Βαθμολογία UEFA: Βραδιά-όνειρο για την Ελλάδα

Η πολύ καλή ευρωπαϊκή βραδιά για την Ελλάδα απεικονίζεται και στη βαθμολογία της UEFA. Μετά τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την 11η Νορβηγία και πλησίασε την 10η Τσεχία. Ο απολογισμός των Ελληνικών ομάδων είναι 500 πόντοι στη βαθμολογία της UEFA και παράλληλα συμμετέχει με τέσσερις ομάδες σε League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στη 10η θέση συγκεκριμένα στους 2.788 βαθμούς, ενώ από την 11η Νορβηγία ανέβηκε στους 725 πόντους. Τσεχία και Νορβηγία έχασαν από μια ομάδα ενώ πλέον κάθε νίκη στις League Phase δίνει διπλάσιους βαθμούς, όπως και οι ισοπαλίες.

Τσεχία, Ελλάδα και Νορβηγία θα παίρνουν 400 βαθμούς για τις νίκες των ομάδων τους και 200 για τις ισοπαλίες, ενώ η Πολωνία, που κυνηγά την Ελλάδα, θα παίρνει 500 και 250 αντίστοιχα.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 43.800 (+3.000 – 3/5)

10. Τσεχία 40.300 (+2.800 – 4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (+3.300 – 4/5)

12. Νορβηγία 36.787 (+3.600 – 3/5)

13. Πολωνία 35.625 (+4.625 – 4/4)

14. Δανία 34.981 (+5.125 – 2/4)

15. Αυστρία 31.850 (+2.100 – 4/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –