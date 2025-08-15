Αλμα της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, πλησίασε την Τσεχία
Πολύ καλός ο απολογισμός. Μετά τις προκρίσεις των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, η Ελλάδα πήρε 500 βαθμούς και πλησίασε την Τσεχία, ενώ έμεινε πίσω η Νορβηγία
- Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από το πρωί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Η ακτινογραφία της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ, η κολακεία και το ένστικτό του
- Συνεργασίες και επενδύσεις στον αμυντικό τομέα από την Porsche
- Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
Το δε μέλλον λαμπρό! Η Ελλάδα, μετά τις προκρίσεις των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ απέναντι στις Σαχτάρ, Βόλφσμπεργκερ και Αρη Λεμεσού μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία και απομακρύνθηκε από τη Νορβηγία, η οποία απώλεσε δυο ομάδες. Στα πολύ θετικά ότι οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ «κλείδωσαν» την παρουσία του στη League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός εκπροσωπεί την Ελλάδα στη League Phase του Champions League.
Αναλυτικά:
Η βαθμολογία της UEFA μετά τα ματς της Πέμπτης (14/8)
- Τουρκία 42.500 (+2.500 – 5/5)
- Τσεχία 40.100 (+2.600 – 5/5)
- Ελλάδα 36.712 (+2.500 – 4/5)
- Νορβηγία 34.487 (+1.300 – 3/5)
- Πολωνία 34.350 (+3.350 – 3/4)
- Δανία 32.731 (+2.875 – 3/4)
- Αυστρία 31.250 (+1.500 – 3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
- Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του μέσου Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς
- Ο Παναθηναϊκός προχωρά με Ουναΐ και Ταμπόρδα
- Ανεπανάληπτη πρόκριση για την Μπρόντμπι (4-0) – Όλα τα αποτελέσματα
- Βιτόρια: «Αξίζαμε την πρόκριση έστω και στα πέναλτι»
- Αλμα της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, πλησίασε την Τσεχία
- «Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις