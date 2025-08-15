Με Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League – Οι ημερομηνίες

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε στα πέναλτι την Σαχτάρ Ντόνετσκ και προκρίθηκε στα playoffs του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ, με έπαθλο μια θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, στις 28 του μήνα, στη Σαμψούντα. Εάν οι Πράσινοι προκριθούν στη League Phase του Europa League θα δώσουν τουλάχιστον οκτώ παιχνίδια ακόμα.

Εάν αποκλειστούν από τους Τούρκους και μπουν στη League Phase του Europa Conference League, θα δώσουν μίνιμουμ έξι παιχνίδια ακόμα.

Τα έσοδα του Παναθηναϊκού

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε έσοδα ύψους 525.000 ευρώ. Από αυτά τα 350.000 ευρώ είναι για τη συμμετοχή του στους δύο προκριματικούς γύρους (Β’+Γ), και τα άλλα 175.000 ευρώ από τη συμμετοχή του στα playoffs του Europa League.

Εάν η ομάδα του Ρουί Βιτόρια καταφέρει να περάσει στη League Phase του Europa League θα έχει εγγυημένα έσοδα 4.835.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ + 525.000 ευρώ), συν 450.000 ευρώ για κάθε νίκη και 150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία, ενώ υπάρχουν και μπόνους με βάση την κατάταξη.

Εάν αποκλειστεί και συνεχίσει στη League Phase του Europa Conference League, θα έχει εγγυημένα έσοδα 3.695.000 ευρώ (3.170.000 ευρώ και 525.000 ευρώ), συν 400.000 ευρώ για κάθε νίκη και 133.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.