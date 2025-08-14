Συνήθως μία ομάδα για να προκριθεί σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις χρειάζεται γκολ. Όχι και ο Παναθηναϊκός που και στα δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ, αψήφησε τους νόμους του ποδοσφαίρου και πέρασε στα Play Off του Europa League χωρίς να σκοράρει. Είχε όμως έναν ηρωϊκό Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι, ο οποίος με τις αποκρούσεις του στα πέναλτι έδωσε την πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ, σε συνδυασμό με τις εύστοχες εκτελέσεις των Ιωαννίδη, Γερεμέγεφ, Τσιριβέγια και Μαντσίνι, που ήταν το τελευταίο και φαρμακερό!

Από κυνική σκοπιά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον σκοπό του με την πρόκριση. Γιατί πέρασε στα Play Off του Europa League. Και να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League, αν δεν προκριθεί απέναντι στην τουρκική Σάμσουνσπορ, την οποία υποδέχεται την επόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ. Αλλά με αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια, το Τριφύλλι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα που ακυρώνει την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στην προετοιμασία ο Ρουί Βιτόρια.

Το πλάνο του Πορτογάλου τηρείται κατά γράμμα, αποδίδει αφού ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από τη Σαχτάρ και τη Ρέιντζερς, όμως όσο δεν έρχονται τα γκολ, τόσο το σχέδιο θα μένει ημιτελής. Στην ουσία, το ρόστερ κραυγάζει ότι χρειάζεται ενίσχυση με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν έφεση στο σκοράρισμα και θα δώσουν αυτό που λείπει.

Προς το παρόν, η πρόκριση και η επιτυχία με τον τρόπο που ήρθε, με ένταση και με την αποθέωση στον Ντραγκόβσκι, επιτρέπει το μακιγιάρισμα των προβλημάτων για μερικές ώρες. Αλλά όχι παραπάνω, γιατί η προθεσμία για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας είναι μικρή και η διοίκηση επιβάλλεται να προχωρήσει σε κινήσεις άμεσα. Ο Καλάμπρια θα έρθει, ο Ουναΐ στην αναμονή, αλλά ίσως να απαιτείται και κάτι περισσότερο στην επίθεση.

Το έχει η μοίρα του Παναθηναϊκού όταν αγωνίζεται στον Γ’ προκριματικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, να παίζει παράταση και πέναλτι. Είναι το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι που συμβαίνει αυτό, μετά το ζευγάρωμα με τη Μαρσέιγ πρόπερυσι και το αντάμωμα με τον Άγιαξ πέρυσι. Οι “πράσινοι” είχαν περάσει τους Μασσαλούς, όμως αποκλείστηκαν από τους Ολλανδούς. Αλλά αυτή τη φορά, τέλος καλό, όλα καλά… Αλλά αν δεν διορθωθεί αυτό το πρόβλημα με το σκοράρισμα, ο Παναθηναϊκός δεν θα περάσει εύκολες στιγμές στο υπόλοιπο της σεζόν…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Ανούσια υπεροχή και αποβολή

Το πρώτο ημίχρονο στην κυριολεξία μετατράπηκε σε έναν θρίαμβο των προπονητών. Τα αμυντικά σχέδια του Ρουί Βιτόρια και του Αρντά Τουράν λειτούργησαν στην εντέλεια και οι δύο τερματοφύλακες δεν απειλήθηκαν καθόλου. Ο Παναθηναϊκός είχε δύο καλές στιγμές, με την κεφαλιά του Μαξίμοβιτς στο 33′ και ένα συρτό μακρινό σουτ του Σβιντέρσκι στο 35′. Αλλά στην πραγματικότητα, ήταν ακίνδυνες φάσεις. Για τη Σαχτάρ ο Νέβερτον σκόραρε στο 38′, όμως ήταν καθαρά οφσάιντ μετά την πάσα του Μπονταρένκο.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε καλύτερο ρυθμό και επιτέλους, ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτος με μία κεφαλιά του Σβιντέρσκι στο 47′ και με ένα σουτ από το ημικύκλιο του Τσέριν στο 51′. Η απειλή της Σαχτάρ σημειώθηκε στο 61′, όταν ο Νέβερτον έξω από την περιοχή πλάσαρε χαμηλά και ο Ντραγκόβσκι απέκρουσε στη γωνία του. Στην αντεπίθεση ο Πελίστρι βγήκε στο τετ-α-τετ απλό πλάγια θέση και πλάσαρε, όμως ο Ρίζνικ τον σταμάτησε.

