Αδιανόητη απόφαση του Παπαπέτρου, έκοψε γκολ του Λεβαδειακού κατά της ΑΕΚ (vid)

Απίστευτα πράγματα στη Λιβαδειά. Ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου αλλοίωσε τον αγώνα του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ, με μία απόφαση η οποία εξόργισε τους ανθρώπους της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου. Και δικαίως.

Στο 53′ ο Λεβαδειακός πέτυχε γκολ με τον Τσάπρα, αλλά ο Παπαπέτρου γύρισε κακώς πίσω τη φάση και έδωσε φάουλ στους γηπεδούχους για μαρκάρισμα του Κουτέσα στον Κωστή. Ο ρέφερι της αναμέτρησης λανθασμένα δεν εφάρμοσε τον κανονισμό του πλεονεκτήματος, δεν άφησε να συνεχιστεί η φάση, την έκοψε αμέσως και έτσι το γκολ δεν μέτρησε ποτέ.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο Παπαπέτρου σφύριξε το φάουλ μετά την εκτέλεση του Τσάπρα και αφού η μπάλα είχε μπει στα δίχτυα. Μία απόφαση η οποία προκαλεί πολλά ερωτηματικά και συνιστά αλλοίωση του αποτελέσματος, με την ΑΕΚ να είναι εκείνη που προηγήθηκε τελικά στο 69′ με τέρμα του Κοϊτά.

Δείτε την επίμαχη φάση στο παρακάτω βίντεο:

