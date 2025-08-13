Η σοβαρότητα και η επάρκεια του Ρουί Βιτόρια δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ. Το βιογραφικό του Πορτογάλου προπονητή «μαρτυρά» πως είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας και θα δουλέψει με μεθοδικότητα, ανεξάρτητα αν στο τέλος το έργο του κριθεί επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Με τον ίδιο τρόπο εργάζεται ο Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό και τα δείγματα της δουλειάς του δεν θα έπρεπε να εκπλήσσουν.

Το κύριο προσόν του Βιτόρια είναι ο τρόπος που προετοιμάζεται τα παιχνίδια. Ο Βιτόρια αναλύει διεξοδικά τον αντίπαλο και συχνά προσαρμόζει την τακτική του, για να εξουδετερώσει τα ατού και να τον χτυπήσει στις αδυναμίες του. Από εκεί και πέρα, εξυπακούεται ότι άλλα σχέδια επιτυγχάνουν και άλλα όχι, αφού αυτή είναι η φύση του ποδοσφαίρου.

Στον αντίποδα, επικρατεί η άποψη ότι ο Ρουί Βιτόρια δεν είναι τόσο καλός στη διαχείριση την ώρα των αγώνων ή διστάζει και αποφασίζει με φοβικότητα. Πράγματι, ο Βιτόρια αποφεύγει τα ρίσκα, εκτός όταν είναι απολύτως αναγκαία και δεν έχει άλλη επιλογή. Επίσης, η πορτογαλική σχολή – απόφοιτος της οποίας είναι ο Βιτόρια – δεν είναι η πιο επιθετική και οι αρχές επιτάσσουν ενδεκάδες που ελέγχουν τον ρυθμό, είναι συμπαγείς και προστατεύουν το σκορ.

Την προηγούμενη σεζόν, η μόνη φορά που ο Ρουί Βιτόρια ξέφυγε από την πεπατημένη του ήταν στην πρεμιέρα των Play Offs, στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων. Ο Πορτογάλος άφησε το αγαπημένο του 4-2-3-1 και εφάρμοσε το σύστημα 3-5-2, μία μεταβολή που αποδείχτηκε λανθασμένη…

Πάντως, η αίσθηση που αφήνει μέχρι τώρα ο Ρουί Βιτόρια στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είναι διαφορετική. Ο Πορτογάλος μοιάζει να έχει περισσότερη αυτεποίθηση στις αποφάσεις του και να παρεμβαίνει πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά στα 90λεπτα.

Για παράδειγμα, στο παιχνίδι με τη Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ, ο Βιτόρια άλλαξε τον σχηματισμό του στο ημίχρονο του αγώνα, για να παίξει με δύο επιθετικούς. Σπάνια το έκανε πέρυσι από τόσο νωρίς και συνήθως, περίμενε το τελευταίο τέταρτο με εικοσάλεπτο. Αν με τους Σκωτσέζους ο Παναθηναϊκός έψαχνε την ανατροπή, τότε κόντρα στη Σαχτάρ που ο Βιτόρια προχώρησε σε τριπλή αλλαγή στο 55’, συνιστά είδηση. Γιατί εκεί το ματς δεν είχε στραβώσει, ώστε να παραστεί η ανάγκη για τέτοια κίνηση. Παρόλα αυτά, ο Βιτόρια το έπραξε και δικαιώθηκε, αφού η λειτουργία της ενδεκάδας του βελτιώθηκε.

Ίσως ο Βιτόρια να νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, επειδή η φετινή ομάδα είναι δική του. Οι παίκτες τον γνωρίζουν από πέρυσι, ήρθαν νέοι που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του και πέρασε μέσω της προετοιμασίας το αγωνιστικό στυλ του. Οπότε, ο Βιτόρια δεν φοβάται ότι οι πιο παρεμβατικές κινήσεις δεν θα τελεσφορήσουν και συμπεριφέρεται πιο θαρραλέα από την προηγούμενη σεζόν…