Ένα… ψηλό βουνό για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Πρωτόγνωρες καταστάσεις θα ζήσουν οι τέσσερις Ευρωπαίοι, περισσότερο οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, όπως και η ΑΕΚ (η τελευταία έχει δυο λιγότερους αγώνες στο Conference League). Το πρόγραμμα είναι βουνό, καθώς αρχής γενομένης από τους αγώνες πρωταθλήματος (σήμερα και αύριο) και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει να παίξουν πολλά παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και το, κυριότερο, για την Ευρώπη, όπου πρέπει να μαζέψουν βαθμούς στον πίνακα της UEFA.

Για να διαπιστώσετε το δύσκολο της κατάστασης, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξουν από 30 αγώνες, ο ΠΑΟΚ 29 και η ΑΕΚ συνολικά 27 ματς. Ολοι θα παίξουν αυτά τα ματς σε διάστημα 140 ημερών, δηλαδή έναν αγώνα ανά 4,5 μέρες (πάλι καλά που μεσολαβούν δυο διακοπές για τις Εθνικές ομάδες και για τις γιορτές των Χριστουγέννων).

-Ο Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί να παίξει 17 αγώνες της Stoiximan Super League, 8 για τη League Phase του Champions League, τέσσερις για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ στις 3 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί το Super Cup με τον ΟΦΗ.

Οι αντίπαλοι στην Ευρώπη: (Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45), Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00), Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45), Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00), Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00), Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30), Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00), Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00).

Οι αντίπαλοι στο Κύπελλο: Αστέρας Τρίπολης (εκτός, 23-25/09), Βόλος (εντός, 28-30/10), Ελλάς Σύρου (εκτός, 2-4/12), Ηρακλής (εντός, 16-18/12).

-Ο Παναθηναϊκός έχει στο… μενού του 18 αγώνες πρωταθλήματος (ο ένας εξ αναβολής με τον ΟΦΗ), 8 για τη League Phase του Europa League και τέσσερις για το Κύπελλο.

Οι αντίπαλοι στην Ευρώπη: (25 Σεπτεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκς Μπόις (εκτός), 2 Οκτωβρίου 2025 19:45: Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός), 23 Οκτωβρίου 2025 19:45: Φέγενορντ (εκτός), 6 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μάλμε (εκτός), 27 Νοεμβρίου 2025 22:00: Στουρμ Γκρατς (εντός), 11 Δεκεμβρίου 2025 22:00: Βικτόρια Πλζεν (εντός), 22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος (εκτός), 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Ρόμα (εκτός).

Οι αντίπαλοι στο Κύπελλο: Καλλιθέα (εντός, 17/09), Ατρόμητος (εκτός, 28-30/10), Κηφισιά (εντός, 2-4/12), Καβάλα (εκτός, 16-18/12).

-Ο ΠΑΟΚ θα παίξει 17 αγώνες της Stoiximan Super League, 8 για τη League Phase του Europa League, τέσσερις για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το πρόγραμμα στην Ευρώπη: 24 Σεπτεμβρίου 2025 19:45: Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός), 2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα (εκτός), 23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ (εκτός), 6 Νοεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις (εντός), 27 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μπραν (εντός), 11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς (εκτός), 22 Ιανουαρίου 2026 19:45: Μπέτις (εντός), 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λιόν (εκτός).

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου: Λεβαδειακός (εκτός, 17/09), ΑΕΛ (εντός, 28-30/10), Άρης (εκτός, 2-4/12), Μαρκό (εντός, 16-18/12).

-Η ΑΕΚ θα παίξει 17 αγώνες πρωταθλήματος, έξι για τη League Phase του Conference League και τέσσερις για το Κύπελλο.

Τα ματς της Ευρώπης: (2 Οκτωβρίου 22:00: Τσέλιε (εκτός), 23 Οκτωβρίου 19:45: Αμπερντίν (εντός), 6 Νοεμβρίου 19:45: Σάμροκ (εντός), 27 Νοεμβρίου 22:00: Φιορεντίνα (εκτός), 11 Δεκεμβρίου 19:45: Σαμσουνσπόρ (εκτός), 18 Δεκεμβρίου 22:00: Κραϊόβα (εντός).

Τα ματς του Κυπέλλου: Αιγάλεω (εκτός, 17/09), Παναιτωλικός (εντός, 23-25/09), Ηλιούπολη (εκτός, 28-30/10), ΟΦΗ (εντός, 2-4/12).