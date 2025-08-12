sports betsson
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Παναθηναϊκός: Το νέο οργανόγραμμα της «πράσινης» ακαδημίας
Ποδόσφαιρο 12 Αυγούστου 2025 | 16:22

Παναθηναϊκός: Το νέο οργανόγραμμα της «πράσινης» ακαδημίας

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί το καινούργιο οργανόγραμμα των «πρασίνων» ακαδημιών για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Spotlight

Οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού αλλάζουν ριζικά, μετά και την πρόσληψη του Θεόδωρου Ελευθεριάδη ως ο νέος Τεχνικός Διευθυντής των τμημάτων. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη νέα εποχή των ακαδημιών, με το νέο Γ’ Αντιπρόεδρο της ομάδας Τάκη Φύσσα, να αναφέρει: «Η έννοια της ακαδημίας ποδοσφαίρου στην Ελλάδα συνδέθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες με τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογός μας υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι, φτάνοντας να δημιουργήσει ποδοσφαιριστές που αγάπησαν τον Παναθηναϊκό, τίμησαν το έμβλημα, στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας, να κάνουν καριέρα σε σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και να κοσμήσουν τα ελληνικά γήπεδα με την παρουσία του».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ακαδημία του Παναθηναϊκού εισέρχεται σε μια νέα εποχή προχωρώντας σε εκ βάθρων ανανέωση.

Ο Γ΄Αντιπρόεδρος, στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, ανέφερε χαρακτηριστικά για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ακαδημία του Τριφυλλιού:

«Η έννοια της ακαδημίας ποδοσφαίρου στην Ελλάδα συνδέθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες με τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογός μας υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι, φτάνοντας να δημιουργήσει ποδοσφαιριστές που αγάπησαν τον Παναθηναϊκό, τίμησαν το έμβλημα, στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας, να κάνουν καριέρα σε σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και να κοσμήσουν τα ελληνικά γήπεδα με την παρουσία τους.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, κ. Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε την περασμένη άνοιξη να αναζωογονήσει την ακαδημία του συλλόγου, ώστε να φτάσει ξανά στο επίπεδο που την είχαμε συνηθίσει. Το πλάνο μας έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μήνες, περιλαμβάνοντας ριζική ανανέωση σε πρόσωπα που στελεχώνουν το προπονητικό δυναμικό, αναβάθμιση των παροχών με κορυφή της πυραμίδας τις σύγχρονες προπονητικές εγκαταστάσεις στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και βέβαια στόχευση στη δημιουργία ποδοσφαιρικών προσωπικοτήτων ικανών να στελεχώσουν μελλοντικά την πρώτη ομάδα.

Πυλώνας της νέας προσπάθειας είναι ο Θόδωρος Ελευθεριάδης, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με ό,τι πιο επιτυχημένο και σύγχρονο έχει αναδείξει ο χώρος των ακαδημιών στην Ελλάδα πάνω από μία δεκαετία. Μαζί «χτίσαμε» βήμα βήμα το νέο οργανόγραμμα της ακαδημίας. Οι συνεργάτες μας επιλέχθηκαν πολύ προσεκτικά, με κριτήριο την ικανότητα να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις.

Παράλληλα είμαστε σε επαφή με σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους προκειμένου να συνεργαστούμε και να αντλήσουμε στοιχεία της τεχνογνωσίας τους στο χώρο των ακαδημιών.

Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη πρόκληση: να επαναφέρουμε την ακαδημία του Παναθηναϊκού εκεί που της αρμόζει. Στην κορυφή! Είναι ένας αγώνας διαρκής, θέλει σχέδιο, μεθοδικότητα, επιμονή και υπομονή».

Ο γενικός συντονισμός ανήκει στον Τάκη Φύσσα ενώ κομβικό ρόλο έχει ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας, Θόδωρος Ελευθεριάδης.

Επικεφαλής απόδοσης είναι ο Βασίλης Αλεξίου, συντονιστής των προπονητών τερματοφυλάκων είναι ο Γιώργος Μουντάκης, ο οποίος διατηρεί και το ρόλο του στην πρώτη ομάδα, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο βαθμίδες, υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης είναι ο Πρέντραγκ Σομπότοβιτς, ενώ τη διεύθυνση του τμήματος scouting της Ακαδημίας συνεχίζει να έχει ο έμπειρος Γιώργος Μακρής.

Παράλληλα, μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ατομική εξέλιξη των αθλητών. Ο Σταύρος Αμανατίδης έχει αναλάβει το πεδίο του Personalised Activation and Orientation, ενώ ο Γιούρκας Σεϊταρίδης ηγείται του τομέα Youth Phase Development. Ο Διονύσης Παπαναστάσης ασχολείται με την τεχνική κατάρτιση, ενισχύοντας το επίπεδο των νεαρών παικτών.

Εργοφυσιολόγος της Ακαδημίας είναι ο Γιώργος Ζιώγας, διατροφολόγος ο Γιάννης Κωτσής, ενώ ο Βαγγέλης Μανωλόπουλος αναλαμβάνει τον νευραλγικό τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών της Ακαδημίας.

Τέλος, υπεύθυνος του ιατρικού επιτελείου παραμένει ο Γιάννης Μουστακαλής.

Αναλυτικά:

Τεχνικός διευθυντής Ακαδημίας

Θόδωρος Ελευθεριάδης

Επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης

Βασίλης Αλεξίου

Επικεφαλής τμήματος ανάλυσης

Πρέντραγκ Σομπότοβιτς

Επικεφαλής ανίχνευσης

Γιώργος Μακρής

Συντονιστής προπονητών τερματοφυλάκων

Γιώργος Μουντάκης

Κ19

Προπονητής

Δημήτρης Κοροπούλης

Βοηθός προπονητή

Σταύρος Αμανατίδης

Κ17

Προπονητής

Άγγελος Ζαζόπουλος

Βοηθός προπονητή

Γιώργος Τσιντάρης

Κ16

Προπονητής

Αριστοτέλης Σχίζας

Βοηθός προπονητή

Γιούρκας Σεϊταρίδης

Κ15

Προπονητής

Δημήτρης Τσατσόπουλος

Βοηθός προπονητή

Φώτης Παπαπαναγής

Κ14

Προπονητής

Φώτης Παπαπαναγής

Βοηθός προπονητή

Δημήτρης Τσατσόπουλος

Κ13

Προπονητής

Γιώργος Τσιντάρης

Κ12

Προπονητής

Δημήτρης Κουτσούλης

Βοηθός προπονητή

Αριστοτέλης Σχίζας

Κ11 & Κ10

Προπονητής

Διονύσης Παπαναστάσης

Υποστήριξη προπόνησης: Σταύρος Αμανατίδης (Personalized Activation & Orientation), Γιούρκας Σεϊταρίδης (Youth Phase Development Κ13-Κ17), Διονύσης Παπαναστάσης (Προπονητής Τεχνικής Βελτίωσης)

Προπονητές φυσικής κατάστασης: Θοδωρής Ποντίδης (Κ19), Παναγιώτης Γκρόσιος (Κ17 – Κ16), Παναγιώτης Γερούλης (Κ15 – Κ14), Σοφία Μαρτίου (Κ13-Κ12, Υποστήριξη Γυμναστηρίου και Αποκατάστασης)

Προπονητές τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Οικονόμου (Κ19), Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος Αλεξάκης (Κ17 – Κ16), Αντώνης Παπαθεοδώρου (Κ15 – Κ14), Κωνσταντίνος Καρατασάκης (Κ13, Κ12, Κ11, Κ10)

Αναλυτές: Θοδωρής Σαχίνης, Δημήτρης Κουτσούλης

Yπεύθυνος συντονισμού διεθνών τουρνουά: Αριστοτέλης Σχίζας

Τμήμα σκάουτινγκ ακαδημιών: Ανδρέας Λαγωνικάκης, Κώστας Μαυρίδης, Κυριάκος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Φαμέλης, Μάρκος Τσομπανόπουλος, Γιώργος Καφφές, Γιώργος Ρούσσος, Μάριος Ζερβίδης, Στέργος Μαρίνος

Εργοφυσιολόγος: Γιώργος Ζιώγας

Διατροφολόγος: Γιάννης Κωτσής

Αθλητικός ψυχολόγος: Βαγγέλης Μανωλόπουλος

Ιατρικό επιτελείο: Γιάννης Μουστακαλής (Ιατρός) , Γιάννης – Ντέιβιντ Γρυπάρης (Επικεφαλής τμήματος φυσικοθεραπευτών), Νικόλας – Μαρίνος Δέδες (Φυσικοθεραπευτής), Χρήστος Ζερβόπουλος (Φυσικοθεραπευτής), Άκης Κόντος (Φυσικοθεραπευτής)

Φροντιστής: Θανάσης Αλεβίζος

Διοικητικός υπεύθυνος ακαδημίας: Γιάννης Κουλουριώτης

Υπεύθυνος ξενώνων – Υποστήριξη ακαδημίας: Θανάσης Δρόσος»

Headlines:
Crypto
Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Επικαιρότητα
Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο