«Ο Καλάμπρια απάντησε θετικά στον Παναθηναϊκό»

Η μεγάλη μεταγραφή, είναι γεγονός σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης! Ο Νταβίντε Καλάμπρια απάντησε «ναι» στην πρόταση του Παναθηναϊκού και θα έρθει στην Αθήνα, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Την είδηση μετέφερε η ιταλική έκδοση της ιστοσελίδας «Goal.com», που ανέφερε ότι ο Ιταλός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στο Τριφύλλι. Αντίστοιχη πληροφόρηση έχει ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος σχολίασε ότι ο Καλάμπρια έδωσε άδεια στους εκπροσώπους του να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τους «πράσινους».

Calabria ha detto ‘sì’ al Panathinaikos: nuova avventura in Grecia a un passo 🇬🇷https://t.co/FoCca6im9D — GOAL Italia (@GoalItalia) August 14, 2025

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είχαν καλύψει τις απαιτήσεις του Καλάμπρια στο οικονομικό σκέλος, του εξήγησαν πόσο σημαντικός είναι στο πρότζεκτ του Ρουί Βιτόρια και τον έπεισαν ότι θα έχει μία άνετη ζωή στην Αθήνα.

Ο Ιταλός αμυντικός εξέτασε όλες τις επιλογές που είχε και κατέληξε πως το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό υπερέχει από κάθε άλλη κρούση. Ακόμα και της Λιλ, που όντως έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για την περίπτωση του.

Πλέον, εκκρεμεί η επίσημη επιβεβαίωση από τους «πράσινους» για τη συμφωνία με τον Καλάμπρια, καθώς και η οριστικοποίηση της άφιξης του 28χρονου δεξιού μπακ στην Αθήνα.

Ούτως ώστε, ο Παναθηναϊκός να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο το κενό που άφησε στο δεξιό άκρο της άμυνας του, η πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.