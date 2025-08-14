Με Τετέ και Πελίστρι ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Πολωνία στη ρεβάνς του 0-0 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τις δύο ομάδες να παίζουν την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Μία ώρα περίπου πριν από την σέντρα του παιχνιδιού, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την βασική του ενδεκάδα, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια με αυτή του πρώτου παιχνιδιού.

Βασικοί οι Τετέ και Πελίστρι για τους πράσινους, ενώ στον άξονα ξεκινάει από την αρχή και ο Άνταμ Τσέριν.

Δείτε αναλυτικά την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν – Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.