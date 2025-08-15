Αλμα της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, πλησίασε την Τσεχία

Το δε μέλλον λαμπρό! Η Ελλάδα, μετά τις προκρίσεις των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ απέναντι στις Σαχτάρ, Βόλφσμπεργκερ και Αρη Λεμεσού μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία και απομακρύνθηκε από τη Νορβηγία, η οποία απώλεσε δυο ομάδες. Στα πολύ θετικά ότι οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ «κλείδωσαν» την παρουσία του στη League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός εκπροσωπεί την Ελλάδα στη League Phase του Champions League.

Αναλυτικά:

Η βαθμολογία της UEFA μετά τα ματς της Πέμπτης (14/8)

Τουρκία 42.500 (+2.500 – 5/5) Τσεχία 40.100 (+2.600 – 5/5) Ελλάδα 36.712 (+2.500 – 4/5) Νορβηγία 34.487 (+1.300 – 3/5) Πολωνία 34.350 (+3.350 – 3/4) Δανία 32.731 (+2.875 – 3/4) Αυστρία 31.250 (+1.500 – 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –