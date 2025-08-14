Πρόκριση του ΠΑΟΚ στην παράταση με υπογραφή Καμαρά (0-1, vid)

Ελυσε τον «γόρδιο δεσμό» ο Μαντί Καμαρά στην παράταση (115’) και ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 την Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία. Ο Αφρικανός αποδείχθηκε «χρυσή αλλαγή» του Λουτσέσκου καθώς σκόραρε με ένα εντυπωσιακό σουτ στο «Γ» και έβαλε την υπογραφή του για την είσοδο του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα (21 και 28/8). Το γκολ προήλθε από ενέργεια του νεαρού Χατσίδη που πήρε πρώτη συμμετοχή, επίσης σαν αλλαγή. Ο Χατσίδης προέρχεται από την ακαδημία του ΠΑΟΚ και έδειξε το ταλέντο του με το… καλημέρα, καθώς ο Λουτσέσκου τον έριξε στο ματς στο 109’ και άσκησε πίεση στους Αυστριακούς.

Η είσοδος του Καμαρά «έδεσε» τον ΠΑΟΚ και η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Βέβαια, για να συμβεί αυτό χρειάστηκε ο Παβλένκα να κατεβάσει τα ρολά, όπως και στο παιχνίδι της Τούμπας, καθώς ο Τσέχος πραγματοποίησε δυο εντυπωσιακές αποκρούσεις και κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ, απέναντι σην Βόλφσμπεργκερ που δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, παρότι δυσκόλεψε τους Θεσσαλονικείς. Πολύ καλή παρουσία στην άμυνα είχε ο Μιχαηλίδης που έβγαινε και στην επίθεση.

Ψαχνόταν στην αρχή

Εψαχνε ρυθμό ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε να βρει, λόγω νευρικότητας. Απόδειξη ότι δεν είχε τελική προσπάθεια. Επίσης, ρόλο έπαιξε και η έλλειψη οργανωτή, καθώς ο Κωνσταντέλιας χρησιμοποιήθηκε αριστερά. Οι Θεσσαλονικείς ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να πιέσουν καθώς δεν αρκούσε το πρέσινγκ του Μεϊτέ στο κέντρο, προσθέστε και τις άσκοπες κινήσεις του Τσάλοφ.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν απέφευγαν τα λάθη. Ο Ζίφκοβιτς από δεξιά, όπως και ο Κωνσταντέλιας από αριστερά, όπου κινούνταν και ο Ιβανούσετς, δεν έβρισκαν διαδρόμους. Για αυτό και ο ΠΑΟΚ δεν έχασε αξιόλογη ευκαιρία.

Για αυτό και χρειάστηκε, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, ο Παβλένκα να σώσει (σ.σ. πρώτη φορά στο ματς καθώς ακολούθησε τη δεύτερη) την εστία του ΠΑΟΚ. Στο 36’ ο Τσέχος γκολκίπερ έκανε τεράστια επέμβαση, στο τετ α τετ με τον Μπαλό, μετά από επέλαση-αντεπίθεση του παίκτη της Βόλφσμπεργκερ που ξεκίνησε από την εστία της ομάδας του. Θα μπορούσε να σκοράρει και ο Βίμερ από κόρνερ στο 40’, όμως έπιασε άστοχη κεφαλιά.

Πρώτο σουτ στο 60′!

Κάτι άρχισε να κινείται, να… φεύγει η νύστα, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πιο απειλητικός και τη Βόλφσμπεργκερ να οπισθοχωρεί. Τα κακά νέα είναι ότι οι παίκτες του είχαν χώρο που δεν εκμεταλλεύτηκαν. Επίσης, «είδηση» αποτελεί ότι στο 60’ ο Μιχαηλίδης έκανε το πρώτο σουτ προς την εστία των Αυστριακών.

Στο 63’ o προπονητής των γηπεδούχων, Ντμίταρ Κιουμπάουερ έκανε τριπλή αλλαγή και ισορρόπησε το παιχνίδι. Στο 69’ ο Λουτσέσκου απάντησε με την είσοδο του Πέλκα. Ετσι στο 70’ ο ΠΑΟΚ έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία (μετά από σέντρα του Ζίφκοβιτς) με κεφαλιά του Τσάλοφ, με την μπάλα να «γλείφει» τη συμβολή των δοκαριών.

Δεύτερη εκπληκτική και σωτήρια επέμβαση του Παβλένκα στο 73’. Ο Τσέχος γκολκίπερ είπε «όχι» σε σουτ του Ζούκιτς, βγάζοντας κόρνερ τη μπάλα.

Μετά το 63’ το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό. Η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω και φαινόταν ότι όποιος έβαζε γκολ θα έπαιρνε και την πρόκριση. Η Βόλφσμπεργκερ είχε την κατοχή αλλά ο ΠΑΟΚ πίεζε και κέρδιζε μπάλες, βοήθησε και η είσοδος του Καμαρά. Ο Αφρικανός που προερχόταν από τραυματισμό, έδειξε έτοιμος και άρχισε να κάνει τη διαφορά. Οσο περνούσε ο χρόνος της κανονικής διάρκειας τόσο οι ομάδες έψαχναν το γκολ, αφήνοντας τις άμυνες, όμως χωρίς να προκύπτουν μεγάλες ευκαιρίες (προσθέστε ένα σουτ του Ζίφκοβιτς στο 88’).

Ετσι έμεινε το 0-0 και το ματς πήγε στην παράταση. Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και στο πρώτο λεπτό έχασε ευκαιρία με τον Μύθου, ο οποίος πήρε τη θέση του Τσάλοφ. Ο Κωνσταντέλιας άρχισε να φαίνεται περισσότερο μέσα στο γήπεδο, μέχρι που έγινε αλλαγή επειδή κουράστηκε. Ανέβηκε και ο Ζίφκοβιτς αλλά όχι κάτι το τρομερό. Στην παράταση δεν είχαμε ευκαιρίες με εξαίρεση κάποια μακρινά σουτ.

Μέχρι που φτάσαμε στο 115’ που ο ΠΑΟΚ έκανε 1-0 με την οβίδα του Καμαρά μετά από την προσπάθεια του Χατσίδη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ας είναι καλά ο Παβλένκα που με τις δυο σωτήριες επεμβάσεις του κράτησε το ματς στο 0-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος του Καμαρά στο 76’ «έδεσε» τον ΠΑΟΚ που άρχισε να φαίνεται στο γήπεδο, Εβαλε και το γκολ στο 115’, με το τρομερό σουτ στο «Γ» της εστίας του Πόλστερ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ασκοπες κινήσεις από τον Πέλκα δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα. Εκτός τόπου και χρόνου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισραηλινός Γκρίνφελντ δεν είχε δύσκολη φάση, σωστός στις αποφάσεις του, ειδικά στα φάουλ και στις κίτρινες κάρτες.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Οι Ντάνιελ Μπαρ Ρατάν και Έλι Χάτσμον, επίσης από το Ισραήλ, συγκαταλέγονται στους θεατές του αγώνα. Δεν είχαν φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: 115’ Καμαρά

Βόλφσμπεργκερ: Πόλστερ, Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Μάτιτς (85’ Βόχλμουθ), Σεπφ (101’ Νουάιο), Πίσινγκερ (106’ Σούλτζνερ), Ρένερ, Αγκιεμάν (63’ Γκάτερμαϊερ), Μπαλό (60’ Ατάνγκα), Αβντιγιάι (63’ Ζούκιτς).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (118′ Τέιλορ), Μεϊτέ, Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Ζίφκοβιτς, Ιβανούσετς (69’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (109’ Χατσίδης), Τσάλοφ (90’ Μύθου).