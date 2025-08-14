sports betsson
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14 Αυγούστου 2025 | 23:41

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Τα… είδε όλα, αλλά πήρε την πρόκριση σε ματς-θρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ! Ο Άρης Λεμεσού έβαλε ξανά πολύ δύσκολα στην Ένωση που «λυτρώθηκε» με 3-1 στην παράταση (1-1 κ.δ.) από τον σούπερ Κουτέσα που μπήκε αλλαγή και είχε γκολ και ασίστ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς που απιθεώθηκε, με τους «κιτρινόμαυρους» να αντιμετωπίζουν την Άντερλεχτ στα πλέι οφ του Conference League.

Πώς ξεκίνησαν

Δύο αλλαγές είχε η ΑΕΚ σε σχέση με το πρώτο ματς καθώς Πενράις και Πινέδα πήραν τις θέσεις των Πήλιου και Λιούμπισιτς αντίστοιχα. Ο Στρακόσα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα ήταν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Ο Μάνταλος μπροστά τους, Πινέδα, Περέιρα εσωτερικοί χαφ και ο Μαρίν στην κορυφή του ρόμβου με τους Ζίνι και Πιερό στην επίθεση.

Ο Άρης ξεκίνησε με τον Βανά στο τέρμα, Γιάγκο, Μπαλογκούν, Γκόλντσον και Κορέια στην άμυνα ενώ Μαρχίεφ και Χαραλάμπους ήταν στα χαφ. Μαγιαμπέλα και Μακόσλαντ στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον Κβιλιτάια να είναι πίσω από τον Κακουλλή.

Λάθη επί λαθών και μεγάλες ευκαιρίες εκατέρωθεν

Το ματς ξεκίνησε πολύ άσχημα για την ΑΕΚ καθώς μόλις στο 3’ ο Περέιρα βρέθηκε στο έδαφος και ο Λιούμπισιτς τον αντικατέστησε. Οι παίκτες της Ένωσης έκαναν πάρα πολλά λάθη στο πρώτο τέταρτο και στο 8’ ένα σουτ του Μαρίεφ έφυγε λίγο έξω. Στο επόμενο λεπτό ο Μαρίν (που πέρασε πίσω ως 6άρι μετά την αλλαγή Περέιρα και ο Μάνταλος προωθήθηκε) πούλησε την μπάλα έξω από την περιοχή, ο Μαγιαμπέλα πλάσαρε τον Στρακόσα που έδιωξε.

Μετά το 15’ η ΑΕΚ άρχισε κάπως να ισορροπεί και στο 20’ είχε την πρώτη της ευκαιρία όταν ο Ζίνι πήρε δυνατή κεφαλιά και ο Βανά απέκρουσε. Μία εκτέλεση φάουλ του Κορέια στη συνέχεια πέρασε παράλληλα και στο 36’ ο Βανά απέκρουσε σουτ του Ρότα, με τον Πιερό να πιάνει αέρα στην επαναφορά.

Η πιο μεγάλη στιγμή των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στις καθυστερήσεις όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν η μπάλα στρώθηκε στον ίδιο που σούταρε, ο Βανά απέκρουσε και από γύρισμα του Μάνταλου στο ριμπάουντ, ο Ρέλβας με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο. Σε φάση που ίσως ήταν εκτεθειμένος πάντως ο Μάνταλος.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Πήλιο αντί του Πενράις και ο Έλληνας μπάκ κέρδισε πέναλτι με ωραία ενέργεια στο 50’. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0 στο 51’ με το πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

Από ένα πέναλτι, μηδέν ευκαιρίες

Η χαρά της ΑΕΚ δεν κράτησε πολύ καθώς στο 58’ ο Ρότα έκανε απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Κορέια, ο διαιτητής έδωσε αρχικά φάουλ στο όριο της περιοχής, αλλά μέσω VAR άλλαξε απόφαση και έδωσε πέναλτι καθώς το μαρκάρισμα ήταν μέσα. Ο Κβιλιτάια έστησε την μπάλα στη βούλα και έκανε το 1-1 στο 62’.

Από εκεί και μετά έγινε ένα άναρχο παιχνίδι, ο Νίκολιτς προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του με αλλαγές, ωστόσο φάσεις δεν δημιουργούσε η ΑΕΚ. Με εξαίρεση ένα σουτ του Κοϊτά στις καθυστερήσεις που έφυγε λίγο έξω και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

«Λυτρωτής» Κουτέσα, σφραγίδα Γιόβιτς

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στην παράταση και στο 94’ μετά από ωραία συνεργασία των Ρότα και Κοϊτά από τα δεξιά, η μπάλα στρώθηκε στον Γκατσίνοβιτς που από θέση βολής έκανε τραγικό τελείωμα. Ένα σουτ του Κοκόριν στο 99’ έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια και στο 104 ήρθε το 2-1 για την ΑΕΚ. Ο Πήλιος βρήκε αριστερά τον Κουτέσα που μπήκε στην περιοχή και με δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βανά που φέρει ευθύνη.

Ο Άρης ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 109′ είχε οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Κοκόριν. Στην αντεπίθεση ο Κουτέσα έφυγε στον χώρο, την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Γιόβιτς που με προβολή έκανε το 3-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Μάλιστα από νέα εκπληκτική προσπάθεια του Κουτέσα στο 112′, ο Γιόβιτς έσπασε στον Κοϊτά που σούταρε πάνω στον Βανά. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος παρότι πίεσε πολύ ο Άρης και η ΑΕΚ πήρε μία πολύ αγχωτική πρόκριση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Οι αλλαγές του Νίκολιτς στο δεύτερο μέρος και κυρίως αυτή του Κουτέσα. Ο Ελβετός έκανε άνω κάτω την άμυνα του Άρη και ήταν μέσα σε ό,τι καλό δημιούργησε η Ένωση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Θα μπορούσε να είχε γραφτεί αλλιώς η ιστορία αν το σουτ του Κοκόριν δεν σταματούσε στο δοκάρι. Στην αντεπίθεση έγινε το 3-1 και τελείωσαν όλα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Μακράν από τον δεύτερο ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ήταν ο χειρότερος του γηπέδου. Μπήκε αλλαγή στο 4ο μόλις λεπτό αντί του Περέιρα και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα τα έκανε όλα λάθος.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Σχετικά καλό ματς από τον Λίντχουντ που αρχικά έδωσε φάουλ και μέσω VAR πέναλτι στο μαρκάρισμα του Ρότα στο 58′

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Πέρα από τη φάση του πέναλτι του Άρη, το VAR δεν χρειάστηκε σε άλλη φάση.

ΣΚΟΡΕΡ

Μαρίν (51’, πεν.), Κουτέσα (104′), Γιόβιτς (109′) / Κβιλιτάια (62’, πεν.)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (85′ Κουτέσα), Πινέδα (73′ Κοϊτά), Περέιρα (4′ Λιούμπισιτς), Μαρίν, Ζίνι (100′ Γιόβιτς), Πιερό (73′ Γκατσίνοβιτς)

Άρης Λεμεσού (Άρτεμ Ράντκοφ): Βανά, Κορέια (65′ Κορέια), Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Γιάγκο, Χαραλάμπους (118′ Μπουρανέ), Μάριεφ, ΜακΚόσλαντ (46′ Μόντνορ), Μαγιαμπέλα (89′ Γκοστάντ), Κβιλιτάια (77′ Εφάγκε), Κακουλλής (65′ Κοκόριν)

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΓΥΡΟΣ

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League. Πρώτο ματς στο Βέλγιο στις 21/8.