Πιο επιικίνδυνες προϋποθέσεις είχε το μπάσιμο του Σβιντέρσκι στο 65′, αλλά το τελείωμα του Πολωνού ήταν απογοητευτικό. Με τη σειρά τους οι Ουκρανοι ανέβηκαν και στο 68′ ο Οτσερέτκο δοκίμασε από μακρινή απόσταση χωρίς τύχη. Ίδια κατάληξη είχε ύστερα από δύο λεπτά ένα πλασέ του Νέβερτον. Οι αριθμητικές ισορροπίες επηρεάστηκαν στο 81′, όταν ο Οτσερέτκο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ζαρουρί.

Παρότι ήταν με δέκα, οι «μεταλλωρύχοι» άγγιξαν το γκολ στο 89′. Ο Τομπίας πάσαρε παράλληλα στην κενή εστία και ο Νέβερτον σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι! Ενώ στη συνέχεια ο Κάουα Ελίας πλάσαρε άουτ από το ημικύκλιο. Δύο μακρινά σουτ, ένα για κάθε ομάδα δεν άλλαξαν κάτι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί παρά το αβαντάζ, ο Παναθηναϊκός ήταν αργός, στατικός και είχε μόνο ένα αδύναμο σουτ του Γεντβάι. Αλλο ένα πλασέ του Μαντσίνι δεν προβλημάτισε τον Ρίζνικ και ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Ο MVP: Ο Ρίζνικ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έπιασε τα πάντα και κράτησε τη Σαχτάρ. Αν και δεν είχε τόσο δύσκολο έργο, όσο στο ΟΑΚΑ, αφού τα τελειώματα των παικτών του Παναθηναϊκού ήταν πολύ άσχημα. Αλλά στα πέναλτι ο Ντραγκόβσκι ήταν αυτός που με τις αποκρούσεις του έδωσε στο Τριφύλλι την πρόκριση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Τετέ. Ο Βραζιλιάνος όπου και να αγωνιστεί στο γήπεδο, είναι ωσεί παρών. Δείχνει ξενερωμένος που έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα, όμως δεν κάνει κάτι για να αντιστρέψει την κατάσταση του.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Ο Νέβερτον έχασε… το άχαστο στο 90′ και αν εκεί απλώς έσπρωχνε τη μπάλα στα δίχτυα, η Σαχτάρ θα άφηνε τον Παναθηναϊκό στο κενό και θα προκρινόταν.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Καμία από τις αλλαγές του Ρουί Βιτόρια. Ότι και να είχε στο μυαλό του ο Πορτογάλος, τίποτα δεν δούλεψε και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ από την Α’ κατηγορία της UEFA δεν αντιμετώπισε προβλήματα στη ροή του αγώνα, σφύριξε όσο χρειαζόταν για να μην του ξεφύγει το ματς και έκανε αρκετή χρήση της κίτρινης, πάντα δικαιολογημένα.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κρίστιαν Ντίνγκερτ από τη Γερμανία στο 38′ ακύρωσε το γκολ του Νέβερτον, όμως ο Βραζιλιάνος ήταν καθαρά εκτεθειμένος. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει σε άλλη φάση.

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιένγκο, Πέδρο Ενρίκε, Μπονταρένκο, Μάρλον (100′ Ναζαρίνα), Οτσερέτκο, Άλισον (110′ Σβεντ), Νέβερτον, Κάουα Ελίας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (101′ Γεντβάι), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (113′ Γερεμέγεφ), Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τσέριν (92′ Σιώπης), Τετέ (76′ Ζαρουρί), Πελίστρι (101′ Μαντσίνι), Σβιντέρσκι (76′ Ιωαννίδης).