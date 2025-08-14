Με Τετέ και Πελίστρι ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ
Ο Ρούι Βιτόρια επέλεξε τους 11 βασικούς του παίκτες για την μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.
- Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
- «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
- Σε ναυάγιο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις για τη ρύπανση από πλαστικά
- Παράδοση φρέσκων τροφίμων την ίδια μέρα, λανσάρει η Amazon
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Πολωνία στη ρεβάνς του 0-0 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τις δύο ομάδες να παίζουν την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.
Μία ώρα περίπου πριν από την σέντρα του παιχνιδιού, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την βασική του ενδεκάδα, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια με αυτή του πρώτου παιχνιδιού.
Βασικοί οι Τετέ και Πελίστρι για τους πράσινους, ενώ στον άξονα ξεκινάει από την αρχή και ο Άνταμ Τσέριν.
Δείτε αναλυτικά την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:
Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν – Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις