.

Πριν από μέρες η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη συνεργασία της εφαρμογή ευεξίας που «ενδείκνυται για τη διαχείριση του άγχους, για ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, για καλύτερο ύπνο». Η σύμβαση περιλαμβάνει και τους διαιτητές.