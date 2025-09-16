Ο πονοκέφαλος του Λανουά για τα δύο πρόσωπα των διαιτητών

Στο τέλος του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League, το οποίο έγινε αρχές Αυγούστου στην Ξάνθη, ο επικεφαλής της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ρωτούσε έναν έναν τους διαιτητές και τους βοηθούς της μεγάλης κατηγορίας για το τι κατάλαβαν από τα μαθήματα που τους έκανε, στο διάστημα των τεσσάρων ημερών. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έμεινε ευχαριστημένος από τις απαντήσεις τους, επειδή «αυτά θέλαμε να σας μεταδώσουμε».

«Την προηγούμενη σεζόν, πήγατε καλά. Λίγα είναι τα παράπονα. Πιστεύω την επόμενη θα πάτε καλύτερα. Να προσπαθείτε για το καλύτερο», πρόσθεσε επίσης. Ξεπερνάμε, τι ισχύει και τι όχι, η ουσία είναι ότι το είπε για να τους ανεβάσει ψυχολογικά. Αλήθεια, τι έγινε με την πρότασή του για την πρόσληψη ψυχολόγου για τις ανάγκες των διαιτητών;

Το ερώτημα έχει να κάνει με το θέμα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγάλος πονοκέφαλος του Λανουά έχει να κάνει με τα δύο πρόσωπα των διαιτητών. Ο Λανουά διαπιστώνει ότι οι ρέφερι είναι καλοί… μαθητές τόσο στα σεμινάρια όσο και στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις, που συνήθως γίνονται κάθε εβδομάδα μετά από αγωνιστική, όμως τις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν είδε βήματα προόδου (και αλλαγής νοοτροπίας) σε σχέση με την προηγούμενης σεζόν. Με άλλα λόγια… χάνουν πολλά μέσα στο γήπεδο σε σύγκριση με τη θεωρία.

Ο Λανουά θα ήταν ευχαριστημένος αν η διαιτησία δεν υπήρχε στο κάδρο των τριών πρώτων αγωνιστικών της Stoiximan Super League. Αυτός είναι και ο λόγος που άρχισε τις τιμωρίες με το… καλημέρα, βάζοντας στο «ψυγείο» τους Πολυχρόνη (Πιερίας), Κατσικογιάννη (Ηπείρου) και Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), τον πρώτο για το ματς ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0, τους άλλους δυο για τον αγώνα ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0.

Όμως, και την τρίτη αγωνιστική είδε ξεκάθαρα λάθη, από τον Παπαπέτρου (Αθηνών) που ενήργησε σαν …αμυντικός της ΑΕΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, από τον Ζαμπαλά (Ηπείρου) που δεν έβγαλε κόκκινη κάρτα υπέρ του Ολυμπιακού σε εξόφθαλμη παράβαση στο παιχνίδι του με τον Πανσερραϊκό και από τον Κατοίκο (Αθηνών) που δεν έδωσε πέναλτι στο Κηφισιά-Παναθηναϊκός 3-2, σε παράβαση παίκτη της γηπεδούχου. Ευτυχώς, για τους Ζαμπαλά, Κατοίκο υπήρχε το VAR, κλήθηκαν σε on field review και διόρθωσαν τις αποφάσεις τους.

Αν σκεφτούμε ότι ο Παπαπέτρου είναι διεθνής (και μάλιστα της πρώτης κατηγορίας της UEFA) και οι άλλοι δυο (Ζαμπαλάς, Κατοίκος) υποψήφιοι για το σήμα, φανταστείτε τους χειρότερους. Για τον Παπαπέτρου γίνονται μάχες για να μην τιμωρηθεί…