Με τουλάχιστον τρεις ομάδες στις League Phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων η Ελλάδα!

Η Ελλάδα πέτυχε το απόλυτο απόψε! 3/3 προκρίσεις για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, σε ένα ιδανικό σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο που έγινε πραγματικότητα!

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε στα πέναλτι την Σαχτάρ Ντόνετσκ (4-3 πεν, 0-0 κ.δ και παρ.), για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ για τον ίδιο γύρο, απέκλεισε στην παράταση την Βόλφσμπεργκερ (1-0, 0-0 κ.δ). Η ΑΕΚ από την άλλη, κέρδισε στην παράταση τον Άρη Λεμεσού (3-1, 1-1 κ.δ) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Αυτό το απόλυτο έχει ως συνέπεια η χώρα μας να έχει εξασφαλισμένες μίνιμουμ τρεις ομάδες στις League Phases των τριών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA για τη σεζόν 2025/26. Και πάει για τέσσερις!

Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στη League Phase του Champions League. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αν ξεπεράσουν τα εμπόδια των Ριέκα, Σάμσουνσπορ αντίστοιχα θα μπουν στο Europa, αλλά και να μην τα καταφέρουν έχουν ήδη εξασφαλισμένο το Conference League.

Ερωτηματικό η ΑΕΚ

Μόνο η ΑΕΚ δεν έχει εξασφαλισμένη League Phase, αλλά με το 2/2 που έχει κάνει στα προκριματικά του Conference, της έχει μείνει μόνο ένα εμπόδιο για την επίτευξη του μεγάλου στόχου: Η βελγική Άντερλεχτ.