Με την Άντερλεχτ η ΑΕΚ στα playoffs του Conference League – Πότε θα γίνουν τα ματς
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στις 21 και 28 Αυγούστου με φόντο μία θέση στη League Phase του Conference League – Πρώτο ματς στο Βέλγιο
Η ΑΕΚ «λύγισε» την αντίσταση του Άρη Λεμεσού, επικρατώντας με σκορ 3-1 στην παράταση και έτσι προκρίθηκε στα play offs του Conference League.
Κάπως έτσι, η «Ένωση» βρίσκεται πλέον στα playoffs του Conference League και γνωρίζει την αντίπαλο με την οποία θα «μονομαχήσει» για την είσοδο στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Αυτή είναι η Άντερλεχτ που άφησε εκτός τη Σέριφ Τιράσπολ, παίρνοντας το εισιτήριο της επόμενης φάσης.
Τα έσοδα της ΑΕΚ
Μετά το αποψινό αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει έσοδα ύψους 900.000 ευρώ, ενώ εάν προκριθεί στη League Phase θα πάρει μίνιμουμ άλλα 3.170.000 ευρώ, συν 400.000 ευρώ για κάθε νίκη και 133.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.
