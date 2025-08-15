Νίκολιτς: «Οι αλλαγές μπήκαν και έδωσαν ένταση, έχουμε ακόμη πράγματα να διορθώσουμε»

Η ΑΕΚ πήρε πρόκριση-θίλερ επί του Άρη Λεμεσού και θα βρεθεί στα πλέι οφ του Conference League όπου θα παίξει με την Άντερλεχτ. Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τη σημασία της πρόκρισης, αλλά και την ώθηση που έδωσαν οι αλλαγές του.

Όσα είπε ο Νίκολιτς

«Είμαι χαρούμενος για την ομάδα, για τους φιλάθλους, για όλους. Είναι πολύ σημαντικό ότι περνάμε στον επόμενο γύρο όπου θα αντιμετωπίσουμε την Άντερλεχτ. Είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάμε κάθε βήμα τη φορά, πάμε για το επόμενο βήμα.

Συμφωνώ μαζί σας, οι αλλαγές μπήκαν και έδωσαν ένταση. Σκόραραν οι αλλαγές, ο Γιόβιτς έδωσε και μια πάσα που παραλίγο να γίνει γκολ οπότε ναι συμφωνώ μαζί σας για τη συμμετοχή του πάγκου στην πρόκριση αλλά έχουμε ακόμη πράγματα να διορθώσουμε».