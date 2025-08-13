Παναθηναϊκός: Δεν παίζει με τη Σαχτάρ ο Τζούρισιτς
Ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο και δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ.
Απρόοπτο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Παναθηναϊκό, πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Κρακοβία και εν όψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αρχικά αναμενόταν να ταξιδέψει με τους συμπαίκτες του στην πολωνική πόλη, εν τέλει έμεινε στην Αθήνα. Ήταν μία απόφαση που ελήφθηκε από τον Ρουί Βιτόρια λίγο πριν το ταξίδι, σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο.
Ο Τζούρισιτς νιώθει ενοχλήσεις στη γάμπα, ο ίδιος θέλησε να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση στα Play Off του Europa League, όμως οι άνθρωποι του club έκριναν πως το ρίσκο είναι μεγάλο για μία υποτροπή που θα κρατούσε τον παίκτη εκτός δράσης για πολύ καιρό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φίλιπ Τζούρισιτς αισθάνεται πόνους πριν από το πρώτο παιχνίδι και δεν είχε προπονηθεί την παραμονή της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, επειδή ήθελε να είναι παρών, σε συνδυασμό και με τις απουσίες των Μπακασέτα και Ιωαννίδη, αγωνίστηκε κανονικά.
Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα και θεραπεία τις προηγούμενες ημέρες, ούτως ώστε να ταξιδέψει στην Κρακοβία και να τεθεί στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια.
Αλλά η επιθυμία του Τζούρισιτς να παίξει προσκρούει στη σοβαρότητα του θέματος και το ιατρικό τιμ ζήτησε από τον Βιτόρια και τον 33χρονο άσο να μην ρισκάρουν περαιτέρω.
