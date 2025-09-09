Πόσοι βλέπουν την τηλεκριτική του Λανουά στο YouTube;

Η τηλεκριτική των επίμαχων φάσεων επανήλθε πριν από έναν χρόνο με την ανάληψη της προεδρίας της ΚΕΔ από τον Στεφάν Λανουά. Οι απόψεις του Γάλλου αρχιδιαιτητή αναρτώνται στο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καθώς αναπαράγονται από πλήθος ιστοσελίδων. Όμως, πόσοι και πόσες βλέπουν την τηλεκριτική του Λανουά;

Το ρεκόρ έγινε την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League προηγούμενης σεζόν, στην πρεμιέρα του Λανουά, όταν την τηλεκριτική είδαν 30.000 άτομα και είναι το πιο δημοφιλές βίντεο του καναλιού της ΕΠΟ (Hellenic Football Family, με 365.000 εγγεγραμμένους και 196 βίντεο) στο YouTube όπως και τα υπόλοιπα που ακολούθησαν. Από 17.000 άτομα είδαν τα βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά την 7η και την 20ή αγωνιστική, αντίστοιχα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το… μενού της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League περιλάμβανε τον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 και της 20ής το ματς του δεύτερου γύρου (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1) μεταξύ των δυο ομάδων.

Το βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά με τις φάσεις της 10ης αγωνιστικής μετρά 15.000 προβολές και περιλάμβανε αγώνες Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 2-1, Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1, Βόλος-Παναθηναϊκός 0-1 και Λαμία-ΠΑΟΚ 1-2. Επίσης, στο συγκεκριμένο βίντεο ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είχε συμπεριλάβει και τη φάση της μη αποβολής του τερματοφύλακα Μπρινιόλι της ΑΕΚ παρότι κλήθηκε στο VAR για την «καρατιά» στον Σουλεϊμάνοφ του Αρη, στον αγώνα Κυπέλλου μεταξύ των δυο ομάδων.

Πέμπτο στη σειρά από πλευράς δημοφιλίας, ακολουθεί το βίντεο της 21ης αγωνιστικής, με 13.000 προβολές. Τη συγκεκριμένη αγωνιστική έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-2. Στην έκτη θέση, με 12.000 θεάσεις, βρίσκεται το βίντεο της περσινής 2ης αγωνιστικής, όπου ο Λανουά σχολίασε τρεις περιπτώσεις από τα παιχνίδια Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 1-0, ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 2-0 και ΑΕΚ-Λαμία 1-1.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτές οι προβολές έχουν να κάνουν με όσους επιλέγουν, ακόμη και μέσω άλλων ιστοσελίδων που ανεβαίνουν, να δουν τα βίντεο του Λανουά απευθείας στο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Όμως, δεν καταγράφεται προβολή αν κάποιος επιλέξει να δει το βίντεο, χωρίς να βγει από την ιστοσελίδα που επέλεξε να ενημερωθεί.

Με βάση όλα αυτά, υπάρχουν και βίντεο του Λανουά (σ.σ. μερικές φορές έχει βγει ο Βαλέρι και κάποιες ο Αλόνσο) που «πάτωσαν» από πλευράς αριθμού προβολών! Χειρότερα δεν γινόταν για το βίντεο της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ και των πλέι άουτ με 898 προβολές, της 4ης με 1.000 και τις 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Stoiximan Super League με 1.300 προβολές. Η εξήγηση είναι απλή. Ο Λανουά και οι συνεργάτες του επέλεξαν να μην σχολιάσουν φάσεις από τα πλέι οφ για τις θέσεις 1-4, όπου γινόταν αγώνες μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Για αυτό μειώθηκε και το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Από την κανονική περίοδο δεν είδαν πολλοί τα βίντεο τα 26ης αγωνιστικής (1.500 προβολές), της 23ης (2.200), της 15ης (1.700), της 13ης και της 14ης (από 1.700 προβολές). Το βίντεο της φετινής 1ης αγωνιστικής έκανε 4.400 προβολές και 6.200 της 2ης.